台北招財看屋一日遊 拜拜看屋美食一次逛 烘爐地 景安文匯 興南夜市

新春在家除了與家人團聚、打牌之外，外出踏青、拜財神相信是最受國人喜愛的活動之一；位於中和的烘爐地南山福德宮土地公，不僅可以求平安、求財，更吸引不少情侶、三五好友踏青、看夜景，嚴然是春節聊天與約會聖地。拜完土地公，可至鄰近南勢角捷運站的「景安文匯」看屋、逛逛興南夜市，為開心的一天畫下句點。

烘爐地位居山腰，是民眾爬山健行好去處。（圖/本報資料照）

有別於一般在市區的土地公廟或財神廟，烘爐地南山福德宮土地公位於山腰，建議騎車或開車前往；將車停妥後，爬階梯健行上山。烘爐地南山福德宮土地公主祀土地公與財神爺，在這可以求籤詩和換錢母，香火十分靈驗，更是許多香客在大年初三迎財神的必拜廟宇。除了拜拜、求籤，最著名的就是向招財童子換取錢母，只要將錢投入招財童子前面的投幣口，再自行拿取1塊錢做開運錢母就可以了。

興南夜市。（圖/本報資料照）

下山後，可至位於中和區中興街、復興路口「景安文匯」賞屋；「景安文匯」基地面積1164.46坪、建蔽率49.8%。建築規劃地上14層，結構採RC鋼筋混凝土，共有275戶住家，坪數規劃二房(23~28坪)、三房(37~42坪)、四房(50坪)格局產品，車程約3分鐘可至捷運南勢角站、車程約5分鐘可至興南夜市，該案除夕營業時間為09:00至1800、初一至初三為09:00 至1900、初四至初五為09:00至2100。興南夜市上有排骨酥、原汁牛肉麵、串燒、東山鴨頭等眾多小吃，都是人氣推薦的在地美食。