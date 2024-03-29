新北春季賞花限定秘境！ 河濱羊蹄甲、苦楝接力綻放 春日百花朵朵開

苦楝花綻放，恍如一層層粉紫色雲朵飄落在枝頭。 圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開正是賞花好時節，春風拂面漫遊在新北河濱公園，位於板橋江子翠河口景觀河濱公園的羊蹄甲正粉嫩盛開，為大地悄悄換上優雅春裝；此外，位於樹林山佳河濱的沐心池畔，正值苦楝花期，淡紫色的典雅小花遍覆著枝椏鑲嵌在青綠之間，飄散著淡淡馨香，彷彿為苦楝樹覆上一層紫色細雪，雙姝接力盛開景緻更增添濃厚春日氣息。

▲羊蹄甲花朵隨著春風搖曳綻放於河濱公園。 圖：新北市政府水利局／提供

「羊蹄甲」屬落葉喬木，春季先開花後才生長樹葉，其葉形造型前端分叉似羊蹄，葉端鈍而圓，故而得名，另又美名「印度櫻花」或「香港櫻花」，盛開之際樹梢滿佈粉嫩色彩，迎來絢爛百花盛開的景象，羊蹄甲分佈於板橋至土城媽祖田自行車道沿線，主要集中於江子翠河口景觀河濱公園與浮洲藝術河濱公園等處，花朵目前已盛開，隨著春風搖曳綻放於河濱公園，更增添了亮麗的視覺焦點。

▲和三五好友共享春季限定苦楝花盛開的獨家秘境。 圖：新北市政府水利局／提供

「苦楝」為台灣本土的原生樹種，其植株生長特性適應力極強，可說是不畏潮風、鹹土且抗旱，優點不僅如此，其樹根深長有利於水土保持特性，是台灣河邊造林常見的樹種之一，苦楝分佈於樹林山佳沐心池及三鶯棒壘球場運動公園遊戲場周邊沿線，主要集中於樹林山佳沐心池畔周邊與三鶯棒壘球場運動公園自行車道沿線等處，每當苦楝花綻放，恍如一層層粉紫色雲朵飄落在枝頭，更散發出淡淡清香，微風吹拂夾帶花朵芳香，讓人心曠神怡，頓時忘卻城市的喧囂及煩惱。

除了賞花之外，大漢溪流域河濱公園擁有豐富的自然生態環境及特色地標景點，新海人工濕地蘊藏生生不息的濕地生態及鳥類棲息，沿途行經新月橋，站在池畔旁可見橋樑倒映在河面美景，不時可見許多攝影愛好者正蹲點捕捉美麗畫面。

而浮洲藝術河濱公園「羊咩咩的家」每天10:00-10:30及16:00-16:30等2個時段，時段限定現場有牧羊人員免費提供牧草供民眾體驗餵食羊咩咩，更深深吸引大、小朋友的目光。

溫暖的春天很適合市民朋友到新北河濱公園騎腳踏車、散步及運動，循著自行車道騎乘，沿路伴隨艷麗芳香的花朵，不妨停下腳步駐足細細觀賞大自然的美麗魔術，一起探索花朵盛開的美景，感受大地絢爛的魅力，和三五好友共享春季限定的獨家秘境。

■ 觀賞羊蹄甲位置： ▲不彷停下腳步駐足細細觀賞大自然的美麗魔術。 圖：新北市政府水利局／提供

1. 板橋江子翠河口景觀河濱公園：自行開車可由江子翠橫移門進入停放於華江橋下停車場，再步行至江子翠河口景觀河濱公園（鄰近華江橫移門）即可到達。

2. 板橋浮洲藝術河濱公園：自行開車可由浮洲橫移門進入停放於浮洲橋上游停車場即可到達。

■ 觀賞苦楝位置： ▲淡紫色的典雅小花遍覆著枝椏鑲嵌在青綠之間，飄散著淡淡馨香。 圖：新北市政府水利局／提供

1. 樹林山佳沐心池：以「沐心池」作為導航點，可將車輛停放至一旁的柑園停車場，由停車場進入河濱公園內後，沿著自行車道往鶯歌方向直行約200公尺即可到達。

2. 三鶯棒壘球場運動公園：以「三鶯棒壘球場運動公園」作為導航點，可將車輛停放至國道三號高速公路橋下停車場，沿著自行車道往三鶯大橋方向步行即可到達。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野