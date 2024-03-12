快訊

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

好神！南投百年土地公廟頭牙夜「疊聖筊」陰陽交疊 專家：大吉之兆

飛機上的救命學！羽田機場日航事故的調查與啟示

白色情人節這樣過！新莊中港光雕河廊約會首選 3月14日告白闖關贈炫彩玫瑰

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
情侶一起欣賞新莊最浪漫的月光戀人。　圖：新北市政府水利局／提供
情侶一起欣賞新莊最浪漫的月光戀人。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】白色情人節還在煩惱要送什麼禮物來傳遞心意嗎？告訴大家一個好消息，新北水利局3/14 (四) 18:00於新莊中港廣場，加碼舉辦闖關遊戲，來現場報名，通過擊響愛情與心動來電兩個關卡的默契大考驗，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」，告白完，還可以手牽手一起欣賞新莊最浪漫的光雕河廊。

▲光雕展演開幕至今已吸引5萬人來觀賞。　圖：新北市政府水利局／提供
▲光雕展演開幕至今已吸引5萬人來觀賞。　圖：新北市政府水利局／提供

水利局長宋德仁表示，為迎接白色情人節到來，水利局用心規劃2024中港大排光雕展「幸福新北 戀戀中港」，開幕至今已吸引5萬人來觀賞，浪漫唯美、繽紛絢麗的愛情燈飾，廣受民眾好評，帶領遊客們沉浸在羅曼蒂克的愛情故事中，白色情人節當天晚上6點，還有闖關活動，沒有情人也沒有關係，只要大聲說愛，不管是家人或朋友，都可以報名參加，歡迎大家一起來大膽告白讓愛升溫。

▲繽紛多彩的熱氣球燈飾，讓人彷彿置身在夢幻的糖果國度裡。　圖：新北市政府水利局／提供
▲繽紛多彩的熱氣球燈飾，讓人彷彿置身在夢幻的糖果國度裡。　圖：新北市政府水利局／提供

局長補充，中港大排河廊光雕展主要特色是結合水面的倒影，尤其是好天氣時，粼粼水光波動更增添夢幻景象。此次六大主題展區，以5公尺高用雙手比愛心象徵守護愛情的造型光廊、河廊瀑布下有一條「愛情運河」及2公尺長炫彩膜led愛情鯨魚，就像巨大愛情鯨豚飛躍在運河上，還有愛情鞦韆坐著搖時，上面的蝴蝶翅膀會跟著一起搖及發光非常有意思；另外，「愛之船」搭配絕美led燈飾，營造鐵達尼號的經典浪漫場景，月光戀人、玫瑰愛情海、流星隧道、熱氣球等，都是放閃耍浪漫的約會首選喔。

▲白色情人節快閃活動於3/14 18:00開始，通過兩個關卡的默契大考驗，就可以獲得限量炫彩發光玫瑰花。　圖：新北市政府水利局／提供
▲白色情人節快閃活動於3/14 18:00開始，通過兩個關卡的默契大考驗，就可以獲得限量炫彩發光玫瑰花。　圖：新北市政府水利局／提供

水利局表示，白色情人節快閃活動將於3/14當晚18:00開始，限量200份的「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品，有多種顏色隨機贈送，送完為止，讓美麗的玫瑰花燈代表你對情人的愛意，大膽示愛給他一場浪漫的驚喜，完成默契大考驗後鼓起勇氣，邀請他共賞巨型愛情玫瑰花海或共乘愛情蝴蝶鞦韆等等，一起被絕美夢幻的光雕燈飾包圍著，共度最特別的白色情人節。

【活動資訊】

1.時間及地點：3/14 (四) 18:00~20:00，新莊中港大排中港廣場。

2.對象：2人以上，只要是情人、朋友或家人皆可參加。

3.「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品限參加並完成闖關活動者1組1份，送完為止。

4.光雕展出期間：即日起至3/24，每日18:00~22:00。

5.交通：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

瀑布 熱氣球 白色情人節

延伸閱讀

中職／桃猿到新莊「客座」開幕成定局 第一個月北漂已有譜

白色情人節告白衝一波！ 新莊中港光雕炫彩玫瑰神助攻

玫瑰花展主持人喊「誰單身」？蔣萬安一度起身被制止 妙回1句逗笑賓客

日本超市LOPIA來勢洶洶 中和環球首月業績破千萬 6月開進新莊宏匯

相關新聞

文青人都要吃！隱身萬年大樓美食街的「排隊銅鑼燒」 舒芙蕾口感、內餡用料好實在

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 這間位於西門町萬年百貨地下美食街的排隊銅鑼燒是WILLIAM妹推薦的，聽說開業半年多了，我居然沒吃過！台北文青人都應該要吃看看，說這個是銅鑼燒我還覺得很疑惑，

萬豪國際新拓點！「台北宿之酒店．臻品之選」進駐西門町 一覽無遺淡水河、大稻埕煙火

萬豪酒店集團旗下以富有個性特色為旗幟的「臻品之選」（Tribute Portfolio）品牌進駐台灣了！台灣首間臻品之選–「台北宿之酒店．臻品之選」，坐落台北西門町，為旅客帶來耳目一新的體驗。

朝聖台北最複雜菜單！中山區不限時「太瑞莎咖啡」，隱藏巷內擁有個人魅力的下午茶餐廳

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 太瑞莎咖啡廳擁有台北最複雜的菜單，卻有目前我喝過咖啡廳中最溫暖最有個人魅力、微笑最能打動我的特色；把自己的快樂從蛋糕、咖啡渲染給你，喝的每一口咖啡、吃的每一塊蛋糕

到富基漁港嚐花枝正當時 順遊「老梅綠石槽」期間限定美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市石門的「富基漁港」正值花枝產季，肉質Q彈鮮甜是饕客不可錯過的美味，也是品嚐春之料理的優質選擇。「老梅綠石槽」現正布滿綠色海藻，彷彿在北海岸披上一層綠光地毯，把整個海岸染成

三重甜品專賣！暖冬湯圓沁涼冰品 「隱藏版雪花冰」來店必點

在新北三重甜品美食百百種！無論是想嘗上一份古早味湯圓、豆花，還是炎熱的天氣裡想來點沁涼冰品，來【黑堂甜品專賣店】都能充分滿足你挑剔的嘴！

你絕不能錯過的「6家台北高檔燒肉吃到飽」，一起來場美味饗宴！

你是對肉質特別挑剔的饕客嗎？想知道台北有哪些高CP值的燒肉嗎？6家你絕不能錯過的台北美食，這篇高檔燒肉吃到飽懶人包絕對能滿足你的口腹之慾。有著不少吃到飽餐廳的台北，其中有著不少結合了極致服務與優質肉品的高檔燒肉店，他們將味覺的藝術推向巔峰，讓每個到訪的客人都對這些美味念念不忘。今天就讓我們帶你一起探索這片肉肉控的天堂，馬上相約朋友一起來品嚐極致美味吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。