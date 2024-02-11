大手牽小手其樂龍龍 台北「親子走春」最佳攻略

【旅奇傳媒/編輯部整理】迎接春節連假，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）精選人氣親子共遊景點及精彩活動，包含市立天文科學教育館的「龍來天文館，好運龍吼你」、臺北市立動物園推出「尋龍高手尋寶單」等；同時，北市許多景點春節期間不打烊，如士林官邸春節期間正常營業，臺北市兒童新樂園僅2/9（除夕）休館，而華山及松山兩大文創園區，也於2/10（大年初一）就開館，邀請大家安排旅程，體驗熱鬧節慶的臺北城。

▲中正紀念堂「THE 哆啦A夢展」。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，北市春節有一系列精采親子景點活動，市立天文科學教育館春節2/10-2/14（初一至初五）推出「龍來天文館，好運龍吼你」，不僅可和噴火龍打卡合照享好康，還有收集天龍珠抽大獎、跟著噴火龍上太空等精采活動，讓大小朋友與龍一起在太空中漫遊！而國立臺灣科學教育館除農曆初一至初五闖關送賀歲小禮活動，於春節期間，每日都有「整點科學-龍攏來」以及限定的龍年主題活動，親子一同體驗龍年布袋印刷樂趣，開春就能和科學「你龍我龍 其樂龍龍」，動手、動腦過好年。臺北市孔廟初一至初五舉辦「身歷其境 看戲有禮」活動，可觀賞孔廟4D劇院影片，並有定時舉辦書法祈福卡索取活動，歡迎親子一起來體驗、參與。

▲臺北市孔廟「孔廟行春」迎春系列活動。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，臺北市立動物園於初一至初三，早上11時至12時在大門廣場有動物布偶來拜年，並限量發放500份紅包；初一至初五，每天有300份「尋龍高手尋寶單」，闖關完成即可兌換禮物1份。國立故宮博物院兒童學藝中心推出「神龍蓋印尋寶樂」，特別與插畫設計師合作，從故宮典藏具龍紋圖像之文物擷取創作素材，設計三款吉祥印章，於農曆過年期間，提供國內外遊客至兒藝中心蓋印，製作充滿故宮喜氣的春聯及紅包袋。在中正紀念堂則展出「THE 哆啦A夢展」，滿足大人與小孩的童心。

▲臺北市兒童新樂園「龍年旺財 龍吼禮旺」新春行銷活動。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

若要來趟戶外親子踏青遊，「2024陽明山花季」及「2024士林官邸春節花卉展」不容錯過。士林官邸公園展出以蝴蝶蘭為主角，不僅可見各式繽紛花色，還能欣賞多達 20 個品種、600 株蘭花齊聚的盛況，應景的龍年佈置、新春花卉等著大家打卡去。並且今年「2024陽明山花季」，與陽明山上6座藝文館舍合作，包含辛亥光復樓、文化大學華岡博物館、陽明山中山樓、陽明書屋、林語堂故居和閻錫山故居，於辛亥光復樓聯袂舉辦「草山百年風華－陽明山館舍串聯活動」及吳奇娜雕塑展，展覽各式陽明山藝術字畫、文物及雕塑，在賞花的同時，也能深入了解陽明山的豐富歷史。還有關渡自然公園，推出春節入園於設施區找尋名稱有「龍」字的動植物插牌，拍照上傳至FB或IG打卡標註「關渡自然公園走春」並至服務臺秀出貼文，即可獲贈春貼明信片。

▲臺北市立動物園初一至初五，上午10時至下午4時，每天都有300份「尋龍高手尋寶單」闖關活動。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局並介紹，臺北有許多景點春節不打烊，如士林官邸春節期間（含小年夜、除夕）皆正常營業，故宮博物院及台北101觀景臺僅除夕晚間休館；深受小朋友歡迎的兒童新樂園，僅除夕休館，其餘各日皆正常營業。市立天文科學教育館、華山及松山兩大文創園區，也於大年初一就開館。此外，在新春期間，到市立天文科學教育館和兒童新樂園，只要生肖屬「龍」，出示證件就享免費入園。

觀傳局補充，更多景點資訊及春節活動訊息，歡迎上「臺北旅遊網」、「113年農曆春節臺北市觀光景點營業時間及活動資訊（FAQ）」或各大景點官網查詢。

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