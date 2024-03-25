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浪漫加碼！新莊「中港河廊光雕展」欲罷不能 展期延長至3月31日

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中港大排多處無障礙設施，可讓身心障礙朋友輕鬆觀展。　圖：新北市政府水利局／提供
中港大排多處無障礙設施，可讓身心障礙朋友輕鬆觀展。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度新莊盛事中港光雕自開展以來，參觀遊客絡繹不絕，已突破15萬人次，現場豐富多彩的光雕作品讓遊客拍好拍滿，並透過網路媒體分享絕美的光雕美照，廣大的網友們紛紛按讚分享，好評不斷，為回應大家的肯定，新北市政府水利局宣布，光雕展加碼延長一週至3/31，讓遊客可以繼續回訪，把握最後欣賞中港光雕的機會。

▲在中港河廊賞光雕讓愛升溫。　圖：新北市政府水利局／提供
▲在中港河廊賞光雕讓愛升溫。　圖：新北市政府水利局／提供

新莊中港大排是在地居民重要的休憩運動好去處，水利局為打造新莊在地指標性活動，在中港大排舉辦光雕展演，今年已邁入第4年，累積參觀人次屢創新高，藉由六大主題展區與浪漫唯美光雕作品，吸引遊客呼朋引伴相約至中港大排，漫步在河廊內細細品味美麗的絢爛景象，留下與家人朋友共同美好的回憶。日前在3/14晚上所舉辦的白色情人節快閃活動，參加民眾反應熱烈，當天有剛下班的家長們帶著小小朋友，還有不少情侶直接現場告白成功，讓現場瞬間充滿著粉紅泡泡，羨煞所有工作人員，紛紛拍手給予祝福。

▲翩翩飛舞的蝴蝶蜻蜓燈飾與水影相輝映，十分繽紛夢幻。　圖：新北市政府水利局／提供
▲翩翩飛舞的蝴蝶蜻蜓燈飾與水影相輝映，十分繽紛夢幻。　圖：新北市政府水利局／提供

此外，還有特地從台北來的身障朋友們表示，中港大排沿線有好幾處都有設置無障礙坡道，可提供坐輪椅或推娃娃車等下至河廊步道，零距離欣賞光雕展，讓身心障礙朋友們也可以輕輕鬆鬆觀展，同時是全家出遊選擇的好景點，一家老小都能玩得心滿意足。搭乘捷運可於環狀線「幸福站」出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；或搭乘公車99 、299至「財元廣場」財元廣場，步行約2分鐘即可抵達。

▲「玫瑰愛情海」是光雕展的熱門景點，總是吸引大批遊客駐足拍照。　圖：新北市政府水利局／提供
▲「玫瑰愛情海」是光雕展的熱門景點，總是吸引大批遊客駐足拍照。　圖：新北市政府水利局／提供

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