盤點8間藏在森林中的餐廳！山城秘境的老宅、童話森林的玻璃屋

搜尋森林裡的全台美食！水泥城市中缺少綠意環境，忙碌的工作壓力讓人喘不過氣，好想大吃大喝，好想到郊外走走，而時下最流行的森林系餐廳風，一次滿足所有願望。被滿滿的綠色植栽包圍，舒緩在都城市的緊繃感，無論是網美打卡風、森林野餐風、山城老宅風，都能讓你放空一整天，療癒身心靈。在森林裡大口呼吸，沐浴在陽光、微風和芬多精之中，在山林裡找秘境，尋訪美麗的世外桃源，一起離開城市喧囂，好好重新充電再出發！

全台美食｜8間森林系餐廳推薦

野人花園SAVAGE_GARDEN

坐擁山景第一排的「野人花園」是座充滿綠色植栽的美麗溫室，滿滿蓊鬱植栽綴滿整間餐廳。地板全都是碎石頭鋪成，用懷舊家具古物妝點整個空間，充滿獨特的廢墟工業風格。這裡很棒的是不限時，讓人可以盡情沉浸在玻璃屋與綠色植物中，漫步其間都能感受到山林裡清新的氛圍，望著滿眼綠意，心情不自覺的就放鬆起來。

圖片來源 / IG@robert_liou

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圖片來源 / IG@tmtraveler

地 址：台北市士林區菁山路131巷13-1號

電 話：0963-594-237

營業時間：11：00-20：00(週三公休)

好樣秘境 VVG Hideaway

「好樣秘境」隱身於陽明山秘境中，被綠意包圍的夢幻純白玻璃屋，從天窗就能看見湛藍的晴空，柔和的陽光與純白的空間相互輝映，營造出歐式浪漫的風格。餐點主要以法式、義式為主，食材新鮮調味簡單。室內一角綠意盎然的花室、點綴懷舊氛圍的生活道具，置身其中，靜心聆聽蟲鳴鳥叫，都市的喧囂煩悶，瞬間消逝。

圖片來源 / IG@yasmi0725

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地 址：台北市士林區菁山路136-1號

電 話：02-2862-6488

營業時間：11：00-19：30

豆留森林CAMA COFFEE ROASTERS

藏在陽明山竹林深處的「豆留森林」以昭和時代和洋折衷式建築，改造為咖啡秘境。潔白牆面、灰色屋瓦、保留日式老屋的古樸韻味，戶外日式庭園四周綠意盎然，空氣中瀰漫著一種靜謐安逸的氣息。老屋裡暖黃的燈光以及褐色調的木頭，與陣陣咖啡香氣融合，在這裡靜靜地品嘗一杯咖啡，時間好像都慢了下來。

圖片來源 / IG@dalin209

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圖片來源 / IG@travis.hsiao

地 址：台北市士林區格致路70號

電 話：02-2861-1218

營業時間：09：00-19：30(週一～週四)、09：00-20：00(週五～週日)

Gamins 稚時

「Gamins 稚時」藏身在金瓜石山林小徑中，綠蔭繚繞的秘境餐廳，大雨棚子底下，簡單的木桌、掛著頗有氣氛的燈串，遺世獨立的氣息，宛如世外桃源一般。稚時主要提供異國風料理、甜點還有飲料等，品項雖不多卻精緻好吃。在自然的環境下用餐，眺望著山嵐縹緲、享受涼風的吹拂，獨特的氛圍值得親自來感受。

圖片來源 / IG@ sharon.0430

圖片來源 / IG@ sharon.0430

地 址：新北市瑞芳區五號路125號

營業時間：12：00-20：00(週五～週一)

6號花園

新竹尖石鄉的山林秘境中，有一棟外觀攀滿藤蔓的獨棟紅磚木屋，「6號花園」藏在美麗的童話森林。四周草木環繞綠意昂然，還有不同季節輪流綻放百種不同花卉。面向山景的空間向外搭建一處浪漫玻璃屋，室內佈置復古典雅帶點美式鄉村風，處處都是精心布置的小物，望出去就是綠色山林，讓人十分舒暢呀 ～

圖片來源 / IG@yayun_0703

圖片來源 / IG@yayun_0703

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地 址：新竹縣尖石鄉新樂村拉號部落

電 話：0988-605-205

營業時間：1000-1800(週二 ～ 週三公休)

森窯 have a Picnic

森林系窯烤披薩店「森窯」，可愛的披薩小屋隱身在森林中。現烤的薄片披薩傳來陣陣誘人的香氣，戶外有獨立式木桌椅座位區，天氣晴朗就建議選擇野餐風座位，野餐墊可以當天向店家借用。沐浴在森林大自然的懷抱中享受美味，大口呼吸芬多精，店家有特別設置專屬拍照區，吃飽了還能在森林中漫步，真的放鬆又特別。

圖片來源 / 森窯FB

圖片來源 / 森窯FB

圖片來源 / IG@debby_rabbit

地 址：新竹縣北埔鄉外坪村8鄰20-1號

電 話：0958-806-022

營業時間：11：00-17：30(週三～週五)、11：00-18：30(週六～週日)

南庄橄欖樹咖啡民宿

「南庄橄欖樹咖啡民宿」一踏入這裡能感受到南庄慢活的氣氛，庭園造景很美很好拍，還能看見貓咪慵懶的曬著太陽。咖啡廳就在雜貨風童話木屋裡，佈置了許多綠色植栽、可愛的多肉植物與充滿童趣的鄉村風物品，處處是主人的巧思。天氣好坐在戶外用餐區更是舒服愜意，你可以品嚐一杯咖啡，靜靜聆聽大自然的美妙樂章。

圖片來源 / IG@tinyturtlegirl_trip

圖片來源 / IG@tinyturtlegirl_trip

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地 址：苗栗縣南庄鄉42份7-6號

電 話：0919-822-379

營業時間：10：00-19：00

千樺花園餐廳

有小桃花源之稱的「千樺花園餐廳」，園區內非常漂亮，種滿各式各樣的花草，一年四季庭院都有不同風貌，彷彿進入奇幻森林中。被綠意包圍的兩層樓玻璃屋，用餐環境優雅高級，美麗的植栽將其妝點，充滿自然愉悅的幸福感。主要提供精緻的法式餐點，一場色香味俱全的美食饗宴，森林系花園秘境每個角落都非常好看。

圖片來源 / IG@emilie.tsai

圖片來源 / IG@emilie.tsai

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地 址：台中市新社區協興街61號

電 話：04-2582-1141

營業時間：09：30-17：00 (週三、四公休)、09：30-20：30(週六、日)

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