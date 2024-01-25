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早午餐就能吃拉麵！不開晚上也不開六日，只有平日吃得到的「宋囍拉麵」，雞湯濃醇、肉超軟激推必吃

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

通常拉麵大多中午或是晚上才會營業，但板橋有一家宋囍拉麵-らーめん，早上就能吃到拉麵！而且不開晚上也不開六日，只有平日吃得到，上班族想吃難度有點高。

寒流冷空氣來襲，早上想吃點熱湯麵的話，通常可選擇的都是台式的湯麵，但突然想要吃碗日式的拉麵呢？我想最近開幕宋囍拉麵也許是可以考慮的選擇。

送完小孩上學尚未用餐，太太跟我說了句「早上有間可以吃早餐的拉麵，你可以去嘗試看看。」想說好像可以耶，反正今天不趕時間，就悠悠晃晃的以烏龜的速度騎車至板橋了，說是烏龜速度啦，抵達之際老闆尚在準備中就再稍等一下吧。

等待期間先看一下菜單吧！以現在拉麵店的價格來說，相對的還真是不貴，單純吃麵的無配料版本也有，這還真的少見。

店面不大，大概就一個長排的吧台，容納大約５～６人即客滿。

既然是第一次吃就先來個基本的高湯拉麵吧⋯⋯雞湯為底，搭配香料的湯頭，喝起來不是濃稠系的味道，與香料搭配頗為清爽，但是味道比一般常吃的湯麵略重口一點，骨頭的膠質也有熬出，是好喝的湯，濃度大概應該可以再加一次麵。

他的叉燒不是傳統的捲肉後滷的類型，口感是類似軟骨肉的處理方式，叉燒口感極軟卻十分入味，牙口不好的也很容易入口，與今天注文略硬的麵很搭配。

注文時可以老闆先行詢問需求何種硬度的麵條，第一碗先選擇較硬口感的麵條，細麵配上略重口的清湯，麵條吸附湯汁快速入咀嚼後入喉，感覺還不賴賴。

水煮溏心蛋，不額外調味，半熟蛋黃與雞湯入口，稍微轉換味道與解膩，適合。

早午餐時段可以無料加點一球麵，同樣選擇略硬口感。第二球吃起來或許因為湯汁的溫度已經下降，讓人稍微覺的麵條與湯有點不同國的感覺，應該點適中或是略軟的口感或許會比較搭配，老闆額外的稍微加一點肉可說是意外之喜（笑）

今天這一份早午餐可以說是吃得十分滿足，除了味道不賴，價格也不貴。與老闆搭話一兩句得知剛開幕可能人力稍微不足，某些品項當下沒有。不過老闆這湯頭也是有慢慢在調整成現在的狀況，個人覺得這味道還蠻好的。

下次有排休再來吃其他口味的拉麵吧，對於其他的日式料理來說，拉麵是最自由的選項（笑）。老闆自由創作，客人自由吃。

宋囍拉麵-らーめん

地址：新北市板橋區介壽街34號

營業時間：應該是平日一到五的９點～到下午２點（拉麵店沒湯就打烊了，不管哪間都是可以通用的吧）

電話：0930798992 (GOOGLE寫的，應該也只有確認今天老闆有沒有開店的功能）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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拉麵 早午餐 上班族 早餐 日式料理

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