快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

FB臉書大當機修好了！釣出眾苦主1動作「仍登不進去」 解決方法看這裡

三重甜品專賣！暖冬湯圓沁涼冰品 「隱藏版雪花冰」來店必點

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲（圖片來源：店家提供）
▲（圖片來源：店家提供）

位於新北三重正義南路上的【黑堂甜品專賣店】已在當地經營五年多的時間，是在地人經常光顧的口袋美食之一，憑藉著多元的配料與每日經心熬煮的湯頭，以及現點現做的好味道，一直是附近居民、公司行號們日常購買甜品、飯後甜點、宵夜的最佳首選！

店面整體採用簡單、明亮的設計風格，讓原先傳統的甜品店家，在經典中融合了現代元素，打造出更加清爽、整潔的裝潢設計，還有從店內不時傳出的香甜氣息，更是引起不少路過的民眾為之駐足。

店家提供的餐點品項多元，大致可分為燒仙草系列、雪花冰系列、古早味湯圓系列、古早味甜湯系列、黑糖剉冰系列、古早味黑糖豆花系列，還有提供各式各樣的黑堂系列飲品任君挑選！另外在配料方面也有提供近二十種的選擇，讓前來購買的客人能依照個人喜好自由搭配出喜愛的組合。

▲甜品餐點均為現點現做，可事先電話預訂，避免現場久候！
▲甜品餐點均為現點現做，可事先電話預訂，避免現場久候！

│古早味湯圓

不分春夏秋冬都能盡情享用的古早味湯圓系列，寒冷的天裡來上一碗暖呼呼的湯圓，或是悶熱的天氣來碗涼爽的湯圓都十分合適！口味一共有花生湯大湯圓、紅豆湯大湯圓、燒仙草大湯圓、紅花鴛鴦大湯圓等，若想單純品嘗湯圓滋味，也有提供黑糖水為基底的選擇！

▲黑糖水基底的古早味湯圓，口味清爽，能充分品味到湯圓的飽滿內餡。
▲黑糖水基底的古早味湯圓，口味清爽，能充分品味到湯圓的飽滿內餡。

▲香氣濃郁的紅豆湯圓，是女性朋友們冬日裡的最愛！（圖片來源：店家提供）
▲香氣濃郁的紅豆湯圓，是女性朋友們冬日裡的最愛！（圖片來源：店家提供）

▲營養滿分的綠豆湯大湯圓。（圖片來源：店家提供）
▲營養滿分的綠豆湯大湯圓。（圖片來源：店家提供）

│雪花冰

內行人才懂點的老爺芝麻湯圓牛奶雪花冰，採用芝麻口味基底的雪花冰，搭配滿滿的晶瑩Ｑ彈杏仁凍，並在頂層加入一球飽滿的香甜冰淇淋，除了綿密的口感之外，還有層層堆疊的美感與風味，讓許多人一吃就愛上！

▲老爺芝麻湯圓牛奶雪花冰（圖片來源：店家提供）
▲老爺芝麻湯圓牛奶雪花冰（圖片來源：店家提供）

▲靜岡抹茶紅豆雪花冰是抹茶控們的最愛，苦甜的抹茶搭配上紅豆的香甜氣息，綿密又飽滿的滋味令人吃得十分過癮！
▲靜岡抹茶紅豆雪花冰是抹茶控們的最愛，苦甜的抹茶搭配上紅豆的香甜氣息，綿密又飽滿的滋味令人吃得十分過癮！

│黑糖剉冰

酷熱的夏天必點的黑糖剉冰，由一點紅仙李、李仔棗、楊桃干、木瓜絲四項配料匯聚在一起的組合，是老饕們大推的美味方案，一口清爽的剉冰、一口配料，讓人吃得相當滿足！

▲經典的古早味黑糖豆花系列也是人氣品項之一，綿密的豆花與手工熬煮而成的Q彈配料口感相互交織，簡直不要太美好！
▲經典的古早味黑糖豆花系列也是人氣品項之一，綿密的豆花與手工熬煮而成的Q彈配料口感相互交織，簡直不要太美好！

自開業以來，始終堅持真材實料、現點現做的製作手法，在遵循古法的基礎上，雜揉了創新的元素打造出一碗碗膾炙人口的美味甜品，毫不馬虎的用料與精熬的湯汁風味，一直是許多老客人們一再回訪的優先考量。


【黑堂甜品專賣店】

營業地址：新北市三重區正義南路39號

營業時間：17:00–00:30

店家電話：0229747070

粉絲專頁：bit.ly/3uCf53e


延伸閱讀//新北質感咖啡廳│質感環境舒適愜意 多款輕食、甜點即刻品嘗！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古早味 湯圓 甜品

延伸閱讀

入閣或入府引關注 潘孟安再曝動向示範煮湯圓

蔣萬安元宵當曬娃魔人 三寶大眼超萌照 網讚被圈粉了

元宵節湯圓怎麼吃不會胖？ 營養師提鹹、甜湯圓食譜建議

開運看過來！元宵節湯圓要吃「3的倍數」 招桃花、求子都靠這一天

相關新聞

三重甜品專賣！暖冬湯圓沁涼冰品 「隱藏版雪花冰」來店必點

在新北三重甜品美食百百種！無論是想嘗上一份古早味湯圓、豆花，還是炎熱的天氣裡想來點沁涼冰品，來【黑堂甜品專賣店】都能充分滿足你挑剔的嘴！

你絕不能錯過的「6家台北高檔燒肉吃到飽」，一起來場美味饗宴！

你是對肉質特別挑剔的饕客嗎？想知道台北有哪些高CP值的燒肉嗎？6家你絕不能錯過的台北美食，這篇高檔燒肉吃到飽懶人包絕對能滿足你的口腹之慾。有著不少吃到飽餐廳的台北，其中有著不少結合了極致服務與優質肉品的高檔燒肉店，他們將味覺的藝術推向巔峰，讓每個到訪的客人都對這些美味念念不忘。今天就讓我們帶你一起探索這片肉肉控的天堂，馬上相約朋友一起來品嚐極致美味吧！

寵物友善飯店+1！台北六福萬怡酒店「寵物住房專案」飼主爽吃Buffet與似顏繪體驗課

寵物友善飯店就看台北六福萬怡！三月時節正值春暖花開，南港車站的台北六福萬怡酒店即將舉辦「毛孩FUN風趣！茸好繪」活動，結合野餐與繪畫，讓毛小孩與主人共度愉快時光。活動將在酒店獨有的山景露臺舉行，提供豐盛的Buffet吃到飽，並有專業繪畫老師指導，讓遊客即使零基礎也能輕鬆畫出毛孩的似顏繪。同時，活動贈送天然凍乾零食，讓毛小孩健康又開心地享受活動。

2024「台北杜鵑花季」大安森盛大展開！21萬珠看不完「美拍再抽限量香包」

2024年春季「台北杜鵑花季」盛大舉行了！大安森林公園，被譽為台北的綠肺，每年春季都綻放出美麗的杜鵑花，再搭配上夢幻的繡球花等各式花卉，讓整個公園都充滿了繽紛的色彩。除了賞花之外，週末假期更有豐富的活力，如安森音樂派對和野餐趴等，為遊客與市民帶來無盡的歡樂，放鬆chill一下吧！

花果茶專賣！新北蘆洲清新小店 自然甜香「童顏櫻花莓果茶」擴散口中

花果茶愛好者肯定不能錯過的溫馨小店─雨樹咖啡，嚴選台灣本地生產的農產品製作，帶有自然香甜風味，無咖啡因的天然飲品獲得許多顧客的青睞。

中和人要吃！精緻食材豐盛上桌 全新「台式酸菜魚」超人氣

休假時想與親友聚餐，好好聯絡一下感情嗎？來有著寬敞舒適的用餐空間與鍋物選擇多元的【鍋藏精緻鍋物－中和店】就對了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。