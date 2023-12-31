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元旦就開吃！特搜「總統府周邊隱藏版美食」 饕客極品名單「滷雞腿天花板、福州麵標竿」都在這

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／摘自google map
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用美食開啟2024！不少人元旦選擇至總統府參與升旗，感受新的一年、新的開始。udn小編特搜總統府附近「高評價親民美食」，包含人氣早午餐、經典麵食、高CP值便當等，滷雞腿天花板、福州麵標竿更是不容錯過，喜愛美食的你快快收進你的口袋名單吧！

⬤ Mi覓吐司

吐司專賣早午餐，店內用餐環境乾淨舒適、上餐速度快，菠蘿堡、熱壓吐司、鐵板麵等常見餐點都有，網友大推「里肌豬排吐司」加上蜂蜜芥末醬超好吃，搭配秋冬限定熱海鹽焦糖厚鮮奶茶，組成一套飽

圖／摘自google map(網友Hsiao Chi Lu)
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圖／摘自google map(網友斑馬花花)
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地址：台北市中正區博愛路156號

營業時間：週一至六7:00-16:00（週日公休）

⬤ 李媽媽麵館

台北滷雞腿天花板！李媽媽麵館位於中正區博愛路，在網路上有不少饕客分享食記，都大讚CP值超高，菜單品項雖然不多，但料好實在深受網友推薦，除了必點「雞腿」外，叉燒、蹄膀、豬腳也有各自的擁護者，主食可選飯、麵或細粉，百元美味排隊也要吃。

圖／摘自google map(網友高速公路)
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圖／摘自google map(網友Ling-Ya Hung)
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地址：台北市中正區博愛路160巷8號

營業時間：10:00-13:30（週六日公休）

⬤ 中原福州乾麵

中正區一帶算是福州麵熱區，不論是有名氣的或低調無名的麵店都有各自的忠實饕客。位在延平南路的中原福州乾麵，麵條勁道有韌性，配上豬油及醋、辣油等自助調料，簡單純樸詮釋福州麵特色，還有老饕給予「足堪標竿」的佳評，別忘了點些小菜、湯品吃起來更滿足，推薦給喜愛吃麵食的朋友。

圖／摘自google map(網友Chang Rung Shiu)
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圖／摘自google map(網友Chris Lai)
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地址：台北市中正區延平南路164號

營業時間：6:00-19:30（週六日公休）

⬤ 羊城燒腊

在地上班族必吃便當！羊城燒腊隱身巷內，主打各式道地燒臘，像是叉燒、燒肉、油雞及烤鴨等經典港味，配菜講究不馬虎、份量也很夠。網友推薦脆皮燒肉，皮脆肉香，而叉燒肉嫩不肥，每樣主餐都讓人讚不絕口，還有淋上特製醬汁的白飯更是讓人一口接一口，鹹甜滋味配上蔥薑醬及辣蘿蔔乾，還被饕客評為「有水準的燒臘店」。

圖／摘自google map(網友吳純慧)
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圖／摘自google map(網友kidultamanda)
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地址：台北市中正區漢口街一段80巷4弄2號

營業時間：11:00-19:30（週六日公休）

＊元旦當日營業時間依各店家實際情況為準

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吐司 CP值 必點 饕客

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