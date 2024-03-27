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這間派出所不接案只賣派？手工麵包40元起！超強「麻辣燻雞鹹派」要吃

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

全台最有個性的派出所！不接受任何報案？

原來這是間烘焙工作室，只提供外帶沒有內用服務，自養酵母手工麵包40元起、手工派塔最受歡迎，現吃鹹派還會幫忙烤熱，內餡融合中式麻辣與西式鹹派，比起一般傳統鹹派，麻辣燻雞更有吸引力好吃～

Quichez派出所 在哪？

派出所位在台北大安區溫州街74巷弄，附近住宅巷弄不好停車，可停放台灣大學或溫州段橋下停車場，兩個停車場步行約3~4分鐘，搭乘捷運台電大樓站步行約5分鐘，買完派繼續逛街，離師大夜市步行約10分鐘～

  • 地址：台北市大安區溫州街74巷14號

  • 聯絡電話：0985-347011

  • 營業時間：10:00~15:30/16:30~20:30

  • 附設停車場：無（附近找收費停車場）

Quichez派出所在巷弄很低調！這間小小落地玻璃工作室，側面小招牌寫著Quichez派出所就是囉～

工作室只提供外帶、沒有內用服務！

一進去空間真的很迷你！頂多站三個人點餐就挺擠，左邊是自養酵母手工麵包，右邊是各種巧克力，針對佳節會推出中式甜點，像是蛋黃酥或鳳梨酥…等。

Quichez派出所 菜單

產品不定時會更動！都是以店家當天提供為主，今天菜單有鹹派、甜派、塔、布朗尼、水果巧克力、手工麵包、吐司，今天4吋鹹派有鮮菇蔬菜鹹派、南瓜蔬菜派、德式香腸與麻辣燻雞，吃不夠也能點8吋全家一起吃～

剛好看到店家在做南瓜派！都是真材實料的南瓜料，手工切片狀才能進行下一個步驟～

下午剛好店家在趕工做派，整個廚房都是開放空間，現吃派要稍等一下，老闆貼心會幫忙烤熱，等待時間不無聊，可以看店家做派很療癒～

4吋鹹派是小紙盒裝！上面貼著Quichez派出所LOGO貼紙，4吋派很小差不多1~2人份。

現吃鹹派會幫忙加熱，吃甜的蘋果派本來就能冷冷吃，所以不會加熱，老闆幫忙一切四方便吃。

麻辣燻雞鹹派

一開始會想來派出所就是為了這鹹派而來！燻雞鹹派大家都吃過，但麻辣燻雞真的很少見，上層烤色好誘人，有濃郁鹹派起司香，鹹派做法挺繁雜，要先製作手工派皮，再把餡料炒熟後填到派皮，最後撒上滿滿起司焗烤到表面金黃～

麻辣燻雞鹹派真的好香！一打開上蓋起司辣香氣隨之而來，內餡融合了中式麻辣與西式鹹派，比起一般傳統鹹派，麻辣燻雞更有吸引力，外層底部好香鬆脆，還帶有濃郁奶香氣～

麻辣指數只有一顆星！吃得到麻辣鍋小辣香，內餡帶點濕潤度調和剛好，讓派皮吃起來沒那麼乾口，口感豐富、層次分明，會讓人一口接一口～

蘋果派

蘋果派是最常見甜派！比起鹹派這蘋果派好薄，內餡薄薄一層，拿的時候要小心，外皮香酥鬆太大力會碎掉，冷藏過蘋果派聞起來淡雅清香～

蘋果去皮核切成薄片！加上肉桂、糖與葡萄乾調味，吃的到葡萄乾口感，蘋果派中規中矩不算特別，4吋薄片蘋果派150元不算特別便宜～

一個鹹派、甜派當下午茶點心！鹹派一吃很有記憶點，不吃辣的人也會被麻辣奶香吸引，相較之下蘋果派顯得普通，鹹派滿好吃～

Quichez派出所

地址：台北市大安區溫州街74巷14號

聯絡電話：0985-347011

營業時間：10:00~15:30/16:30~20:30

附設停車場：無（附近找收費停車場）

FB粉專：Quichez派出所

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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