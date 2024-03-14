浪漫衝擊！「台北玫瑰展」登場 置身800種、5000株玫瑰花海

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年台北玫瑰展已唯美開幕，今年以「玫園藝事」為主題，引領遊客一覽玫瑰的精緻園藝風采，共有800種、5,000多株玫瑰，展期自即日起至3/31止，讓人感受感受獨一無二的浪漫。

▲台北玫瑰園花海區玫瑰花盛開。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

每年3月就是台北玫瑰園玫瑰盛放的時節，在北臺灣能夠有如此美景，屬實市民的一大福音，有了公園處的細心照料及許多志工無私付出，為台灣的玫瑰園藝構築美麗的榮景，在這超過800種玫瑰的園區內，除了美麗的玫瑰及各式草花搭配外，還有許多在花朵下見證的愛情故事，相信花兒也因此備受滋養，遊客可一起來到玫瑰園共同敘寫愛的篇章。

▲五彩玫瑰園的拱門廊道，常是新人取景的地點。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

台北玫瑰展期間將會有許多線上及線下的精彩活動，像是專為新人制訂的「玫好見證」活動，邀請新人朋友來到玫瑰園拍攝浪漫的婚紗照，就有機會獲得限量的玫瑰對杯；或是提供對園藝有興趣的朋友，也可以參加平日下午的導覽活動，透過專業志工的解說，了解有關玫瑰種植的大小事，感受玫瑰盛開帶來的幸福！

▲詢問度最高的綠色玫瑰米多莉公主藏身在五彩玫瑰園內。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

台北玫瑰園內有超過800種珍貴的地植玫瑰品種，皆由工作人員及志工悉心照護，由於玫瑰帶刺，民眾入園賞花時避免進入花叢，同時為維護良好的賞花環境，園區內禁止騎乘自行車。此外，花園內也設有雙語語音導覽 QR code，遊客可多加利用。同時建議搭乘大眾運輸工具，利用捷運淡水信義線至圓山站1號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約15分鐘；或在捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行，也可抵達新生園區，步行約10分鐘。更多台北玫瑰展資訊，可至「台北玫瑰展」FB粉絲專頁、「花in台北」官網查詢。

▲台北玫瑰園花海區搭配光之穹頂也是民眾取景的熱點。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野