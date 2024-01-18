台大特色咖啡廳+1！喝咖啡配輕食甜點 順便玩雷諾瓦拼圖 單人也能愜意享受午後時光

每次想買拼圖，一想到拚完占空間就有些卻步，前陣子從朋友口中得知台北居然有拼圖咖啡廳，只要點份咖啡、甜點，即可拼圖玩到飽，馬上加入必去清單，找一天休假來去朝聖去！

葛樂蒂咖啡廳位於台大附近，簡約的水泥牆面相當別緻，簡單素雅的店名一眼就能認出，不會太難找。

入口處玻璃門的把手居然是拼圖模樣，對應店內的拼圖主題實在太可愛，推開門的瞬間便充滿期待。

店內空間相當寬敞，原木色與灰石六角花磚的配色營造出低調沉穩的舒適感，空氣中淡淡的咖啡香與輕柔音樂，讓人不自覺放低音量、放輕腳步，細細感受空間帶給人們的美好。每人最低消費150元，一杯飲料、一塊蛋糕再配上一副拼圖，便足以讓本東在這兒消磨一整個下午。

店內菜單一覽表

店內除了早午餐之外，還有下午茶手工甜點、蛋糕，品項比起其他早午餐店樸素許多，如果是為了吃餐點、拍照或是需要大聲聊天的場合，不用特地來沒關係，但如果是想要有舒適寬敞安靜的空間可以小聲談話的朋友，這裡真的很適合，畢竟大家都安安靜靜拼圖，太過嘈雜、喧鬧也不好。

點餐完後，就可以到拼圖櫃選擇自己喜歡的拼圖囉，48片至300片拼圖都有，全部都是雷諾瓦系列的拼圖。選擇拼圖後，

記得拉開底下的拼圖板抽屜，選擇一塊適合的板子，就可以開始玩啦。

各種難易度的拼圖，看得是眼花撩亂，每種都想拿起來玩玩看。

也有適合小朋友的童趣拼圖，不妨訓練一下小朋友的專注力，遠離抖音一生幸福（太重要了

從餐廳通往廁所的途中，一條長長的走廊兩側掛上夜光拼圖，看起來就像美術館般神秘，拼圖就是最棒的裝飾品。

幾米的兔兔排排坐拼圖，1000篇完成品真的好壯觀，燈光暗下即可保有夜光效果，看起來如夢似幻，真的好美～

第一次先來點簡單的，200片的森林補給站拼圖，一整片綠意中還有各種小動物的童趣風，細節不多，色塊多元，對於新手來說很容易上手。

一開始先把邊框拼出來，再依序分類色塊。

大面積的圖案可以先拚出來，再來慢慢補充顏色相近的區域。

有點忘記花了多少時間拚完，總之拚完之後意猶未盡，決定再挑戰一幅！

考量店家休息時間，阿東決定放棄300片拼圖，改玩簡單好上手的兒童拼圖，96片輕輕鬆鬆簡簡單單，只花不到30分鐘就完成啦～

一下午玩了兩幅拼圖，喝了一杯抹茶拿鐵，覺得充實無比又超有樂趣，像是發現新大陸般，怎麼以前就不知道有這個好地方呢，既能享受拼圖的樂趣，也不用擔心買太多拼圖無處安放，下次有機會再和朋友一起來，挑戰難度較高的拼圖，今天這篇就先到這邊囉，推薦給所有喜歡玩拼圖的朋友們～

葛樂蒂咖啡館 | FB

地址：台北市大安區辛亥路一段136號

電話：02 2362 2585

營業時間：每天早上10點至下午6點

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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