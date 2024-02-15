點亮台北燈節！新年參拜「北市15間宮廟」 走春祈福賞燈飾

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024台北燈節「龍躍光城」展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，已於2/2點亮光廊；台北市政府觀光傳播局指出，今年度北市共15間宮廟熱情響應，推出燈飾妝點、花燈展示、小提燈發送等活動，邀請民眾到台北西區賞燈之餘，順道步行或搭乘大眾交通運輸至各大宮廟，為新的一年參拜祈福。

▲松山慈祐宮響應2024台北燈節，推出祥龍獻瑞主題燈飾及燈籠海（圖為2023年燈飾）。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

▲台北天后宮樓面以燈飾妝點響應2024台北燈節。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

台北市政府觀光傳播局表示，今年台北燈節共15間北市宮廟響應，橫跨八大行政區，包含臺灣省城隍廟、台北天后宮、艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北霞海城隍廟、大龍峒保安宮、松山慈祐宮、松山奉天宮、松山慈惠堂、佛光山台北道場、芝山巖惠濟宮、士林神農宮、士林慈諴宮、關渡宮、內湖梘頭福德祠等，於農曆春節至元宵節期間推出「歡慶好年」系列活動，與台北燈節攜手點亮台北，為民眾祈福好運「龍」來。

▲佛光山台北道場今年以星雲大師墨寶為主題的燈會展覽響應2024台北燈節（圖為2023年燈飾）。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局推薦，民眾到燈節展區賞燈，可步行順訪展區內「台灣省城隍廟」及「台北天后宮」。位在中華路展區內的台灣省城隍廟，即日起至3/3打造全市最長跨街燈海，入口處以雙龍搶珠的龍門為意象，沿街燈飾璀璨如星光點點，增添夜間美感；2/17燈節全面亮燈，每週末（2/17、2/18、2/24、2/25及3/2、3/3）在城隍廟門口還會推出「燈謎擂臺活動」；而位在西門展區內的台北天后宮，即日起至5/5止，於樓面展出元宵花燈，宮廟周邊也妝點小燈籠及流水燈，營造新年喜氣氛圍。

▲台灣省城隍廟雙龍搶珠龍門燈飾，位在燈節中華路展區。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步推薦遊客步行或搭乘捷運板南線至龍山寺站，到艋舺龍山寺欣賞寺內設置的平安總燈、生肖主燈及瀑布區景觀造景主燈，艋舺公園更設有生肖主燈及燈飾，非常適合全家大小一同走春體驗；自捷運北門站搭乘捷運松山新店線至松山站，還能參觀松山慈祐宮祥龍獻瑞主題燈飾、廣場燈籠海及宮內學生花燈作品展覽，佛光山台北道場以星雲大師的墨寶「雲水自在．祥和歡喜」主題的燈會展覽，2/17、2/18、2/24還有敦煌舞、合唱團、鼓樂等演出。更多響應宮廟活動及燈節相關資訊可於「2024台北燈節」官網查詢。

▲台灣省城隍廟響應2024台北燈節展示跨街燈海。 圖：台北市政府觀光傳播局／提供

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