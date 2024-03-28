永和鄉親推薦！隱藏巷弄裡的道地「韓食堂」 烤肉夾生菜、厚實海鮮煎餅 小菜可無限續

繼上回在永和吃了三毛食記之後很滿意，一直想找時間再訪，後來在永和人的社團看到有鄉親推薦這家雅朗韓食堂，餐點看起來很中我的心，且是韓國人開的餐廳，想必口味上一定很道地，假日訂了位就來嚐嚐。

雅朗韓食堂鄰近熱鬧的樂華夜市，附近收費停車場不算多，且很容易客滿，我們停在永貞路的Time再步行過來；位於巷弄中的雅朗韓食堂如果不是來過或經過，有點難發現有這麼一家韓國料理。

雅朗韓食堂的內用空間相當大，假日中午沒有客滿，看到裡面沒什麼人不是因為它不好吃，可能是沒有很多人知道吧。

第一次來服務人員很貼心的介紹餐點，烤肉類的餐點是不辣的，怕辣或是小朋友都可以放心吃，低消每人一份餐點或一杯飲料，規定不算太嚴苛。主食雖然只有六種選擇，但每一款都很吸引人，人多還可搭配單點的煎餅、年糕、冬粉、魚板湯等一起享用。

麥茶無限取用。

各式各樣的韓國代表性飲品還有真露都有。

(未滿十八歲請勿飲酒/飲酒過量有害健康/喝酒不開車)

雅朗韓食堂的飲品覺得蠻特別的，於是就點了一杯蜂巢脆脆抹茶拿鐵（NT.170/冰），甜度上不會太高，淡淡且舒服的抹茶味恰到好處，偶爾吃到蜂巢脆脆增添了口感以及香氣，如果不夠還另外附上一碟可自行添加。

四大兩小點了兩份烤肉、兩個鍋，加上海鮮煎餅剛剛好，韓式烤牛（NT.350/M）、韓式烤豬（NT.320/M）皆會附生菜可包著肉吃，隨餐還有一碗飯、六道小菜，超豐盛。

價格破300元看似價高，肉量給的蠻多的，韓式烤牛和韓式烤豬吃起來甜甜的，牛肉較為軟嫩、豬肉比較有咬勁，但都好吃，肉味不一樣。

包著生菜吃清爽解膩，雅朗韓食堂的生菜很新鮮、乾淨，口感爽脆。

小菜種類超過六種，所以每個人搭配的小菜會有點不一樣，剛好可以互相share就什麼都吃的到囉～當天吃到的小菜有黃豆芽、海帶芽、鳥蛋、韓式泡菜、馬鈴薯沙拉、小黃瓜、白蘿蔔等，樣樣都好吃，續了好多次，小孩也愛吃，對喜歡吃小菜的我來說超開心。

微涼的天氣就想來鍋嫩豆腐鍋（NT.260），可選擇海鮮、牛肉或豬肉，因為點了兩份烤肉，所以主角就選了海鮮，蝦仁、魷魚等切的比較小，但每一口都吃的到料。

湯頭沒有泡菜鍋那麼濃郁，但濃淡度剛剛好，適合平時吃小辣的朋友，豆腐柔軟包覆上微辣的湯頭，好吃過癮。

大嫂的泡菜鍋（NT.250），顏色超紅，一上桌就聞到香氣，喝了一口湯非常濃郁，不是那種台式泡菜鍋可以相提並論的，跟在韓國吃到的泡菜鍋相似度極高，老闆把泡菜鍋原汁原味搬來台灣了啊。

單點的海鮮煎餅(NT.250)份量也不小，人多的話推薦可以點一份來一起吃，煎到酥脆內餡有不少海鮮料，真材實料一吃就知道，趁熱吃很好吃。

雅朗韓食堂的韓式料理很道地，份量跟品質對得起價格它的價格，用餐環境舒適、服務客氣，很滿意的用餐經驗，唯一的缺點就是附近比較不好停車。

Arang雅朗韓食堂 | 粉絲頁

電話：02-2233-1901

地址：新北市永和區永和路一段65巷2號

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00 (週一公休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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