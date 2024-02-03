走春來北投！2024「北投三層崎花海」大冠鷲造型新花漾，市長還要親自發紅包
台北走春來北投！嶄新登場的「北投三層崎花海」於北投社三層崎公園展開盛大的花海嘉年華！不僅有數種花堆疊花海，還有驚喜的大冠鷲造景，農曆新年快揪團看起來囉！
今年公園處運用GPS定位放樣技術，勾勒出大冠鷲獨特地景，全新區塊以羽毛為靈感，結合新春最應景的大理花造景，整體花海面積達到令人驚艷的1200平方米，展期更一路延伸至3月31日，美拍打卡都適合。
三層崎花海以特殊的山坡地形，以大冠鷲主題打造出多層次的花海景觀，怎麼拍都好看，搭配「富貴繁華」花語的大理花象徵應景得新春，不僅如此，今年再度升級，擴展至約兩萬盆的植栽面積，展現多種草花，像是銀葉菊、一串紅、五彩石竹、秋海棠等超美。
最後驚喜的是台北市蔣市長也講親自發放「三層崎花海限量版紅包袋」，與賞花遊客互動，盼望2024大家一起過個好年！
2024北投三層崎花海
展期：即日起至3/31
地點：台北市北投區秀山路45號
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