文青人都要吃！隱身萬年大樓美食街的「排隊銅鑼燒」 舒芙蕾口感、內餡用料好實在

這間位於西門町萬年百貨地下美食街的排隊銅鑼燒是WILLIAM妹推薦的，聽說開業半年多了，我居然沒吃過！台北文青人都應該要吃看看，說這個是銅鑼燒我還覺得很疑惑，因為吃起來很像舒芙蕾阿，跟我印象中的銅鑼燒不同。難怪排隊人潮很多，加上單個價格目前是銅板價，內餡用料也不少，還是會推薦來吃看看！

西門那煎銅鑼燒位置

西門那煎銅鑼燒位於西門町萬年百貨B1美食街，就在之前推薦的金園排骨飯對面，離捷運西門站走路大概約8分鐘的路程，還算蠻好到達的。

小小的一間店面，裡面卻塞滿超多員工，我們到訪的當天真的需要排隊才能吃的到，看店員倒麵糊的姿勢，真的有夠煞氣。

西門那煎的銅鑼燒用料還算實在，我看不管是紅豆還是奶油口味都是挖一大坨擺在銅鑼燒餅皮上。

西門那煎銅鑼燒菜單價格

除了限時特賣的品項外，其他口味統一價都是45元，買三個會比較划算只要130元，平均一個是43元。可能店長知道西門町都是外國人，很貼心的附上英文菜單。

我們當天等了快15分鐘才等到，銅鑼燒做完後會用烙鐵在銅鑼燒的餅皮上蓋上招財貓的圖案，看起來是挺可愛的～如果喜歡可愛東西的小女生們應該會超愛。但我是大叔，是沒啥感覺，只覺得質感好像有提升一些。

這次我們選購了三個口味，分別是花生、紅豆跟黑糖撞奶這樣130元，說貴不貴，但也好像沒便宜到哪。

這個招財貓的圖案看久了是有比較討喜一點，但你們有發現嗎？這剛做好的銅鑼燒跟一般夜市做出來的銅鑼燒不同，不論是顏色還是外觀都比較像是蛋糕類的外觀ㄟ，不像一般銅鑼燒那種厚實感。

花生口味 45元

這種醬料款的銅鑼燒，都是直接用一坨醬料。這花生醬的口味吃起來很像新竹福源花生醬，醬料的口味帶點鹹味，也能吃的到花生的顆粒，但這個銅鑼燒吃起來真的有點像舒芙蕾，吃起來粉綿密，吃進嘴裡是很蓬鬆的口感。

紅豆口味 45元

紅豆餡料甜度稍微甜了些，比起傳統型的銅鑼燒來說算比較不甜了，但這紅豆餡料，紅豆顆粒比較小，吃起來蠻普通的，沒什麼印象點。

黑糖撞奶 40元

比較特別的就是這個黑糖撞奶口味，醬料吃得出來黑糖的味道，但好像有加點奶精粉的感覺，裡面還有添加珍珠，算是這幾個口味裡面，口味層次比較豐富的一款，甜度一般，適合愛嘗鮮的人。

西門那煎銅鑼燒是WILLIAM超級推薦的一間店，我覺得銅鑼燒的餅皮是我比較意想不到的地方。第一次吃到會像周董常說的，呦～這個不錯！內餡份量給的蠻大方，如果一時嘴饞想吃點東西，那這個就很推薦，不過還是相當推薦一定要趁熱吃才會好吃哦!

西門那煎銅鑼燒

所在地址：108臺灣台北市萬華區西寧南路70號B1之26室

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-21:00

店家電話：0955541900

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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