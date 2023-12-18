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太突然！府中家樂福1月14日歇業 在地居民嘆：不方便

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
賣場示意圖。記者江婉儀／攝影
賣場示意圖。記者江婉儀／攝影

在地人哀號！日前，有網友在「我是板橋人」臉書社團貼出府中路家樂福歇業公告，表示該店將於1/14結束營業，吸引不少板橋人回應「好可惜」、「好突然」。

近日，有網友在臉書社團分享新訊指出，府中路家樂福張貼公告，營業至明年1/14，同時建議消費者可至家樂福板橋中正店、板橋忠孝店、板橋四維店、板橋文化店或使用家樂福線上購物。但由於該店提供附近民眾方便的採買服務及划算的價格，因此看到歇業消息都大嘆「好可惜」、「拜託不要走」、「購物要跑更遠了」。

圖／摘自「我是板橋人」臉書社團
圖／摘自「我是板橋人」臉書社團

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家樂福 歇業

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