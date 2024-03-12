白色情人節這樣過！新莊中港光雕河廊約會首選 3月14日告白闖關贈炫彩玫瑰

【旅奇傳媒/編輯部整理】白色情人節還在煩惱要送什麼禮物來傳遞心意嗎？告訴大家一個好消息，新北水利局3/14 (四) 18:00於新莊中港廣場，加碼舉辦闖關遊戲，來現場報名，通過擊響愛情與心動來電兩個關卡的默契大考驗，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」，告白完，還可以手牽手一起欣賞新莊最浪漫的光雕河廊。

▲光雕展演開幕至今已吸引5萬人來觀賞。 圖：新北市政府水利局／提供

水利局長宋德仁表示，為迎接白色情人節到來，水利局用心規劃2024中港大排光雕展「幸福新北 戀戀中港」，開幕至今已吸引5萬人來觀賞，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾，廣受民眾好評，帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中，白色情人節當天晚上6點，還有闖關活動，沒有情人也沒有關係，只要大聲說愛，不管是家人或朋友，都可以報名參加，歡迎大家一起來大膽告白讓愛升溫。

▲繽紛多彩的熱氣球燈飾，讓人彷彿置身在夢幻的糖果國度裡。 圖：新北市政府水利局／提供

局長補充，中港大排河廊光雕展主要特色是結合水面的倒影，尤其是好天氣時，粼粼水光波動更增添夢幻景象。此次六大主題展區，以5公尺高用雙手比愛心象徵守護愛情的造型光廊、河廊瀑布下有一條「愛情運河」及2公尺長炫彩膜led愛情鯨魚，就像巨大愛情鯨豚飛躍在運河上，還有愛情鞦韆坐著搖時，上面的蝴蝶翅膀會跟著一起搖及發光非常有意思；另外，「愛之船」搭配絕美led燈飾，營造鐵達尼號的經典浪漫場景，月光戀人、玫瑰愛情海、流星隧道、熱氣球等，都是放閃耍浪漫的約會首選喔。

▲白色情人節快閃活動於3/14 18:00開始，通過兩個關卡的默契大考驗，就可以獲得限量炫彩發光玫瑰花。 圖：新北市政府水利局／提供

水利局表示，白色情人節快閃活動將於3/14當晚18:00開始，限量200份的「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品，有多種顏色隨機贈送，送完為止，讓美麗的玫瑰花燈代表你對情人的愛意，大膽示愛給他一場浪漫的驚喜，完成默契大考驗後鼓起勇氣，邀請他共賞巨型愛情玫瑰花海或共乘愛情蝴蝶鞦韆等等，一起被絕美夢幻的光雕燈飾包圍著，共度最特別的白色情人節。

【活動資訊】

1.時間及地點：3/14 (四) 18:00~20:00，新莊中港大排中港廣場。

2.對象：2人以上，只要是情人、朋友或家人皆可參加。

3.「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品限參加並完成闖關活動者1組1份，送完為止。

4.光雕展出期間：即日起至3/24，每日18:00~22:00。

5.交通：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。

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