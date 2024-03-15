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「三峽綠茶季」週末登場 在北大校園野餐、品茶好愜意

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三峽綠茶季設有市集販售碧螺春巧克力米蛋糕。　圖：新北市政府農業局／提供
三峽綠茶季設有市集販售碧螺春巧克力米蛋糕。　圖：新北市政府農業局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】三峽碧螺春產季將至，新北市政府農業局與國立台北大學攜手合作舉辦「三峽綠茶季」，3/16及3/17在國立台北大學三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對開幕、職人體驗DIY及親子體驗活動，遊客可前往校園野餐、逛市集，品嚐在地特色好茶。

▲3/16及3/17在國立台北大學三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對開幕，兩天活動共有80攤特色攤位。　圖：新北市政府農業局／提供
▲3/16及3/17在國立台北大學三峽校區心湖旁草坪辦理野餐派對開幕，兩天活動共有80攤特色攤位。　圖：新北市政府農業局／提供

國立台北大學作為農業創生推動平台，與在地學校、協會及茶農，以在地特色碧螺春及大菁藍染產業結合，週末兩天活動共有80攤特色攤位，將三峽所有迷人元素濃縮於國立台北大學的校園之中，一次逛遍三峽的名店精華，市集有茶飲與手作DIY體驗，有玉峯茗茶業攤位推出DIY愛玉綠茶趣，可親手調製以綠茶為底，加上愛玉Q彈軟嫩，品嚐自己創作的茶飲，還有其他攤位也有精細的工藝品製作、黏土手作、纏花DIY、擂茶DIY以及瑜伽體驗等，所有活動開放現場報名。

▲三峽綠茶季3/16登場。　圖：新北市政府農業局／提供
▲三峽綠茶季3/16登場。　圖：新北市政府農業局／提供

另外也有視覺與味覺的雙重盛宴，從甜石坊攤位的碧螺春達克瓦茲、碧螺春鳳梨酥，到 Yukimasa·一碗幸福好滋味攤位的碧螺春冰淇淋，再到創意滿點的茶香爆米花與綠茶創意調飲，「山海咖啡」攤位更為本次活動推出市集攤位限定碧螺春肉鬆米蛋糕與蜜香巴斯克乳酪蛋糕，獨特的美味將碧螺春的清香與三峽黑豬肉鬆的鹹香完美融合。三峽區農會攤位也推出現場消費單筆滿399元以上茶品，贈送雞蛋1盒（50盒送完為止），更多活動詳情可至「國立台北大學海山研究中心」臉書專頁查詢。

▲三峽綠茶季設有茶席體驗。　圖：新北市政府農業局／提供
▲三峽綠茶季設有茶席體驗。　圖：新北市政府農業局／提供

三峽綠茶季為推廣在地茶文化，展現學校、社區和政府的共同努力，結合16家茶行合作打造6條茶體驗遊程，跨界合作以觀光護照推動三峽的文化與經濟發展，也打造成為台灣一個獨具特色的永續城市，實現 SDGs11 永續城市和 SDGs17 夥伴關係的精神。

▲週末兩天三峽綠茶季共有80攤特色攤位。　圖：新北市政府農業局／提供
▲週末兩天三峽綠茶季共有80攤特色攤位。　圖：新北市政府農業局／提供

新北市農業局表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新，並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展。兩天市集中單筆消費滿2,000元者（限定於16家三峽在地茶行攤位），即可換取價值500元的活動紀念杯1個，數量有限、贈完為止。遊客可把握3/16、3/17週末假期11:00~17:30到三峽國立台北大學體驗茶文化，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書網址查詢。

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