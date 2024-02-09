被驚豔到！連續三年受米其林指南肯定「南村｜私廚‧小酒棧」 充滿新意的精緻眷村菜

不曉得大家對「眷村菜」有什麼印象？我自己是覺得基本上眷村菜就是外省軍人早年遷來台灣所帶來的家鄉美味，可能未必是像主打某些菜系的大餐廳那麼道地...但就是可以讓人吃得很滿足的涮嘴好料，然後隨著時代的演進，眷村菜也逐漸有變化，慢慢融合進了更多台灣飲食文化的特色，而今天要分享給大家的這間「南村｜私廚‧小酒棧」就是箇中的翹楚，以有新意的創意眷村菜連續三年獲得「米其林指南」的推薦，前幾天跟一群朋友一起去享用了晚間的「極品眷村宴」真的有被驚豔到的感覺，今天又與大家分享一下當天用餐的菜色以及一些「食後感」。

南村｜私廚‧小酒棧

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號

電話：(02)2711-7272

營業時間：11:30 ~ 14:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/44svbistro/

「南村」的地點算是位於捷運忠孝敦化站和捷運國父紀念館之間的巷弄內，台北的吃貨們應該都曉得這一帶算是東區美食的一級戰區，有特色與口碑的餐廳林立，競爭非常激烈～（「南村」可以在這經營個七年多而且生意興隆，想必一定是有兩把刷子）

當天我是晚上七點左右來赴約，店內開放式的用餐空間已經幾乎全數客滿，不太方便拍照...這張是晚上九點多、有幾桌客人已經離開以後才補拍的。（店內用餐空間幾乎都是這種適合一大桌人一起用餐的圓桌為主，氣氛很歡樂）

如果你們沒有那麼喜歡開放是的用餐空間，比較希望是一桌都自己人然後在有隱私性的空間享用大餐的話，「南村」也備有好幾間不同大小的包廂，可以因應各種人數的聚餐需求。

偷偷跟大家說一下...就是聽說這裡還蠻常有政商名流或明星之類的來用餐，所以有可能你們來吃飯，他們都在包廂區內，但出來上廁所時有可能會巧遇喔。

我這次跟朋友們所享用的是晚間菜單最右邊的「極品眷村宴」，菜色非常多樣化。年關將近，「南村」的新年菜單也提供你們做個參考，但要預約的話手腳真的要快一點，他們連平日的生意都好到不行，過年期間的狀況可想而知...

除了合菜以外，這裡當然也是可以單點的，或者你們覺得一行人光吃合菜還不滿足也可以另外再加點其他的好料。雖然乍看之下價格不算太親民...但其實料理的份量都不小，適合多人一起享用。針對茹素的朋友，「南村」這邊也特別設計了素食的套餐，看起來也是非常精緻又豐盛的感覺，提供大家參考看看。

不知道大家來吃這種眷村菜餚都習慣配什麼飲料，我們這桌比較多是屬於無酒不歡的類型啦～所以我也跟著暢飲了三杯SAPPORO的生啤！！！（我其實平常不是愛喝酒的人，但這種場合一直說自己不喝酒好像會有點掃大家的興？）

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

【滷味拼盤+滷鮑魚】

首先上桌的是十人份的「滷味拼盤+滷鮑魚」，光看這氣勢，我整個人就倒吸了一口氣，想說這輩子好像真的沒看過這麼大份的滷味拼盤...

豆乾、海帶、素雞、滷蛋、毛肚、豬肚、牛肉應有盡有，滷得都有入味，但又不會太死鹹，然後其實我本來不曉得中間有鮑魚，所以不小心夾到Q彈又甘甜的鮑魚肉時非常驚喜～♪（吃辣的朋友可以搭配辣油一起享用）

p.s.如果你們想拍餐點，就算本身不是部落客，只要告知服務人員一聲，他們都會很熱情幫你打光唷！

【兩款自製香腸】

再來看到的是七種開胃小品中的「兩款自製香腸」，口感比一般吃到的煎香腸更清爽，一種帶著九層塔香氣，一種帶著香菜的氣味，不敢吃香菜的朋友要小心XD

【四季烤麩】

吸飽醬汁的「四季烤麩」，QQ軟軟的相當討喜，咬下去會有「噗滋」的感覺，相當可口。

【酸豆炒肉末】

「酸豆炒肉末」把酸豆切成如蔥花般的Size，咀嚼起來脆口又吃得到肉香味，蠻涮嘴的～

【酸溜土豆絲】

這個「酸溜土豆絲」沒有想像中的那麼重酸，咀嚼起來爽脆的口感帶著微酸的滋味，的確很有開胃之功效。

【油悶苦瓜】

小時候其實我超討厭吃苦瓜的，但現在反而蠻愛那種滋味的，多了醬香味加持的苦瓜苦中帶著鹹甜滋味，其實就跟人生一樣...

【泡淑川耳】

「泡淑川耳」爽脆中吃得出微酸、微辣的滋味，清爽又可口，很受到大家的親睞。

【花園春捲】

接下來這一道視覺上有花團錦簇感的是「花園春捲」，春捲皮看起來像是越式生春捲的那一種，口感蠻Q彈的，裡面包了數種爽口的生菜，還可以搭配堅果一起品嚐，因為等下會吃到一堆跟肉類有關的料理，所以先嚐這一道美美的蔬食感覺也很不賴。

【脆皮雞】

「脆皮雞」雖然名字就很簡單三個字，但那個雞皮的色澤看起來超誘人，咬下去皮脆肉嫩的，沾一點點胡椒鹽就非常惹味，我應該吃了有六、七塊以上...

【毛澤東紅燒肉掛包】

之前有上網看過「南村」的一些菜色照片，其中最吸引我的絕非這「毛澤東紅燒肉掛包」莫屬了！光用看的就有口水流滿地的感覺...

實際包進一塊紅燒肉大口咬下～老天鵝啊！它真的不只看起來誘人，入口咀嚼時也美味到不行，紅燒肉特選深坑的優質黑豬肉，燉到鹹甜惹味，肉香味與豬皮的肥嫩感兼具，搭配鬆軟的掛包（刈包）一起品嚐有夠銷魂，本來以為同桌的有些女生可能會怕胖、不敢吃（這樣我就可以多吃幾個了），結果每個人都三、兩下吃個精光，殘念～

【重慶烤魚】

再來這紅通通的是「重慶烤魚」，又麻又香又辣，使用川味正統的辛香料去烹煮，完全不輸市面上其他專賣重慶烤魚的餐廳。

這魚使用的是新鮮的整尾鱸魚，肉質細嫩，搭配那鍋麻辣的湯汁真的很對味，不過不太能吃辣的朋友最好先淺嚐一小口試試看能不能接受...因為我是覺得辣度還蠻高的！

【家鄉炒米粉】

下一道「家鄉炒米粉」看似就是平凡到不行的炒米粉，但真的是炒到很到位的炒米粉，溼潤度跟調味都恰到好處。

這份炒米粉的量加得不手軟，可以吃到香噴噴的蝦米、香菇以及許多青菜，口感極佳，保證吃完以後還會想再來一碗。（除非已經飽到吃不下了）

【金莎裹大蝦】（菜單上真的寫「金莎」，不是我打錯字）

每隻都體型不小的草蝦本身肉質紮實又有彈性，搭配特製的鹹蛋黃醬，不只表面吃得出鹹香的好滋味，它還整個入味到蝦肉裡去，每一口都讓人回味再三。

【川味水煮牛】

再來這一大盤鮮香的是「川味水煮牛」，跟剛才的「重慶烤魚」其實有一點異曲同工之妙，都是走比較又麻又辣的路線，且香氣十足。

吃了一塊牛肉看看，口感真的很鮮嫩可口，完全跟「柴」字沾不上邊，整體辣度我覺得比剛才的重慶烤魚低一些些，搭配冰涼的生啤酒是可以多吃幾片的。

【乾鍋綜合】

看似一大盤炸蔬菜的料理叫做「乾鍋綜合」，各種蔬菜都帶有一些脆度，然後有著鹹香涮嘴的調味，會攘人一口接一口吃個不停耶！

【干貝火腿雞湯】

湯品的部份這一桌搭配的是「干貝火腿雞湯」，但一上桌時只看得到好幾片大白菜而已。

撥開以後可以看到底下燉得很透的全雞，肉質非常軟嫩，輕輕劃開就可以骨肉分離，我覺得是連牙口不好的老人家也會非常喜愛的一道料理。

湯頭的部份由干貝、金華火腿、薑片、曼波魚皮等食材去熬煮，又融入了雞肉本身的雞汁以及大白菜的水份，整個甘甜順口，又充滿膠質，冷冷的天氣來上一碗真的是幸福感破錶！

【焦糖烤布蕾】

最後收尾的甜點是「焦糖烤布蕾」，蛋香味跟焦糖的苦甜風味融合在一起，為這豐盛的一餐劃下了完美的句點。

南村｜私廚‧小酒棧

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號

電話：(02)2711-7272

營業時間：11:30 ~ 14:00

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文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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