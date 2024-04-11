跟著當地人吃就對了！宋蘋恩的基隆廟口推薦清單

大家好，我是宋蘋恩，我從小在基隆的七堵長大、就連大學也還是在基隆就讀，可說是土生土長的基隆人。入社會後，雖然演藝工作多在台北居多，但因為從小跟家人感情好、直到前幾年我都還維持每天台北基隆來回的 “通勤”生活呢。

今年年初因為公司業務的拓展，我增加許多在基隆工作的機會，真的是讓我超級開心的！我一直以身為基隆人自豪，也希望透過在基隆的工作同時、可以分享更多基隆在地好吃、好玩給粉絲以及udn讀者們。

工作結束還可以回家吃媽媽做的飯就是快樂 XD ！ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

說到基隆就不得不提海內外都遠近馳名廟口夜市啦，大家都知道的基隆廟口夜市有超級多的美食！我最近有分享一則關於基隆廟口夜市的在地人 ( 就是我本人！)推薦的美食短影片在個人ig，很開心有不少粉絲有跟我互動，想當然分享美食名單怎麼可以少了udn的讀者呢！

本次的文章是因為白色情人節活動回到基隆工作，特地再次走訪廟口夜市的內容，有新增店家、也會跟影片內容有所差異，保證誠意滿滿，歡迎搭配影片一起閱讀本文做參考唷！





一 . 「 基隆廟口一 口吃香腸43-1號 」

吃一口香腸一定要配蒜頭 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

到廟口我的第一家就從一口吃小香腸來開胃！位於十字口轉角的「基隆廟口 一口吃香腸( 43-1號 )」吃起來皮薄不韌，肉香十足！小小一口卻不會吃到油膩的肥油，其中肉與脂肪的比例超香、吃起來一口一口十分涮嘴，旁邊可以看到價目表是一塊8元的銅板價，可以選擇自己要的量、老闆還會貼心的問你要不要剝好的大蒜 ( 懂吃的一定要！)。店家多分裝成小碗是5顆一份也很方便，剛好可以整數，跟朋友一起分著吃真的很推薦。

★蘋恩小提醒：基隆廟口夜市有些店家不方便以地址找店，建議可以以招牌上的43-1號+一口吃香腸來找店。





二 . 「 基隆廟口 營養三明治58號 」

營養三明治~ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

再來就是到了大家熟知的排隊名店-營養三明治，下午雖然也需要小小排隊一下，但還是會比晚上還快買到。如果跟朋友一起來的話，建議可以分批排隊；一人排三明治，一人可以買喝的！三明治裡面有滷蛋、小黃瓜、火腿、特製美奶滋，都是大眾熟悉的懷念好味道。排隊的時候有看到店家特別用線來切蛋、成品看起來不會讓蛋都散散、粉粉的。完全不會因為忙碌而搶快，致始致終都在小地方保有店家的細節讓我很喜歡，滋味當然也是很推薦的！





三 . 「 基隆廟口 王記天婦羅 16號 」

私心大推甜不辣，搭配小黃瓜超爽口 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

再來也是我喜歡、每來必吃的天婦羅啦！家族中有位嫁去日本長崎的五島列島的表姊，因為與丈夫共同經營五島唯一的中文民宿，年初時很難得的帶著工作夥伴一起來台做為初次的員工旅遊時，也有嘗到台灣的魚漿食品。其實五島跟基隆一樣、因為地緣性有豐富的漁獲，各自有不同的特色料理。

甜不辣更是大眾耳熟能詳的食品，而廟口夜市的這攤讓我覺得吃起來有別於市售的口味、有不一樣的細緻口感！希望有機會來到廟口，讀者們能試試我從小吃到大的好味道。





四 . 「 吳記螃蟹羹 / 油飯 5號 」

我的最愛螃蟹羹 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

接下來就是在我影片中也有介紹的螃蟹羹！這次大力推薦經紀人外帶回去吃，她說在排隊的時候點油飯的客人真的是絡繹不絕的多。小小一碗裡面有香菇片、筍絲、紅蘿蔔絲、髮菜，還有保滿又完整的螃蟹肉，吃的時後再隨自己喜好再加入胡椒粉等調味料，吃起來保證讓你超滿足！





五 . 「 基隆廟口高記酸梅湯 」

我的最愛蜂蜜水 ~ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

又到了我最喜歡的蜂蜜水，這是我以前讀書時懷念的味道！有時後放學經過廟口不買小吃、也會喝一下，喝下去蜂蜜與水的比例絕佳，是多一分太甜，少一分覺得不夠滋味、有沁入心脾的順暢感；很適合夏天的時候喝來開胃，也適合吃完廟口喝一下來轉換口味，我朋友也很推薦外帶他們的龜苓膏回家吃，下次經過也希望大家來試試！





六 . 「 豆簽羹26號 」

這攤豆簽羹其實在去年的9月因老闆對成本考量曾忍痛歇業，但又因為饕客的大力呼喚又再度重回廟口！豆簽吃起來藉於陽春麵與麵線之間的特殊口感，帶著淡淡的豆香卻不易脹氣。羹湯的勾芡比例也不會有過頭的厚重感，羹中的蚵仔跟蝦仁吃起來飽滿、口感非常實在，尤其加了白胡椒粉後、有股溫潤的辣度；聽說台南也有不同的豆簽口味，但我仍推薦豆簽做為基隆廟口的必嘗的小吃。





七 . 「 老林牌 全家福元宵 」

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

再來也是家裡大人小孩都超喜歡的手工湯圓！有點像是傳統的燒冷冰+湯圓，能夠隨喜好選則酒釀冰品等等多種吃法。芝麻湯圓吃起來也是有別於市售的滋味，有著很渾厚的Q度、芝麻餡吃起來香醇又細緻，是會令人再三回味的美味。

最棒的昰還有販賣冷凍的湯圓可以跟家人一起享用！冬至吃湯圓別有滋味，但這間的湯圓在夏天吃起來也不會令人覺得煩悶、有種透心涼的享受。





逛夜市一定要的地瓜球 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

以上就是我推薦的廟口小吃啦~ 廟口夜市的小吃真的非常多元，可惜胃口有限、無法一一像大家介紹完備，像是泡泡冰也沒有介紹到。出社會後因為演藝工作讓自己的視野更寬闊、也因為認識更多不同背景的朋友，更加深自己對基隆的認同感。

因為靠海，基隆的在地小吃多有海鮮入菜，為基隆的美味悄悄增添了其他地方所沒有的鮮甜！也因為過去漁業繁盛，在地人工作多需要早早搶鮮上工、也反應在小吃的份量上、易有飽足感。用外來客的角度看基隆，朋友羨慕基隆的小吃能吃飽又能吃巧，雖然物價上漲有感；但近都市卻有新鮮的海鮮料理佐餐，不論是淺嘗海鮮小吃或是買尚青的海鮮漁獲回家享用基隆都是非常棒的選擇:D!

以上就是我近期到基隆的工作的短暫小分享~ 期待再跟大家分享更多的基隆人在地好吃好玩囉 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

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