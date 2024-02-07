日式果香、南洋椰香！蘆洲巷弄裡的咖哩專賣店 必點「果香雞腿、歐姆蛋」誘人食慾

厚哩咖在位在蘆洲區光華路的巷弄裡，之前是一家生意還不錯的早餐店，不知道什麼時候換成了這家咖哩店。厚哩咖在使用自駐點餐機，店內環境乾淨風格偏日式，總共有日式果香跟南洋椰香二種口味的咖哩可以選擇，是一家吃了之後會想再回訪的蘆洲美食推薦。

厚哩咖在 環境介紹

厚哩咖在因為是在巷弄間，比較建議騎車前往，店門口旁邊就有停車格。外觀裝潢以不同材質與花紋結合而成的落地窗很特別，我喜歡這樣的氛圍。

厚哩咖在主要是以咖哩為主，所以不吃咖哩的人請略過，店家有配合Uber跟熊貓外送。

營業時間是早上11:00-20:30，週一公休。

店內風格以木質調為主，吧檯也有座位區，應該是因應12月聖誕節的關係，所以吧檯上佈置了充滿聖誕風格的裝飾。

吧檯對面有一排長桌也是座位區，牆壁是石牆的白色系還有店名的英文翻譯。

店內的一偶擺設了一些裝飾品，沒想可能是老闆的喜好吧。

有帶小孩的店內也有提供兒童座椅。

店內的另一部份座位區我更喜歡，有適合雙人的落地窗高腳椅區，也有適合家庭朋友聚餐的大長桌跟方桌。

兩邊牆壁上的裝飾風格不同，但我都很喜歡，感覺讓整間店瞬間質感度提升。

水跟餐具都是自取的。

金銅色的餐具質感我很喜歡。

厚哩咖在 菜單

厚哩咖在不管是內用還是外帶，都是使用自助點餐機，付款方式有四種：信用卡、悠遊卡、現金、LINE Pay。

厚哩咖在的咖哩有日式果香跟南洋椰香可以選擇，看你想要搭配牛肉、豬肉、雞腿還是雞塊，另外還有唯一的麵類是果香醬的咖哩烏龍麵。

配料像是雞塊、溫泉蛋、歐姆蛋、雞腿、多飯⋯⋯等都是可以做加點的。飲品的部份有冷熱飲可以選，如果你真的很喜歡厚哩咖在的咖哩醬，他們也有出調理包可以購買。

厚哩咖在的生意算是滿不錯的，在用餐過程中一直有外送來取餐，訂購電話也響個不停，不過只有2個人在作業，所以等待時間會稍微久一點。

厚哩咖在 餐點內容

日式果香雞腿

看上去就非常有食慾的日式果香雞腿，歐姆蛋是另外加點的，配菜可以選擇要不要，然後還會附上一碗湯。

雞腿是現烤的，所以需要等15分鐘，整體看起來份量滿足夠的，咖哩醬也給的非常多。

雞腿吃起來外酥內嫩又多汁，搭配日式果香咖哩帶一點點微酸微甜的口味十分適合。

歐姆蛋

歐姆蛋我很喜歡，接近全熟又帶濕潤的口感超下飯。

歐姆蛋跟日式果香咖哩也很搭，不會互搶味道，反而讓口感變的豐富。

配菜就是一些蔬菜類，像是綠花椰、甜椒、南瓜等，但我更喜歡的是白色的醃製蘿蔔，非常適合解膩用。

湯的話是簡單的海帶豆腐蛋花湯，雖然簡單但是也滿好喝的。

雙醬牛肉

使用日式牛肉跟南洋咖哩兩種醬料，喜歡多變化的人可以選這道，兩種咖哩口味完全不一樣，但都很好吃。

日式牛肉咖哩跟南洋咖哩的味道完全不同，一個偏濃郁，一個偏清爽，我覺得味道上搭配得很好。

南洋咖哩吃起來帶點奶香跟微酸感，跟沙嗲的味道有點相似，然後再清爽一點。

日式牛肉咖哩的味道吃得出來是很濃郁的日式咖哩口味，然後帶有牛肉的味道，整體是比日式果香咖哩再甜一點然後牛肉味很加分。

給的牛肉片數也不少，而且都滿大塊也滿厚的，吃起來軟嫩又滿足。

配菜的話則是一樣是看起來色彩繽紛又健康的蔬菜類。

白飯的話，我會建議男生可以選擇多飯，會吃的比較有飽足感。因為咖哩醬給的很多，所以不知不覺白飯吃完了還剩下很多醬，飯量比較大的人就可以選擇多飯。

溫泉蛋

溫泉蛋也是我們額外加點的，想說用來搭配白飯和咖哩應該很加分。

厚哩咖在的溫泉蛋很不錯，剖開來後濃郁的半熟蛋黃隨之流下，跟白飯還有咖哩醬一起吃，口感更豐富了。

咖哩烏龍麵(果香醬)

比起飯類我更喜歡麵食，咖哩烏龍麵是厚哩咖在的唯一一款麵食，而且還是我想嚐試的果香醬，另外我們還加點了雞塊想說也試試看。

烏龍麵的份量我覺得還可以，女生吃完大概是7.8分飽左右，日式果香醬的確滿適合用來搭配烏龍麵的，帶點微酸然後不會太甜也不會過於濃郁的口味，整體吃起來不會過膩，屬於清爽類的。

咖哩烏龍麵有附溫泉蛋，我覺得溫泉蛋跟什麼在一起都很可以搭配，沾滿半熟蛋黃跟咖哩醬的麵條，吃下去真的會有幸福感。

我自己判定烏龍麵好不好吃的標準是有沒有Q勁，如果是那種一咬下去就斷掉還帶一點軟爛糊糊的麵條，我下次絕對不會再點。厚哩咖在的烏龍麵我覺得是好吃的，麵條粗但是依然有Q勁，能沾附很多醬汁一起，是我下次來還會再點的烏龍麵。

香酥雞塊

額外單點的香酥雞塊就略顯普通了，粉感稍重，麵衣也有點多，所以吃了幾個就會有點膩。

草莓泡泡氣泡飲

因為擔心咖哩吃多了會膩，所以點了杯氣泡飲來解膩一下，沒想到口味還意外的很不錯，草莓的味道不會過於化學感，氣泡不會過強也不會沒感覺，是好喝的。

厚哩咖在 好不好吃

整體來說我覺得厚哩咖在在價位上算滿對得起餐點的品質，我們點的3個套餐跟額外加點的3樣單品，基本上都是好吃而且份量也滿剛好的，唯獨香酥雞塊可能可以pass。餐廳的環境和風格我也很喜歡，不會太過吵雜，用餐過程是滿舒適的，是我會想再回訪的蘆洲美食推薦。

厚哩咖在

營業時間：週二~週日 11:00-20:30 (週一公休)

電話：(02)8286-0075

地址：新北市蘆洲區光華路186巷38號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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