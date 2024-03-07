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朝聖台北最複雜菜單！中山區不限時「太瑞莎咖啡」，隱藏巷內擁有個人魅力的下午茶餐廳

D&W黑白雙搭／ 文、圖／D&W黑白雙搭

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太瑞莎咖啡廳擁有台北最複雜的菜單，卻有目前我喝過咖啡廳中最溫暖最有個人魅力、微笑最能打動我的特色；把自己的快樂從蛋糕、咖啡渲染給你，喝的每一口咖啡、吃的每一塊蛋糕，都會變成夢幻的，彷彿踏入了老闆建立的愛麗絲夢遊仙境一樣！難怪在巷子內依舊人潮滿滿！

社區型太瑞莎咖啡廳地點位置

太瑞莎咖啡廳位在榮星花園附近，在五常國中的旁邊巷子中，小小的空間但是卻一直處於客滿狀態！google評論更高達4.7分！

太瑞莎咖啡廳空間環境

中山區咖啡廳推薦的太瑞莎咖啡廳，座位區就是吧台的五個，加上旁邊可坐三到四人的大桌三桌，就這樣的大小～

裡面的燈光明亮到不可思議，空間燈跟氛圍燈打到最亮！加上金碧輝煌的餐具跟壁飾，總覺得到處都亮晶晶。

老闆個性好客討喜

店內的店員只有老闆一個人，但老闆本身的個性相當鮮明討喜，有一種會發光綻放熱度的魅力，進入店內會不自主的就進入他的氛圍中，有一種天生魅力型的人格！

店內的每一個小地方，都有它的意義跟個性，就連桌上的山地玫瑰、每一個茶杯都是老闆的心頭肉。

太瑞莎菜單價格

史上最多“或”的下午茶菜單，太瑞莎的個性應該是什麼都想要、什麼都難以取捨。從菜單上就透漏的明明白白，每個價位都有六到七種的選項，反正就是同價位，你都可以選！

第一次看到這個菜單，真的還是看不懂，仔細觀察才發現這是給選擇障礙的人最好的選項，你只要選好價位，然後看自己能選什麼就好～這個下午茶套餐都附一杯180元內的飲料可選擇喔！

手沖咖啡/義式咖啡/花草茶

在其他飲料的選擇也是相當豐富，從手沖到水果茶、無咖啡因應有盡有。在社區型的咖啡廳要照顧到的，不是四面八方遠來的客人，而是讓這些在地的人們有很多不同且適合自己的選項。我覺得挺好的，如果我住附近我可以來十幾二十次都喝到不同東西。

300元下午茶套餐

Dong今天選了一個下午茶套餐，選了一個咖啡蛋糕，跟鹽花柚香義式經典咖啡。

鹽花柚香義式經典咖啡

我從來不知道柚子醬配咖啡這麼搭！上面有一層鹽花奶蓋，溫潤的奶蓋將鹽之花跟咖啡融合在一起，後面再緩緩出現柚子的香氣跟果乾～

整體帶著果香又不搶戲，反而讓咖啡變得很溫柔順口。

咖啡蛋糕

咖啡蛋糕的慕斯很滑順，但讓人很驚訝的是上面的果膠！帶焦糖又有果膠的一種膠體感~變得有點像拉絲的口感，濃濃咖啡香的慕斯，搭配拉絲口感的焦糖非常有趣！

旁邊還有附餅乾，讓你可以配咖啡，手工餅乾好吃唷～

用餐時老闆也很適時的會出現跟你聊天，出現的時間相當恰當，而且你在忙碌的時候也不會打擾你！很舒服的就可以在這家咖啡廳放鬆，是一家很神奇的咖啡廳，會讓你不小心喜歡上喔！很推薦！

太瑞莎咖啡廳

所在地址：104臺灣台北市中山區復興北路430巷12號

營業時間：日 五 六 11:00-17:00

店家電話：02 2516 1580

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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