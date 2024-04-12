板橋療癒系貓咪咖啡廳！「7喵」環繞 陪伴度過愜意的午後

坐落於板橋的【A'DIMA Café 時禾咖啡】是一間結合生技保養的貓咪咖啡店，不同於一般的咖啡廳單純提供甜點、下午茶品項，店內還有販售保健品、手工皂、醋飲等以健康為主的商品。而「鎮店7寶」貓咪們更是這裡備受矚目的原因之一，吸引了許多貓奴們前來療癒心情。

進入店內，微暖色調燈光搭配淡雅的韓系桌椅，整體營造出小清新的獨特氛圍，櫃子上的書籍提供顧客借取翻閱，還有多款桌遊讓三五好友一同享受玩樂的趣味。從小細節中便能感受到店家用心經營的溫度，也因此能在這個簡單而溫馨的空間，逐漸放鬆下日常生活的緊繃與疲憊。

▲座位旁邊皆附有插頭，提供顧客充電，相當用心。

▲親子友善。

▲書籍可以自由借取。

▲多款桌遊一起同樂。

可愛的貓咪們是店裡的焦點人物，一共有7隻陪伴你度過品味咖啡的時光，洗完手或消毒後可以摸摸他們，也可以輕輕拍屁股，但也要記得尊重貓咪的意願喔！

▲黑糖糕與小波曬甜蜜。

為了讓更廣泛的顧客們接受對健康有益的醋飲，店家將品牌所販售的「田九厝及埔里有醋」融入各種飲品中，經過多次的研發、調整，呈現出多款市面上喝不到的獨特口味。每款含醋的飲品，均會再另外付上一小杯原醋，讓客人們品嚐那杯飲品所加入的醋口味，十分特別，光看名稱不知道該如何挑選的朋友，也可以詢問親切的店員們喔。

牛ㄟ紅玉

一款店內極具特色的飲品，使用日月潭台茶18號製成的紅茶醋調和，裏頭有鮮奶、有奶蓋、有醋，喝起來有一點像是優酪乳的口感。

桂松松

新品「桂松松」以氣泡水為基底，加入桂花以及五葉松醋製成，香氣天然獨特，口感溫潤，喜歡嘗鮮的朋友一定要試試看！

酸V啊~酸V~

如同名子一樣有著酸酸甜甜的口感，店家加入多種藥草，並混合青梅的酸，喝起來風味獨特、順口甘甜，早晨空腹來一杯，讓腸道更健康。

原味巴斯克

濃郁綿密的巴斯克，淋上清爽自製甜橙醬，柑橘香氣讓乳酪醇濃的奶香變得輕盈了起來，是乳酪成癮者的首推品項。

店名【A'DIMA】取自梵文，中文意指「如初」，品牌堅信比起外在追尋，內在的平衡更值得我們追求，因此，店內推出的商品絕不使用化學添加物，期待喚醒於每個人體内的自然療癒力。

▲沐梅滋養皂

▲田九醋

【A'DIMA Café 時禾咖啡】

店家地址：新北市板橋區中山路二段22號1樓

店家電話：0289539607

營業時間：依粉絲專頁公告

粉絲專頁：https://psee.io/5enhzt





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