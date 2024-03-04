你絕不能錯過的「6家台北高檔燒肉吃到飽」，一起來場美味饗宴！

你是對肉質特別挑剔的饕客嗎？想知道台北有哪些高CP值的燒肉嗎？6家你絕不能錯過的台北美食，這篇高檔燒肉吃到飽懶人包絕對能滿足你的口腹之慾。有著不少吃到飽餐廳的台北，其中有著不少結合了極致服務與優質肉品的高檔燒肉店，他們將味覺的藝術推向巔峰，讓每個到訪的客人都對這些美味念念不忘。今天就讓我們帶你一起探索這片肉肉控的天堂，馬上相約朋友一起來品嚐極致美味吧！

台北美食高檔燒肉吃到飽：金洹苑

金洹苑 圖片來源/ IG@chrissy_g5

位於捷運國父紀念館站附近的日式燒肉火鍋吃到飽勝地「金洹苑」，以眾多海鮮與高級和牛脫穎而出，光是海鮮就有8種蝦類、花蟹、生魚片等豐富選擇。菜單分為經典方案和尊饗方案，分別是1100元與1380元，尊饗方案更可品嚐高級和牛、龍蝦，搭配紅、白酒以及韓國燒酒。不吃牛的食客可選擇豬、雞、羊肋排及櫻桃鴨胸。結束美味之旅，還可享受飲品冰淇淋無限暢飲。

金洹苑

地址：台北市大安區延吉街131巷31號

電話：02 8772 0109

營業時間：週一到週三11:45–14:30, 17:30–22:00；週四到週日11:45–14:30, 17:30–00:00

台北美食高檔燒肉吃到飽：熊一頂級燒肉

熊一頂級燒肉 圖片來源/ 熊一頂級燒肉官方IG

位在西門町的「熊一頂級燒肉」，以極致的肉品與環境設計，成為台北高檔燒肉吃到飽的寶藏。價位分為三級，最昂貴僅998元，卻能品嚐到上等牛小排、牛舌與伊比利豬等三十多種肉品。自助吧除了有烤物、蔬菜、冰淇淋等多樣選擇外，特色的安格斯黑牛咖哩飯更是驚艷味蕾。「熊一」結合肉品藝術與美食文化，為味蕾帶來一場極致的盛宴，是你老饕們絕不能錯過的高CP值選擇。

熊一頂級燒肉

地址：台北市萬華區西寧南路155號2樓

電話：02 2370 8468

營業時間：每天11:30–01:00

台北美食高檔燒肉吃到飽：哞哞屋

哞哞屋 圖片來源/ 哞哞屋官方IG

Google 評價高達 4.8 顆星的哞哞屋，就位在西門町，這裡可以說是有肉食者的天堂，從澳洲黑毛和牛、美國和牛，甚至到日本的A5和牛，近四十種肉品，讓肉肉控們大飽口福。且除了各種和牛外，還有令人驚艷的虎蝦、鮮美的干貝等海鮮，以及口感豐富的伊比利豬和法式羊肩排，滿足各種味蕾的期待。除了讓味蕾享受外，哞哞屋更在店內提供和服、配件和木屐，打造出仿若置身日本的獨特氛圍。

哞哞屋

地址：台北市萬華區西寧南路161號2樓

電話：02 2311 2815

營業時間：每日11:30–22:00

台北美食高檔燒肉吃到飽：胖肚肚燒肉

胖肚肚燒肉 圖片來源/ IG@chenyyi28

在台北有多家分店的胖肚肚燒肉，除了可以一次享受到牛舌、生蠔、干貝、天使紅蝦等多種高級食材選擇外，還有店員桌邊代烤服務，免去烤肉瑣碎。120分鐘的無限吃到飽時光包含飲料、飯、湯品、冰淇淋等。特別推薦人氣雪花牛和霜降豬，口感新鮮彈牙，肥美多汁。正餐後，還有日式棉花糖與墨西哥烤餅等甜點選擇，用甜蜜的體驗為整場用餐完美收尾。

胖肚肚燒肉 京華店

地址：台北市松山區八德路四段108號2樓

電話：02 2760 1909

營業時間：每日12:00–00:00

台北美食高檔燒肉吃到飽：夯下去新潮和牛燒肉

夯下去新潮和牛燒肉 圖片來源/ 夯下去官方IG

夯下去新潮和牛燒肉，坐落於西門町，是馬辣集團旗下的極致和牛吃到飽餐廳。以超過百種肉品、蔬食和酒水無限供應聞名，最高級的極上雙和牛方案更帶來美澳黑毛和牛、伊比利豬和天使紅蝦等高檔食材的品味盛宴。與同集團的熊一頂級燒肉一樣，這裡的自助吧也有多種蔬菜、烤物選擇，還提供令人垂涎的安格斯黑牛咖哩飯，為肉食愛好者打造多重美味的選擇。

夯下去新潮和牛燒肉

地址：台北市萬華區漢中街36號2樓

電話：02 2375 1520

營業時間：每日11:30–00:00

台北美食高檔燒肉吃到飽：燒肉眾

燒肉眾 圖片來源/ 燒肉眾官方inline

燒肉眾在全台擁有多家分店，其中在大安、西門、中山等台北繁華地段都能找到它的蹤影。這家燒肉店不僅滿足了肉食愛好者的渴望，更貼心地提供了素食菜單，讓各式飲食需求的顧客都能在這裡找到屬於自己的美味選擇。最貴僅需999元，就能享受到一場奢華的味蕾饗宴。除了無骨牛小排吃到飽外，還有額外優惠如北海道大扇貝、手臂蝦、南美野生龍蝦、波斯頓龍蝦等豐盛的海陸饗宴。

燒肉眾精緻炭火燒肉 大安店

地址：台北市大安區大安路一段51巷7號

電話：02 2776 6650

營業時間：平日17:00–22:00；假日12:00–22:00

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