企業界最期待盛事！台北尾牙餐廳、活動推薦一次看

每逢年底，尾牙成為了企業界最受期待的盛事之一，而在這充滿繽紛氛圍的都市中，台北尾牙更是別具一格，結合了豐富的文化、美食與娛樂元素，為歡慶歲末增添了一抹獨特風采。小編整理了2023-2024最夯辦尾牙最夯的尾牙餐廳和尾牙活動，讓我們一起揭開這場歡樂派對的序幕！









台北尾牙餐廳小型聚餐之選

台北尾牙餐廳推薦#1

艾朋牛排餐酒館

《艾朋牛排餐酒館》離捷運市政府站4號出口僅需步行約2分鐘，附近設也有付費停車場，地理位置十分方便，讓聚餐的同事們都可以輕鬆地大物博免煩惱。餐廳位於大廈的二樓，以美式輕工業風格設計，提供十多人以上的包廂座位，ti適合團體聚餐。餐酒館的菜單也很豐富，套餐包含湯品和沙拉，主餐有多樣牛排和海鮮選擇，還提供單點的義式餐點。

地址：台北市信義區忠孝東路五段139號2樓

聯絡電話：02-2756-7788





台北尾牙餐廳推薦#2

隨意鳥地方101觀景餐廳

▲台北尾牙餐廳—隨意鳥地方101觀景餐廳。 （圖／@imcutesherry, Instagram)

辛勞了一年，有甚麼比得上邊在101大樓鳥瞰台北夜景，邊品嚐美食來得享受。 辦公大樓一樓有報到櫃檯，報到後才能搭乘電梯，需在59樓換乘另一部電梯。餐廳高懸在天際的義大利餐廳，以其貢多拉船的獨特裝飾，打造出一個寧靜且極富高貴感的用餐環境，因此這裏也是不少人慶生、婚宴直選。

餐廳的食材十分講究，例如選用澳洲M9牛和高級龍蝦等等的，味道是廣受好評。 不少人也推薦羅西尼肝醬慕斯菲力和爐烤龍虎魚，當然還有紐西蘭特級小羔羊，肉質不但滑嫩，也是少有沒有腥羶味的羊肉菜式。最後甜點記得要點這裏的巧克力蛋糕啦！

地點： 台北市信義區信義路五段7號85F

聯絡電話 ：02 8101 0016





台北尾牙餐廳推薦#3

捌千代酒場

▲台北尾牙餐廳—捌千代酒場。 （圖／@rolahun, Instagram)

尾牙想大家吃飽暢飲的話，也可以考慮日式的燒肉酒場「捌千代酒場」。這家店主打以日本正宗的燒烤方式烤出多種串燒、烤物，松露生牛肉、明太子玉子、雞翅干貝和極黑和牛肋條都是必點！不要擔心味道，店家是google 評價4.9星的信心保證！

酒場的地理位置也十分方便，在捷運板橋站東2門出口步行5-6分鐘，環狀線板橋站4號出口步行3分鐘即可到達，喝酒不開車也方便！餐廳的座位多，而且也有隱私性高的包廂隔間，包廂大約能容納15人，可以在訂位時請店家安排喔～

地址：北市板橋區縣民大道二段114號

電話：02 2962 6668





台北尾牙餐廳推薦#4

上海鄉村信義137

▲台北尾牙餐廳—上海鄉村信義137 （圖／@globalfoodelicious, Instagram)

如果西式和日式都不合口味，你或許會想趁著尾牙品超正宗的台北江浙菜？上海鄉村信義137是資深的老字號上海菜館！他們家的酥炸鍋巴軟殼蟹、乾鍋雞肉、紅燒下巴、紹興醉冷雞、經典烤方等招牌浙江菜都被大受好評，必定可以讓你吃得十分滿足！

▲台北尾牙餐廳—上海鄉村信義137 （圖／@globalfoodelicious, Instagram)

在台北擁有四家分店，但信義店今年才新開幕，空間寬敞，並提供多樣包廂選擇，絕對是您尾牙宴會的最佳選擇，快來趁尾牙來讓您的味蕾享受一場極致的美食之旅！

地址： 台北市大安區信義路四段137號（信義店）

電話：02 2396 5696





台北尾牙餐廳推薦#5

澳門贏到足鍋物私房菜

▲台北尾牙餐廳—澳門贏到足鍋物私房菜。 （圖／3tet）

在寒冬辦尾牙，火鍋可能也是一個好選擇。澳門贏到足鍋物私房菜是道地粵式鍋物，你可以吃到正宗卜卜蜆、馳名火焰鵝、順德大盤魚、原盅冬瓜粥海鮮總匯、手撕雞等順德傳統菜式，口碑都非常好。除了順德名菜，你還有選擇美味的鍋物，還能喝的到正宗港式飲料。

餐廳還特地提供尾牙套餐，客製化菜單每人平均只要一千初，無論您是大公司、小公司或是私人工作室，皆可包場或預定包廂，澳門贏到足鍋物私房菜信義本店藉有4- 24人包廂，更提供專業投影設備讓你輕鬆辦尾牙！

地址：台北市大安區敦化南路二段11巷2號（信義本店）

電話：02 2707 7858





台北尾牙餐廳中大型春酒之選

台北尾牙餐廳#1

In Between 之間餐廳

▲台北尾牙餐廳—In Between 之間餐廳。 （圖／@daily_moon_fu, Instagram)

想要辦一場高檔的尾牙沿淮，誠品行旅的In Between 之間餐廳或許是你可以考慮的選擇。 這裡不僅擁有令人雀躍的101落地夜景，餐廳裝潢有細緻工藝的紅磚隔牆和地毯所組成，透明的酒窖更收藏著精選的新舊世界美酒，最適合尾牙不斷拍照打卡了！

餐廳更推出了2023-2024尾牙春酒優惠方案，當中有主廚特選10道中式佳餚美饌、果汁無限暢飲3小時、免費提供投影印象設備、音響設備、無線麥克風兩支及摸彩箱等。場地也提供從30人至120人不等的包廂空間，能滿足您尾牙宴會的需求。

地點：誠品行旅

地址： 台北市信義區菸廠路98號

電話： 02 6626 2882





台北尾牙餐廳#2

晶華軒

▲台北尾牙餐廳—晶華軒 （圖／@whatdidyueat, Instagram)

尾牙一定要吃好一點！晶華軒是入選2023米其林入選餐廳，菜式既精緻又好味。餐廳新上任的香港廚藝總監鄔海明擔任多家酒店餐廳主廚，粵菜經驗超過30年，為餐廳打造最純正的粵菜菜單。

餐廳斥資2000萬裝潢融合中國傳統書法藝術與現代燈光、玻璃景觀的晶華軒，散發著古典與現代的交融氛圍，並擁有精緻味美的正宗粤式料理。這個場所擁有十間包廂，可舉辦6至50人的宴會，絕對是尾牙聚餐之選！

地點：晶華酒店

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓

電話：02 2707 7858





台北尾牙餐廳#3

彭園會館

▲台北尾牙餐廳—彭園。 （圖／@globalfoodelicious, Instagram)

如果你是在大企業公司工作，要辦100人以上宴會，那彭園會館可能會是你的首選。享譽菜色美味的彭園，乃是台灣老字號的經典餐飲集團，旗下各分館，分店在大台北地區離捷運站步行即可抵達。在尾牙、春酒、婚宴等場合，彭園一直是眾多人的推薦。其裝潢風格以典雅為主，中式菜色更散發著濃郁的厚重風味，大型的宴會要儘快預訂檔期啦！









台北尾牙活動之選

尾牙不想一如既往只是聚餐，辦一些團隊Team building尾牙活動都是同事增進感情的機會。除了快樂忘我地投入遊戲，也可以留下難忘的回憶！

台北尾牙活動推薦#1

團體解謎闖關遊戲

▲台北尾牙活動推薦—團體解謎闖關遊戲。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

逃脫遊戲讓你和同事一起解開謎團，過程中發掘彼此的優點，增進感情，從「以玩培力」的精神出發，透過專業團隊帶領玩創活動，結合培養團隊默契、增進協同合作能力。唯有互相溝通、相互合作，在有限資源內完成挑戰。Have Fun！與團隊成員享受一趟精彩又寓教於樂的旅程吧！





台北尾牙活動推薦#2

渡假式會議旅遊

▲台北尾牙活動推薦—渡假式會議旅遊 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

趁尾牙，不妨全公司走出會議室，到戶外寓工作於娛樂！您可以暫離城市的繁忙，感受山林間的悠閒步調。我們更提供各種體驗互動活動的安排，讓您和夥伴們更加緊密地拉近彼此之間的距離。





台北尾牙活動推薦#3

戶外冒險活動

▲台北尾牙活動推薦—戶外冒險活動 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

尾牙活動若想注入更多戶外元素，也可以考慮戶外的冒險活動。大家可以互相鼓勵，克服品勢的恐懼，也可以感受大自然。這將會是一場既刺激又富有意義的尾牙活動，讓公司成員在自然的懷抱中共同度過難忘的時光。









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