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士林夜市創意雪花冰！冬季新推「草莓雪菓可朗芙」每日限量供應

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

士林夜市是觀光客遊台北必會造訪的夜市之一，每逢夜晚總是熱鬧無比，而在這裡有一家開業近6年的【花藏雪 手作雪氷】被眾多網友譽為冰品控必嚐的推薦首選，身為傳統刨冰本店家族出生的老闆，由於想要在夜市中推陳出新，於是開始嘗試製作當時較少見的雪花冰，最後出來自行創業。

▲用餐環境舒適寬敞。
▲用餐環境舒適寬敞。

▲店家牆面的刨冰機擺設。
▲店家牆面的刨冰機擺設。

店家對於雪花冰的品質有獨到的堅持，均使用自製的冰磚經過精心刨製，形成細膩如絲、口感綿密而不失清爽的雪花冰，這樣的製作過程不僅保留了冰品的純粹，也減少了不必要的添加物。

店家在每份雪花冰旁邊都會貼心地附上一小碟煉乳，不僅增添了冰品的層次感，更讓客人可以根據喜好調整甜度，享受美味體驗。除了各式口味雪花冰，店內也有販售暖胃熱甜湯與具特色的可朗芙甜點，滿足不同客人的喜好。

▲店內的特色與熱銷雪花冰口味。
▲店內的特色與熱銷雪花冰口味。

草莓雪菓可朗芙

季節限定、每日限量供應的特色冰品，店家使用新鮮大湖草莓果肉，在製成冰磚前細心過濾掉草莓籽，使得雪花冰呈現的口感更加綿密細膩，搭配香酥的可朗芙與綿密的布蕾奶霜品嘗，每一口都讓人甜在心裡。

泰泰珍奶

店家的泰奶口味選用泰國手標紅茶製作，堅持過程中不添加任何奶精與糖，僅以煉乳、奶水依照正宗泰式作法調製而成，搭配Q彈帶嚼勁的珍珠一同入口，大大提升整體口感，讓人忍不住一再回味。

美祿恐龍

店家的創意口味之一，在美祿冰上撒滿濃郁可可粉，經典的布蕾奶霜沿著冰品緩緩流下，讓人不禁口水直流，若是澆淋煉乳還能讓甜味更加分！

葡萄布蕾奶霜可朗芙

店家將可頌麵包的麵糰壓製成格子鬆餅的造型，口感兼具可頌的酥脆與鬆餅的彈性，搭配新鮮葡萄與香甜布蕾奶霜叫人忍不住一口接一口！作為下午茶點再適合不過。

【花藏雪 手作雪氷】以天然、口味多變的雪花冰、熱甜湯與特色可朗芙吸引了許多客人前來朝聖，成為士林夜市內最吸睛的創意甜品店，下次來到士林夜市時，不妨前來品嘗一份綿密的雪花冰饗宴！


花藏雪 手作雪氷

店家地址：台北市士林區仁勇里大北路27號

店家電話：0228833807

營業時間：13:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/48rSrch


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士林夜市 冰品 奶霜

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