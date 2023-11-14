捕捉浪漫秋日之旅 九份山城芒花紛飛

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市瑞芳區九份山城入秋後芒花逐漸盛開，從10月底開始陸續可見，至11月底漫山遍野都開滿銀白色的芒花，搭配海景仙氣十足，是九份老街的豔紅燈籠及喧囂老街外，秋季限定的浪漫場景，快安排一趟小旅行，欣賞山頭上翻飛的芒花美景，享受新北市瑞芳區的療癒山色海景。

天氣轉涼泛起陣陣秋意，新北市政府觀光旅遊局推薦九份山城周邊賞芒好去處，在秋高氣爽的日子，欣賞芒花迎風翻飛的景色，享受新北市瑞芳區的療癒山色海景。像是鄰近九份老街旁的基隆山步道，約40至50分鐘即可從步道口步行至山頂，而基隆山山腳至山頂滿布五節芒，抵達基隆山山頂，除可細賞東 北角海岸景致，搭配沐浴在陽光裡的芒花，讓人心曠神怡。

想要拍攝經典芒草美照，絕對不能錯過位於瑞芳區九份連接雙溪區的102縣道「不厭亭」。每逢秋芒季節，原本綠意盎然的山頭會大變身，披上了無邊無際的粉白。登上「不厭亭」後，瞭望102縣道公路及瑞雙地區綿延山脈，盡收芒花照映忽隱忽現陽光的美景，也吸引超多攝影好手前來！

▲報時山步道是九份山城輕鬆賞芒花首選步道。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

而想輕鬆賞芒花的首選，不能錯過「報時山步道」。報時山是日治時期時日本在金瓜石經營礦業於山上裝設報時器定時鳴放因而得名。報時山海拔260公尺，步道入口位在勸濟堂停車場旁，步道僅166公尺，單程約10分鐘，沿途能賞滿山芒花如波浪般隨風搖曳，而步道尾端的景觀台可將360度零死角美景映入眼簾，輕鬆眺望水湳洞、陰陽海、基隆山、無耳茶壺山及十三層選礦煉製場遺址與廢煙道等知名景點，是一條CP值極高的賞芒步道。

在秋季安排一趟九份山城小旅行，欣賞山頭上翻飛的芒花美景，再順遊鄰近的金瓜石及水湳洞等景點，都能安排順遊行程，感受鬧中取靜、舒淡自然的慢活趣味，享受美好生活，更多旅遊資訊請持續關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁，獲取最新消息。

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