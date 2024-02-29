中和人要吃！精緻食材豐盛上桌 全新「台式酸菜魚」超人氣
位於新北中和景安站附近的【鍋藏精緻鍋物－中和店】為品牌在當地的分據點，憑藉著多款風味十足的湯頭選擇及種類豐富的鍋物品項，以及舒適寬敞的用餐環境和貼心、用心的服務態度，自去年底試營運起就廣受好評，便選擇於今年初正式開幕，為中和一帶的鍋物美食注入新能量。
走進店裡，便會被一股濃厚的日系氛圍感所環繞，暖色系的燈光將木質調的裝潢設計渲染出獨有的溫馨氣息。除了一樓空間之外，還有十分寬敞的二樓座位區，無須過於擔心座位不夠需久候的問題，且內用座位與座位之間的距離適中，彼此之間毫無擁擠感的規劃，讓人客人得以愜意、自在的品味鍋物饗宴！
店家的點餐方式為先選湯底再選套餐後選附餐的模式，火鍋湯底不僅有招牌的豚骨蔬菜、台式石頭火鍋、秘製麻辣湯底、台式酸菜魚湯底、港式麻辣牛奶鍋、關東壽喜燒湯底，還有針對茹素者們提供的素食蔬菜湯底、素食養生藥膳湯底等各式選項，可謂是一應俱全。
秘製麻辣湯底
秘製麻辣湯底為嗜辣者們的最愛，嚴選多項頂級中藥材與辛香料每日熬煮，下鍋滾煮後的風味不僅能嘗到十足的味蕾刺激感，還能擁有溫補的效果。且每份秘製麻辣湯底鍋內的鴨血臭豆腐更是店家精心滷製而成，口感極佳！
台式石頭火鍋
愛吃石頭火鍋的饕客們不容錯過的台式石頭火鍋，由店員親自到桌邊服務，讓你享受4D般的美食體驗！將洋蔥片、乾魷魚、乾香菇、蒜末等底料放入鍋中，淋上黑麻油後爆炒一番，絕妙的香氣便撲鼻而來，最後淋上高湯中和香氣，濃郁的滋味讓人欲罷不能！
台式酸菜魚
隨著酸菜魚料理的熱門程度日漸增加，品牌也與時俱進的推出新品項台式酸菜魚湯底，微酸微辣的香濃滋味，將鍋物食材下鍋滾煮一番後，大口吃下，極佳的風味令人超滿足！
除了鍋底的選擇多樣之外，鍋物套餐食材的品項更是五花八門，牛、豬、雞、羊等肉品應有盡有，還有多道生猛海鮮拼盤等著饕客們一嘗究竟！
【鍋藏精緻鍋物】品牌自創立以來，始終堅持選用最新鮮食材與嚴謹工序的服務態度，無論是食材準備還是鍋底熬煮都是飽含店家用心，只為讓客人品嘗到最佳的鍋物美味。
營業地址：新北市中和區景安路106號
營業時間：11:00–00:00
店家電話：0222426768
粉絲專頁：bit.ly/3wa1PmH
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