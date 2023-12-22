臨江街觀光夜市美食推薦，台北人的私房食堂，必須收藏的10大美味！

臨江街觀光夜市(舊名：通化街夜市)位於是臨江街與基隆路二段、通化街之間。白天是早市，聚集了採買食材的婆婆媽媽們，夜色漸暗後，搖身變成為美食匯聚的熱鬧市集， 購物、玩遊戲、買衣服都能一次滿足，也因為鄰近百貨、商辦、飯店林立的信義區，成為了許多上班族、外食族的私房食堂。近200個攤位的各種美食小吃，擁有許多米其林必比登與米其林餐盤推薦小吃，不知道來臨江街夜市要吃什麼嗎？做好筆記！絕對讓你不虛此行。

台北夜市：臨江街觀光夜市美食推薦

林記上海生煎包

有沒有人和我一樣超愛生煎包的？林記上海生煎包生意超好，所以買到的都是熱騰騰剛出鍋的。內餡選用偏瘦的豬後腿肉口感扎實，醃過的肉餡鹹中帶甜，外皮不會太厚頗有嚼勁，緊緊鎖住蔥香豬肉內餡的肉汁，配上煎得焦香的底皮，單吃不沾醬就很讚。喜歡清脆高麗菜的人可以選擇菜多的鍋貼，一樣是內餡飽滿料多實在。

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店家地址：台北市大安區臨江街與基隆路口

連絡電話：0936-195-718

營業時間：14：30-00：00

Lucky Machi 提拉米蘇

Lucky Machi 提拉米蘇的老闆是義大利人，道地的義式甜點，用實惠的價格就能吃到。主要只賣兩種產品，提拉米蘇採用道地瑪斯卡彭起司，底層是薩佛拉蒂手指餅乾，浸泡現煮的義式濃縮咖啡，味道濃郁滑順不膩口；奶酪奶香味超濃郁，吃起來綿密紮實不過甜，而且兩種商品都有超多口味可以選擇，一口吃下滿滿的幸福感。

圖片來源/IG@wu_zeeva

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店家地址：台北市大安區臨江街82號前

連絡電話：0931-666-400

營業時間：18：30-21：00(週五、六、日營業)

暖男炸雞

最新連鎖炸雞品牌暖男炸雞進駐臨江街夜市，最大特色就是嚴選新鮮去骨雞腿肉，使用鮮奶與醬油醃漬後，裹上一層特製麵衣高溫炸到外酥內嫩，最後再刷上每日熬煮７小時的祕製醬汁與新鮮磨製的胡椒粉，獨門焦糖炸雞、蒜香炸雞光聞味道都吸引人，大塊多汁又超涮嘴，鹹鹹甜甜的滋味，讓人一吃就上癮。

圖片來源/IG@lingfoodie

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店家地址：台北市大安區臨江街105號

連絡電話：0966-130-377

營業時間：17：30-01：00

夜店食堂

號稱最神出鬼沒的美食，夜店食堂常有期間限定的菜單，有豚玉燒、燒麵燒、炒麵…等，像超多人推薦的限定美食豚玉燒，麵糊煎至金黃，加入漢堡肉、雙層起士、綿密薯泥、滿滿高麗菜，刷上醬汁和美乃滋，再灑滿海苔粉，表皮微酥內餡會爆漿牽絲，外觀像漢堡，滋味層次分明超級好吃，建議去之前先在臉書確認一下喔。

圖片來源/IG@jenny_u.2

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店家地址：台北市大安區臨江街109號

連絡電話：0926-673-906

營業時間：17：30-00：00

小胖好吃鹽水雞

原本是青島豆漿店前的無名小攤，小胖好吃鹽水雞以食材新鮮不過度調味的清爽口味，三十年多來擄獲不少饕客的胃。每天開門前就已經有客人在排隊，推薦鮮嫩不乾柴的雞胸肉、 滷的入味的鵪鶉蛋，還有小黃瓜、脆筍、豆皮，美味的關鍵是攪拌醬料時都會淋上靈魂雞汁，整體風味更加提升，這可是很多人認證過的美味呢！

圖片來源/IG@s4_9119

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店家地址：台北市大安區通化街57之1號

連絡電話：0933-920-659

營業時間：17：30-23：30(週日公休)

駱記小炒 (必比登推薦)

駱記小炒只有六種菜色，但是卻連續三年獲得米其林必比登推薦，可見老闆的炒功一流。超多人推薦的炒牛肉和炒羊肉，空心菜配上鮮嫩的肉絲，再加上沙茶醬，建議加點辣更好吃，雖然份量不多，但鹹香適中超級下飯。炒螺肉脆脆的帶點微辣感，加上九層塔大火快炒十分入味，簡單的百元熱炒，卻征服了許多人的味蕾。

圖片來源/IG@fire_cook_man

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店家地址：台北市大安區通化街39巷50弄27號

連絡電話：02-2708-1027

營業時間：17：00-00：00(週二公休)

格登炸雞(米其林餐盤推薦)

連續三年獲得米其林餐盤肯定的格登炸雞，其實有很多連鎖店，但是臨江夜市這家的特別之處，我覺得是火侯掌握得很好，每塊炸雞都是表皮酥脆色澤金黃、內裏水嫩多汁。店家採用生鮮雞肉、每日使用乾淨的油現炸，招牌的雞翅完全沒有腥味，雞腿飽滿多汁，炸得胖嘟嘟的甜不辣外酥內嫩，而且平價實惠，真的很值得一試。

圖片來源/IG@fire_cook_man

店家地址：台北市大安區通化街39巷50弄35號

連絡電話：0983-186-080

營業時間：17：30-00：00

老李牛雜

老李牛雜靠近捷運信義安和站，還不到用餐時間客人就很多，是老字號的牛雜專賣店。招牌清燉牛雜湯，澄澈的琥珀湯色，淡淡的中藥味加了九層塔提香，配上處理乾淨無腥味的牛雜，清甜淡雅且尾韻會回甘，還可以一直免費續湯；芥蘭牛肉大火翻炒，油亮的飽滿色澤，牛肉片入口滑嫩，芥藍爽脆不苦澀，十分開胃。

圖片來源/IG@fire_cook_man

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店家地址：台北市大安區安和路二段59巷8號

連絡電話：02-2704-3270

營業時間：11：00–22：00(週日公休)

御品元冰火湯圓 (必比登推薦)

有超多名人加持的御品元冰火湯圓，有花生餡和芝麻餡湯圓可供選擇，再加上配料變化，如冰火湯圓、酒釀湯圓、桂花湯圓…。必點的冰火湯圓，雪白刨冰上鋪了六顆剛起鍋的湯圓，口感Q彈有勁，再淋上桂花蜜與檸檬汁，入口甜蜜、可以感受冰火交融的爽快感，最後再由解膩的檸檬桂花冰收尾，一道甜品享受多種風味。

圖片來源/IG@fire_cook_man

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店家地址：台北市大安區通化街39巷50弄31號

連絡電話：0955-861-816

營業時間：18：00–23：30

傳奇地瓜球

傳奇地瓜球無時無刻都有人在排隊，通常都是一起鍋就秒殺，所以基本要等上半個小時，你可以先點餐再回來取。只有賣地瓜球、芋頭球、芝麻球三種商品，地瓜球是脆酥紮實有Q度的口感，地瓜味很濃郁，和一般夜市那種空心的QQ球不同，芋頭球則是滿滿的芋頭內餡，吃起來不會甜膩，喜歡傳統口味的人一定超愛的。

圖片來源/IG@cc_daily.19

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店家地址：台北市大安區臨江街84號

營業時間：18：00-23：00

詳細資訊：

夜市地址：臨江街夜市的主要範圍是臨江街與基隆路二段、通化街之間的區域

連絡電話：02-2737-0163

營業時間：18：00-00：00

交通資訊：

開車：

北二高從辛亥路下來右轉基隆路直走到臨江街夜市。

停車場：

【嘟嘟房停車場】

地址：台北市大安區通化街與通化街171巷口

計費方式：01:00~18:00-$60/時；18:00~01:00-$80/時

【臨江通化夜市停車場】

地址：台北市大安區通化街171巷31號

計費方式：停車費第一小時$80 之後每半小時收$40

捷運：

搭乘台北捷運文湖線(橘線)，至『六張犁站』下車，５號出口出站後，延基隆路步行約15分鐘即可抵達。

搭乘台北捷運淡水信義線(紅線)，至『信義安和』下車，４號出口出站後，由信義路右轉通化街，步行約5分鐘即可抵達。

公車：

下車站點

【三興國小站】：1、207、254、282、284、284直、292、292副、292區、611、611區、650、672、內科通勤專車10、南港軟體園區通勤車。

【光復南路口站】：0東、202、203、205、254、257、276、288區間、282、605、605副線、672。

【通化街口站】：292副。

【文昌街口站】：235、662、663。

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