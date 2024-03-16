高CP值生魚片！ 台北文山「豪華海鮮丼飯」一次收刮大海鮮味

【猛甲生魚片 文山店】位在文山區木柵路一段上，店家內用空間乾淨寬敞，冰櫃中也整齊擺放著新鮮食材，處處可見老闆對於經營的用心，店家選用來自屏東東港的漁貨，搭配上純熟技術將其切片、擺盤，讓客人能夠感受到味覺和視覺的雙重享受。

店內主要販售的品項為生魚片和丼飯，除了旗魚、鮭魚、鮪魚這些經典配置，還有甜蝦、蟹味棒、花枝、干貝等美味都能在這裡一網打盡，除了豐富的口味，生魚片份量的大小也可以自行選擇，不僅滿足了各種偏好需求，在忙碌的一天後，若是能來上一盤鮮嫩可口的生魚片，更能夠撫平疲憊的身心，無論是單獨享用還是與親友聚餐都非常合適。

中盒刺身盛合

份量適中的「刺身盛合」是許多客人的來店必點，店家將旗魚、鮭魚、鮪魚、尼信、蟹味棒、花枝、干貝等各種海鮮井然有序地擺放於盒子中，一口咬下薄厚適中的生魚片，鮮甜多汁的滋味讓人幸福感爆棚、回味無窮，喜歡生魚片的朋友絕對不能錯過！

豪華海鮮丼飯

將大海的鮮味一次收進囊中選這道準沒錯！店家嚴選旗魚、鮪魚、鮭魚、玉子燒、蟹味棒、天使紅蝦、干貝、花枝等豐盛海味，以精湛的刀工將鮮美的食材與Q彈米飯融合，每一口都能感受到濃濃的海洋風情。

鮭魚丼飯

將6大塊橘粉色的鮭魚，搭配著玉子燒、蟹味棒、鮭魚卵等繽紛食材，一碗美麗的丼飯躍然呈現眼前，肉質鮮嫩多汁、入口即化的鮭魚搭配上店家的獨門醬油增添了層次的豐富度，於舌尖殘留下來的鮮美讓人屢屢難忘。

綜合丼飯

如果覺得只有鮭魚太單調的話，店家也有綜合丼飯可以選擇！一碗內包含了旗魚、鮪魚、鮭魚、鮭魚卵、蟹味棒、花枝等多種海鮮，每一種食材都散發著獨特的鮮香，搭配著可口的醋飯一同品嘗，帶來了滿滿的味覺享受。

【猛甲生魚片 文山店】擁有最先進的低溫冷藏技術，可以將海鮮的鮮度與肉質完整保留，讓每位客人能夠安心品嘗，還在猶豫不知道要選擇哪家生魚片嗎？這裡的高CP值餐點絕對能讓你滿意！





猛甲生魚片（文山店）

店家地址：台北市文山區木柵路一段98號

店家電話：0222360967

營業時間：10:00-22:00(周一公休)





延伸閱讀//日式酒食喝到飽！特上生魚片、炸蝦天婦羅，台北美食激推！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」