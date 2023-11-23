南機場夜市必吃美食TOP7！米其林必比登推薦，想吃要有耐心排隊

南機場夜市可以說是台北夜市當中CP值數一數二高美食夜市了，不只有米其林必比登推薦美食，還有許多各式各樣臥虎藏龍的老字號台灣小吃、創意甜點，可惜胃的容量有限，只去一次是沒辦法把所有南機場夜市必吃美食一網打盡的，快把這篇收藏起來，下次去南機場夜市別錯過了~

台北夜市：南機場夜市怎麼去？

大眾運輸-捷運

捷運龍山寺站：3號出口出站後，循和平西路二段接和平西路三段往中華路步行16分鐘可抵達

捷運小南門站：3號出口出站後，循博愛路朝汀洲路方向步行15分鐘可抵達。

大眾運輸-公車

南機場公寓站：12、20、204、205、212、212直、212夜、220中山幹線、223、249、250、253、670、671、673、藍29

國盛國宅站：204、253、630、671

自行開車

國道3號中和出口下交流道，走中正路，右轉三民路二段，接中山路二段，右轉西藏路，右轉315巷即可抵達。停車場：可至鄰近青年公園停車場、萬華國中地下停車場

台北夜市美食：南機場夜市必吃美食TOP7

銘鄉豬高飯

注意，這不是知高飯，是豬高飯！銘鄉豬高飯只販售豬高飯和蚵仔煎兩種台灣小吃，選用國產的溫體豬，挑選肥瘦參半的豬蹄膀，點餐時可以跟老闆說想要的肥瘦度，吃起來Q彈帶勁油而不膩，淋上自製醬汁提味更加口齒留香，搭配簡單的配菜就是那對味的古早味。

圖/IG@moment_of_white

地址｜台北市中正區中華路二段311巷

時間｜16:30~23:30

無名推車燒餅

一台簡單的小餐車，沒有任何的店名或招牌，隱藏在南機場夜市中的台北夜市米其林必比登推介美食，無名推車燒餅全是手工製作現烤，餅香不斷從黑色圓型的烤爐散出，販售品項很單純，像是餅香十足長燒餅、包蔥餡的鹹酥餅、甜而不膩的紅豆餅、冷熱都好吃的甜酥餅，熱吃是流動的糖，冷吃是凝固的糖，而且都是超佛心的銅板價格，餅皮口感蓬鬆又帶有彈性，涮嘴好吃！

圖/IG@shufan0329

圖/IG@shufan0329

地址｜台北市中正區中華路二段315巷5弄

時間｜16:00~20:00(週三休息)

捲捲村花生捲冰淇淋

台北夜市那麼多，賣花生捲冰淇淋的店家攤販也不少，但南機場夜市這家捲捲村花生捲冰淇淋卻與眾不同，手工製作的餅皮鋪滿濃厚的現磨花生粉，包覆著無化學原料、色素等添加物的天然冰淇淋，綿密的口感散發出花生香氣；最特別的提拉米蘇口味，在潤餅皮撲滿花生粉後放上一塊店家自製的冰凍提拉米蘇，香甜花生粉與微苦可可粉中和的剛剛好，加上酒香的點綴，吃起來扎實又滿足。

圖/IG@wolf.bae_eat

地址｜捲捲村花生捲冰淇淋

時間｜16:00~23:00

Q麻吉古早味麻糬

台北高人氣古早味麻糬店就位於南機場夜市，還沒開始營業就已經在排隊，尤其是推出季節限定口味時，更是需要有耐心還時間慢慢排隊等候，太晚去還可能賣完！常態性販售的傳統麻糬，共有花生、芝麻、紅豆、芋頭、抹茶五種口味，特殊口味有綠葡萄，草莓則是季節限定，水果系列都是現場製作，搭配甜而不膩的紅豆泥及花生粉等，吃起來又Q又軟且香甜多汁，美味的程度實在是願意讓人乖乖排隊啊~

圖/IG@ni_eating

地址｜台北市中正區中華路二段311巷4號

時間｜16:00~22:00，週六日14:00~22:00(週一公休)

好佳蚵嗲

炸物控來到南機場夜市絕對不能錯過的一家店！好佳蚵嗲無論何時去排隊的隊伍總是呈現S型，乾淨不油膩的攤位，販售多達20種炸物，招牌必點就是蚵嗲和香菜捲，蚵嗲現點現做，外皮金黃酥脆，內餡蚵仔肥嫩多汁，加入韭菜、高麗菜末調和解膩，而香菜捲是用蔥把香菜綁起來，沾上薄薄粉漿下去炸，濃郁的香菜味絕對是香菜控的愛。

圖/IG@ru8sup6

圖/IG@yu.chi.murmur

地址｜台北市中正區中華路二段315巷4弄

時間｜16:00~23:00

秀昌水餃店

南機場夜市中除了來來水餃以外，另一間必吃的水餃就是秀昌水餃店，有韭黃水餃及韭菜水餃兩種口味，手工現包水餃Q軟的水餃皮，與肉餡的比例剛剛好，韭黃香氣帶有一種清甜的味道，吃起來清爽不膩，另有販售牛肉麵類品項及滷味小菜。

圖/IG@72.foodie

圖/IG@72.foodie

地址｜台北市中正區中華路二段309巷20號

時間｜11:30~23:00(週一休息)

福氣糰子

手工製作的糰子，現場現點現烤，先是用炭火在網子上翻烤，起爐前再用噴槍炙燒，軟糯Q彈有嚼勁且不太黏牙，無論哪種口味，甜度鹹度都恰到好處，紅豆餡料也給得很大方，其實不只糰子，紅豆泥、醬油等也都是老闆親自熬煮，很用心又好吃的一間烤糰子。

圖/IG@alice.dai.913

圖/IG@alice.dai.913

地址｜台北市中正區中華路二段313巷7號

時間｜16:00~22:00 (週一休息)

延伸閱讀>>台北夜市｜景美夜市人氣美食懶人包！鹹食甜點通通有，幫你張羅好你的晚餐

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」