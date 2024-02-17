人生好苦之泰居酒！ 松山捷運美食推薦「考山路」泰式居酒屋 泰式烤串、烤魚人氣必點

泰國2023年底宣布對台免簽，想當然機票肯定得買一波，太期待在考山路酒吧一條街吃喝玩樂的生活，出發前先來台北的考山路吃個泰式居酒屋過過癮吧！

考山路位於捷運南京三民站巷弄內，一樓店面空間寬敞，仿舊擺設配上暈黃燈光超有氣氛，吃串燒配小酒，整個CHILL無比～

考山路人生好苦之泰居酒，一開始就告訴大家，人生好苦，社畜東可說是相當有感啊！既然人生苦短，那麼就今朝有酒今朝醉吧（誤

店內桌數不多，吧檯、四人方桌，還有需要拖鞋的地板式座椅，我們這次就被安排在窗邊的地板式座位區，還有好多顆靠墊，好像在自家一樣舒服～

店內裝潢極具巧思，牆面上都有一些厭世小標語（笑），二手家具的使用很巧妙，空間傳遞出的復古感更為強烈。

考山路菜單很簡單，各種烤串、海鮮、蔬菜、炸物、炒物都有，當天用餐的朋友之前曾吃過幾次，推薦了幾道必點料理，烤松阪豬、烤大腸頭、烤雞翅，還有做工繁複費時的泰式烤魚，泰式炸蝦餅也是人氣必點。

不來一杯泰式奶茶不可能的吧，加入冰塊降低甜味，喝一口馬上點頭，沒錯這就是泰國的味道～

泰式松阪豬 NT.220

既然是吃居酒屋，那怎麼可以不來一份烤松阪豬，焦香脆口的肉質配上酸酸的檸檬泰式沾醬，去油又解膩，阿東一個人可以吃完一整條。

烤玉米筍 NT.120

老實說當天的玉米筍並不是太甜，所以我們吃了之後覺得還好，只是覺得應該要配點蔬菜。

泰式炸蝦餅 NT.220

每日限打蝦漿，還吃得出蝦肉顆粒感，口感外酥內脆還很鮮甜，無論配不配沾醬都一樣好吃，這道五顆星必推，一定要點。

焗烤山藥 NT.120

切成小片好入口的山藥，配上熱呼呼焗烤相當涮嘴，一口接一口就吃光光惹～

烤大腸頭串 NT.100／2串

據菜單寫道這是店內的限量商品，吃不吃得到全憑運氣，肥美的大腸頭處理得相當乾淨，吃起來毫無豬腥味，炭烤顏色十分誘人，上桌時還能看見油脂閃亮亮噴發，擠上檸檬汁馬上吃下肚，那股爽感與過癮感難以言喻。

泰式烤雞翅 NT.160

下酒菜必備烤物，對於喜歡吃雞翅的本東來說，邊聊天邊啃雞翅很棒，淋上檸檬汁也很涮嘴。

剝皮辣椒捲 NT.120

剝皮辣椒捲的糯米椒不辣，相當脆口，裡面依稀吃得出一點剝皮辣椒的鹹香辣，但都不是重刺激的味道，對於不太吃辣的朋友也是可以接受的口味。

泰式烤魚 NT.360

現點現做的泰式烤魚，必須花上一小時等候，但漫長的等待絕對值得，乍看之下就像清蒸檸檬魚，但吃起來清甜又無比嫩口。

裹上厚厚一層鹽開始炭烤，鹽分跟炭火的香味全都包在魚肉內，肉質太細膩太好吃，連阿東這樣不愛吃魚的人都吃了好幾口，單吃、擠檸檬汁或式配上泰式酸辣醬都好吃到不行～

泰式蘋果起司捲 NT.160

菜單上寫這是每天的限量商品，製作費工，讓老闆捲到哭的這種程度（那當然要點啊！）培根包裹著蘋果片，再包上一層起司一起烤，鹹脆甜還帶點拉絲，根本是三重奏般的口感，難怪是人氣招牌，真的好吃。

酸辣醬佐干貝 NT.220

生食級干貝本身就嫩甜鮮，加上泰式酸辣醬更加提味，一口一個太滿足。

這一餐吃下來太滿足，還有很多想吃的菜色還沒品嘗到，完全收進二訪愛店，下次一定要吃吃看炒河粉、泰式酸辣湯，有機會再來跟大家分享吧。

地址：台北市松山區南京東路五段250巷2弄28-1號

電話：02 8772 0659

營業時間：早上11點半至下午2點半、下午5點半至晚上10點半；週五週六下午5點半至晚上11點半周日公休

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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