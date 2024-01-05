台北燈節2/2-3/3西區登場！「城現光龍」主燈亮相 跨界視覺饗宴迎賓

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2024台北燈節」即將登場，結合紙藝術打造的主燈「城現光龍」，日前在記者會中正式亮相！臺北市副市長林奕華介紹，今年燈節主題訂為「龍躍光城」，象徵祥龍飛「躍」臺北，引領希望首都向前邁進，主視覺多彩輪廓則呈現繁華臺北的絢麗燈火；而「躍」同音「悅」，也意涵懷著喜悅心情迎接新年。

林奕華並說，今年燈節場域擇定西門町，舉辦期間首次持續31天，亮燈至3/3；在內容規劃上，延續傳統文化的光彩、融入新創意，將西區草根性的文化故事透過燈組呈現，也結合商圈、宮廟共同合作，歡迎國內外旅客在龍年一起來臺北逛燈節，尋找龍的足跡，也在享受燈節歡愉氣氛的同時，重新認識臺北的故事。

▲林奕華副市長(左2)、紙雕藝術家杜清祥(左1)、策展人劉治良(右2)、音樂製作人K6劉家凱(右1)共同為主燈揭幕。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「2024台北燈節」策展人劉治良表示，龍的意象躍然於西門城中，由老城點亮臺北新氣象，以祥龍帶領大家回味城中記憶；而今年主燈命名「城現光龍」，邀請紙藝藝術家杜清祥老師跨界設計，以「一紙成型」的創作精神賦予作品生命，並請到音樂製作人K6劉家凱為主燈展演全新編曲，讓主燈「城現光龍」閃耀整個臺北市。

劉治良進一步說，2024台北燈節也邀請日本藝術家小松美羽參與展出，以及許多跨界合作藝術家，凝聚傳統紙雕藝術、書法家、在地團體，在傳統與新潮的碰撞下，規劃三大展區，希望能帶給民眾視覺與聽覺的饗宴，也讓國內外旅客從北門展區、西門展區、中華路展區走進當代的西門町，來場西門町獨有的文化體驗。

▲林奕華副市長與在地商圈共同邀請國內外旅客走進燈節走進商圈。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局補充，「2024台北燈節」燈區貫穿捷運北門站至西門站，途經中華路一段；而活動2/2揭開序幕，點亮光環境彩燈迎新年；2/17~3/3正式開展，由在地藝術團體、書法藝術家、紙雕藝術家、企業團體、友好城市或國家，以及在地學子製作的燈組，將一同妝點臺北老城，呈現絢爛光影的視覺盛宴。

此外，觀傳局也說，鄰近商圈、宮廟紛紛響應活動，如西門町商圈佈燈延長、沅陵街的「點亮沅陵彩燈節」、北門相機街的攝影比賽、省城隍廟燈謎擂台、武昌街燈海隧道等，盼燈節一系列精彩活動帶給國內外旅客難忘的回憶，感受臺北的魅力。

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