草莓季來了！台北「1985窯烤披薩」季節限定草莓pizza，酸甜口味加起司 幸福感滿滿

1985窯烤披薩一直都是我自己的口袋名單，便宜快速又不踩雷、起司給很多都是我很喜歡他的地方！親子友善的環境也很不錯，有球池搖搖馬還有彈珠台，帶小朋友來吃一定不會有問題！很推薦的台北親子餐廳1985窯烤pizza。

1985窯烤披薩用餐環境

這個台北窯烤披薩的環境很有趣，打造出充滿童趣的空間，是即使帶小屁孩也會很快樂的台北親子餐廳。

除了有搖搖車之外，還有超大球池！而且是開放式空間，外面用的隔板都是透明的，很方便照顧小孩，可以即時確認小朋友的安全。

1985窯烤披薩菜單價格

1985的披薩cp值很高，即使在台北也可以有190元起跳的親民價格。好吃便宜就是我給他的最佳評價了！

限量！草莓甜心披薩 329元

冬季限定的草莓披薩可以說是草莓控必吃的美食！酸酸甜甜的披薩搭配香濃起司，熱熱吃超級涮嘴的！

而且1985窯烤披薩的草莓披薩，不單單使用整顆草莓，更加上草莓做成的果醬打底，搭配他們的薄皮窯烤餅皮，一口接一口超好吃！

特別喜歡他們的餅皮，薄薄的但是香氣很足夠，咬起來會帶一點韌性，所以越嚼會越香，真的很迷人！在這個餅皮為基礎做出來的披薩，基本上都不會雷，這也是我吃到現在都還很喜歡的原因。

推薦這家台北親子餐廳給愛披薩～愛高熱量美食的你喔！

1985窯烤披薩-延吉店

所在地址：105臺灣台北市松山區延吉街30巷5號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:30

店家電話：02 2577 1955

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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