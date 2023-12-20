全球第三間潮玩旗艦店「POP MART插旗西門町」！12/29開幕滿額再送SKULLPANDA週邊

全台最大潮玩店插旗西門！台灣潮玩公仔專賣店POP MART旗下全台共有10分店，絕對是公仔控與玩具愛好者的天堂！近日POP MART正式降臨西門町，即將在12/29全台最大旗艦店開幕，四層樓高、佔地150坪，外觀以「復古劇院」風格打造搭配巨型SKULLPANDA公仔和古典時鐘，公仔控一定要去！

圖／POP MART提供

這座全球第三座旗艦店除了在外觀上獨樹一格，於12/29正式開幕時也會同步推出多款限定版公仔，包括CLOT聯名款「MEGA α SKULLPANDA 1000% CLOT」、與電影《牠》聯名的「MOLLY 小丑回魂」，以及金屬材質的「BABY MOLLY 黑鐵色」等，讓粉絲搶先一睹為快。

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不僅如此，開幕當天還有豐富的優惠，包括滿額贈送「SKULLPANDA平日奇境 DIY相框、眼罩、陶瓷碗碟套裝」等小物；12/31跨年夜特別延長營業時間至02:00，讓公仔控度過一個難忘的新年歡樂時光。POP MART西門旗艦店將成為潮流玩物的新據點，所有公仔愛好者一定要衝了啦！

圖／POP MART提供

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POP MART西門旗艦店

地址：台北市萬華區峨眉街14-16號（原肯德基台北峨嵋店）

營業時間：週日至週四11:00 - 22:00，週五至週六 11:00 - 22:30

跨年（12/31）當日延長營業時間：11:00 - 02:00