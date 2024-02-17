最頂牛肉麵、酸辣粉！破千好評新北蘆洲麵食館 來自湖北道地滋味

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

「一面之緣」位在新北市蘆洲區忠孝路上，內用空間整齊乾淨，大片的落地玻璃窗使得整體採光明亮，一塵不染的用餐環境，讓客人們得以在此愜意享用料理。每到用餐時段，店內的人潮總是接連不斷，親切的店員們一邊熱情招呼著客人，一邊忙進忙出，可見生意之佳。

▲櫥窗裡有各式各樣的小菜可以選擇。
▲櫥窗裡有各式各樣的小菜可以選擇。

▲店家貼心提供紅茶、無糖綠茶。
▲店家貼心提供紅茶、無糖綠茶。

店內提供多種口味的麵食，包含牛肉麵、乾麵、酸辣粉、飯類等，還有小菜、湯品可以選擇，大多數品項都可以調整辣度以及麵體，依照顧客的喜好客製化餐點！

招牌牛肉麵(紅燒)

延續傳統工法，以紅燒豆瓣醬炒牛油，再搭配十多種中藥材燉煮，每日熬製6-7小時，口味鹹香帶辣，香醇的紅燒牛肉湯頭溫潤順口，搭配精燉多食的四大塊厚實牛腱肉，嚐起來軟嫩入味，每一口都超滿足！怕辣的朋友，也可以自行挑選辣度喔！

▲「棍子麵」麵體類似刀削麵的口感，Q彈帶勁，寬的麵條吸附濃郁的湯汁，相當涮嘴。
▲「棍子麵」麵體類似刀削麵的口感，Q彈帶勁，寬的麵條吸附濃郁的湯汁，相當涮嘴。

酸豆角肉末酸辣粉

又酸又辣、過癮帶勁的酸辣粉，咕溜質地透著晶瑩光澤，浸泡在紅通通的湯汁中，吸滿酸辣湯底的濕潤，那獨特湯頭底蘊於口腔釋放出濃郁香氣，辣而不嗆，搭配酸豆角、肉末、花生入口，口感更加豐富，酸辣滋味相當開胃，瞬間讓味蕾甦醒！

武漢熱乾麵

當獨家特製的「武漢熱乾麵」熱騰騰上桌，那濃郁香氣陣陣撲鼻而來，沾附秘製醬料的麵條鹹香濃郁，均勻攪拌後大口吸入，醬汁濃香於口中蔓延開來，層層堆疊出豐富口感，讓人意猶未盡，一品難忘。

▲另一道「麻辣炸醬麵」也是許多饕客的最愛，麻香、辣香充盈整個口腔，讓人直呼過癮！
▲另一道「麻辣炸醬麵」也是許多饕客的最愛，麻香、辣香充盈整個口腔，讓人直呼過癮！

口水雞

被重口味顧客們推爆的經典川味小菜「口水雞」，可以說是來店必點。佈滿紅油的去骨雞腿肉，肉質細嫩，佐上辣中帶香，香中帶麻的醬料，誘人的香氣竄出齒間，再配上清脆的黃瓜絲與花生顆粒，美味到讓人口水直流，邊吃邊冒汗！

名聲傳遍大街小巷的【一面之緣】，至今已吸引無數饕客造訪，許多新聞節目也爭相前來採訪，被客人們譽為「吃到會覺得相見恨晚的美味」！


一面之緣【牛肉麵】【酸辣粉】【麻婆豆腐】

蘆洲店：

店家地址：新北市蘆洲區忠孝路50-1號

店家電話：0222820090

營業時間：11:00–21:00

粉絲專頁：https://psee.io/5j93s6

五股店：

店家地址：新北市五股區成泰路三段369之1

店家電話：0222952424

營業時間：11:00–21:00


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無菜單 牛肉麵 醬料

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