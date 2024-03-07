到富基漁港嚐花枝正當時 順遊「老梅綠石槽」期間限定美景

美味花枝料理。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市石門的「富基漁港」正值花枝產季，肉質Q彈鮮甜是饕客不可錯過的美味，也是品嚐春之料理的優質選擇。「老梅綠石槽」現正布滿綠色海藻，彷彿在北海岸披上一層綠光地毯，把整個海岸染成鮮綠的春天色彩，綠色環境能減輕焦慮，是療癒紓壓的首推聖地。新北市漁業處推薦遊客在富基漁港大啖美食後，順遊老梅綠石槽，既能滿足口腹之慾，也能療癒身心靈。

▲富基魚市販賣新鮮花枝。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

花枝是低熱量且富含蛋白質的海鮮，Q彈無刺的特性，廣受大人小孩的喜愛，目前全國知名魚市「富基漁港」充滿許多活跳跳的花枝，供民眾自由挑選，富基漁港內的春來活海鮮攤商表示，現在是最適合吃花枝的季節，此時花枝更加厚實綿密，而若要吃到最新鮮的花枝，主要看花枝眼睛明亮度、表皮完整度、光澤度和透明感，來富基魚市民眾可以近距離觀察並選購鮮活花枝，新鮮度絕對經得起考驗，魚市內餐廳亦有代客料理的服務，首推「花枝生魚片」最能品嚐到花枝的原味，柔軟Q彈甘甜，滋味清爽可口；另有「芹菜蒜苗炒花枝」與「烤花枝」，簡單的烹調沒有過多的調味，襯托出花枝的鮮甜；還有「避風塘花枝料理」，充滿濃郁蒜酥香氣，喜愛重口味者不能錯過！

▲老梅綠石槽。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

▲老梅迷宮。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

品嚐完花枝料理的美味後，可順遊老梅綠石槽，該處原是大屯火山爆發後遺留的火山礁岩，經過長時間海浪拍打，質地較鬆軟的部分被侵蝕，堅硬的部分形成了縱狀溝槽，經過東北季風浪花的滋潤，當石蓴、海髮絲等綠色海藻在石槽上附著生長，放眼望去一片綠意盎然，形成2至5月季節限定美景，亦是全台少見的特殊海岸景觀，成為攝影人士、打卡與婚紗拍攝熱點，也是遊客必訪景點，建議出發前可先至交通部中央氣象署網站查詢新北市石門每日退潮時刻，以掌握最佳觀賞時間。此外，帶孩子出遊可順道前往距離綠石槽不遠的「老梅迷宮」，斑駁懷舊的牆身座落在綠茵草坪中，充滿神秘色彩，彷彿是一座小型外星人的遺跡，既好玩又好拍。

▲新北市石門富基漁港。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

新北市漁業處表示，目前是最適合到海邊旅遊的時節，舒適的氣溫，加上海風輕撫臉頰，能盡情地感受大海的韻味，不妨到北海岸石門來一趟療癒舒心之旅，第一站到富基漁港大啖新鮮甘甜的花枝料理後，再到鄰近曾被CNN票選為臺灣八大秘境之一的老梅綠石槽，為小旅行劃下完美的句點。

▲富基漁港內整潔明亮的富基魚市。 圖：新北市政府漁業及漁港事業管理處／提供

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