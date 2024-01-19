一人也可吃的酸菜魚！ 台北公館「老鉄沒毛病酸菜魚」 嚐起來就是酸爽

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

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公館的「老铁沒毛病酸菜魚」是不用呼朋引伴一個人也可吃的酸菜魚，低消一百，要吃什麼麼配料自己選，搭配鮮嫩鱸魚片、娃娃菜，湯頭喝起來就是碗上寫的酸爽無誤！

老铁沒毛病酸菜魚位置

老铁沒毛病酸菜魚位於汀州路三段上，離捷運公館站四號出口出來最近，停車可停在台大水源校區或是自來水園區停車場比較近，地點很方便，另外個人很愛的蕃茄牛肉麵也就在旁邊！

老铁沒毛病酸菜魚環境

環境乾淨，位子很少，不過上菜跟翻桌率還蠻快的，之前經過常常看到在排隊，這次大概五點半去用餐，不用等太久就有位子，客滿的話需要去櫃檯取號碼牌。

玻璃門上有注意事項，低消一百、禁帶外食、吃飽快滾、老闆臉臭，用餐限時50分鐘，就算是兩人來用餐也可以只點一種湯頭，總價超過200元就OK！

櫃檯旁餐具自取，還有醬料花料、辣椒、蒜末、油條。

老铁沒毛病酸菜魚菜單

配料有點像滷味攤的感覺，湯底有三種，酸菜湯、麻辣湯，還有不辣的龍骨湯，還可點海鮮肉類、火鍋料、蔬菜與主食，魚片使用的是鱸魚，跟酸菜魚常使用的烏鱧魚一樣沒有腥味，不過口感就差了一點，但是跟酸菜魚搭配起來還是蠻好吃的。湯底本身是沒有料的，只有一點酸菜跟蘿蔔。

老铁沒毛病酸菜魚餐點

這次點了幾樣搭配酸菜魚湯底，鱸魚、豆包、鴨血、金針菇、娃娃菜、寬冬粉，主食寬冬粉是另外用小碗裝，自己再丟到酸菜湯底中。

酸菜湯底喝起來是還蠻酸的，不免會跟刁民比較一下，少了一點香味也比較不油，喝起來很順口，喝起來感覺是胡椒的辣味，覺得不夠辣可以自己加辣椒，個人覺得可以多加一份酸菜會更好。

本身湯底的酸菜是有點少。這次點的配料跟酸菜湯底都很搭，鱸魚片不會太薄太小塊，豆包跟冬粉會吸附湯汁，吃起來更過癮。

老铁沒毛病酸菜魚的味道算是還不錯，一個人就能吃的個人酸菜魚真的挺有吸引力，喜歡酸菜魚的人可以試試！

老铁沒毛病酸菜魚

評分：4.7

地址：100台灣台北市中正區汀州路三段179號

電話：02 2362 6598

營業時間：星期一～星期日：11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00,

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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