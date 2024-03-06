三重甜品專賣！暖冬湯圓沁涼冰品 「隱藏版雪花冰」來店必點
位於新北三重正義南路上的【黑堂甜品專賣店】已在當地經營五年多的時間，是在地人經常光顧的口袋美食之一，憑藉著多元的配料與每日經心熬煮的湯頭，以及現點現做的好味道，一直是附近居民、公司行號們日常購買甜品、飯後甜點、宵夜的最佳首選！
店面整體採用簡單、明亮的設計風格，讓原先傳統的甜品店家，在經典中融合了現代元素，打造出更加清爽、整潔的裝潢設計，還有從店內不時傳出的香甜氣息，更是引起不少路過的民眾為之駐足。
店家提供的餐點品項多元，大致可分為燒仙草系列、雪花冰系列、古早味湯圓系列、古早味甜湯系列、黑糖剉冰系列、古早味黑糖豆花系列，還有提供各式各樣的黑堂系列飲品任君挑選！另外在配料方面也有提供近二十種的選擇，讓前來購買的客人能依照個人喜好自由搭配出喜愛的組合。
│古早味湯圓
不分春夏秋冬都能盡情享用的古早味湯圓系列，寒冷的天裡來上一碗暖呼呼的湯圓，或是悶熱的天氣來碗涼爽的湯圓都十分合適！口味一共有花生湯大湯圓、紅豆湯大湯圓、燒仙草大湯圓、紅花鴛鴦大湯圓等，若想單純品嘗湯圓滋味，也有提供黑糖水為基底的選擇！
│雪花冰
內行人才懂點的老爺芝麻湯圓牛奶雪花冰，採用芝麻口味基底的雪花冰，搭配滿滿的晶瑩Ｑ彈杏仁凍，並在頂層加入一球飽滿的香甜冰淇淋，除了綿密的口感之外，還有層層堆疊的美感與風味，讓許多人一吃就愛上！
│黑糖剉冰
酷熱的夏天必點的黑糖剉冰，由一點紅仙李、李仔棗、楊桃干、木瓜絲四項配料匯聚在一起的組合，是老饕們大推的美味方案，一口清爽的剉冰、一口配料，讓人吃得相當滿足！
自開業以來，始終堅持真材實料、現點現做的製作手法，在遵循古法的基礎上，雜揉了創新的元素打造出一碗碗膾炙人口的美味甜品，毫不馬虎的用料與精熬的湯汁風味，一直是許多老客人們一再回訪的優先考量。
營業地址：新北市三重區正義南路39號
營業時間：17:00–00:30
店家電話：0229747070
粉絲專頁：bit.ly/3uCf53e
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