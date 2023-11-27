陽明山上的豪華露營「趣兒Chill：藍鵲菲菲」！五星級配備、帳篷內就有個人衛浴，台北出發30分鐘就能抵達

隨著近年露營風氣盛起，豪華露營（或稱懶人露營）也逐漸成為顯學，不需額外準備露營用具，也不需花費體力搭帳、準備餐食，一卡皮箱就能輕送入住的露營選擇也廣受歡迎，讓「於大自然中入眠」這件事變得觸手可及。以往對於大台北民眾來說，要找露營區習慣性地會搜尋竹苗、宜蘭一帶，但自2022年10月起，坐落在陽明山中的「趣兒Chill：藍鵲菲菲」（以下簡稱藍鵲菲菲）正式開幕，台北民眾只需35分鐘就能抵達山林中的豪華露營區，卸下行李與一身來自都市沉重的負擔，將身心靈交給森林與群山，好好享受兼具便利性與舒適度的露營之旅！

「山林帳」區域位於樹林之中，適合三五好友入住。攝影｜葉琳喬

迷人的山林，讓人擺脫城市的塵囂，輕鬆上山露營

藍鵲菲菲座落於台北陽明山菁山遊憩區內，海拔600公尺高，是陽明山國家公園內唯一的露營區。延著仰德大道上山，汽車駛過層層綠意，彎入菁山路的巷弄裡，隨著車輛愈來愈少，山區度假的氛圍也愈趨濃厚，僅需約半小時就能抵達這座既有娛樂性，也能感受舒適自然環境的桃花源，讓來自都市的旅客體會到「大隱於市」的寫意住宿體驗。

這裡環境幽美，周圍群山環繞，天氣晴朗時還能遠眺紗帽山的夕照與觀音山禪意的臥姿，到了夜晚，除了可以在山壑之間欣賞山腳下的明亮燈火，當雲撥開時，也別忘了抬頭仰望，閃爍的星星化為最天然的夜燈，樹林間的鳥語蟲鳴則成為了唯美的夜曲。

從「神殿帳」區域向外眺望，可以欣賞陽明山後山與山腳下的景緻。攝影｜葉琳喬

當然了，「藍鵲菲菲」以藍鵲二字命名可不是亂取，在營區不時可以見到台灣藍鵲或成群、或單隻地振翅輕巧地在樹梢間穿梭飛舞，宛如隱藏在山林中的小精靈般，為你的露營體驗增添樂趣。

陽明山是台灣藍鵲的棲息地，因此在營區也能看見藍鵲的在樹梢間活動的身影。攝影｜葉琳喬

神殿帳、山林帳任君選！五星級床墊、冷暖空調打造高品質住宿環境

藍鵲菲菲正式開幕於2022年10月，是十分新穎的露營區，這也反應在營區的硬體設備上，藍鵲菲菲提供了兩種帳型，一為奢華神殿帳；另一則是山林帳。奢華神殿帳共有13帳，每一個帳篷都以木架架高，坐擁山脈景緻，值得一提的是，神殿帳中自備衛浴設施，不需要到公共衛浴盥洗，對於要求隱私的旅客或是家庭客來說，是個方便的好選擇！

神殿帳內擁有私人衛浴設備，對於不習慣公共衛浴的住客是一大福音。攝影｜葉琳喬

山林帳則位於樹林之中，相比神殿帳，更能感受到滿滿的芬多精，入住其中可以將自身浸淫在療癒的草木之間，雖然入住山林帳需使用公共衛浴設施，但這一區塊更適合三五好友或人數較多的親朋好友入住，帳棚間更緊密，適合好友們晚上相聚聊天。

山林帳為於樹林之中，更能體現於森林中入眠的氛圍。攝影｜葉琳喬

身為豪華露營，帳篷內的備品當然不容馬虎，全區帳棚皆可容納４人，配備了兩張五星級慕思舒眠床墊，讓住客即使身處大自然，也能享受到如同回家般的舒適睡眠感受。此外，為避免山區夜間低溫，帳篷內也配置了移動式冷暖空調與電熱毯，將帳篷內調整為最舒適的溫度。另外也提供了除濕機，讓山上容易潮濕、受潮的狀況大幅度地降低。

帳篷內空間。攝影｜葉琳喬

大手筆採用了慕思舒眠床墊，提供住客絕佳的睡眠品質。攝影｜葉琳喬

而每一個帳篷外也掛滿了小旗子與串燈，當夜幕低垂時，暖黃色的小燈泡亮起，格外具有溫馨的氛圍。此外，帳篷外配備了一張小木桌與露營椅，讓住客可以坐在帳棚外輕鬆聊天、小酌，或者可以向櫃台租借桌遊來個林中的腦力激盪時光！不過要提醒，夜間請放低音量，避免打擾到其他住客哦！

帳篷外均掛上了燈串，點燈後格外具有溫馨氣息。攝影｜葉琳喬

一泊三食，美食不中斷

住的部分打理好了，那麼「吃」也是重點，藍鵲菲菲提供一泊三食，包含迎賓下午茶、晚餐與翌日早餐，下午茶為每人一份糕點甜品，餐點內容因應季節調整，儘管只是簡易的下午茶，但擺盤精美，為整個露營體驗展開美好的起程。晚餐與早餐則採自助式，澎湃的饗宴看了就令人垂涎，豐富的餐點種類就是要住客吃到撐，讓你就算身處山上，也絲毫不用擔心肚子餓的問題！

早、晚餐採取自助式，豐盛的餐點不怕客人吃。圖來源｜藍鵲菲菲

大廳廣場空間除了是用餐空間，也可以讓住客在此喝酒聊天、休憩。圖來源｜藍鵲菲菲

此外，踏入藍鵲菲菲內，營區就禁止你無聊！在報到之後的空檔時段，安排了不同的活動供住客參加，包含寓教於樂的大自然尋寶遊戲，或是大小朋友皆適合的DIY手作活動，豐富的遊玩活動，陪你度過好時光。若天氣較冷，也可以到鄰近的陽明溫泉度假村享受湯屋，溫泉引自冷水坑第一道硫磺泉，全身浸泡後不僅可以放鬆身體、筋骨舒暢，更能使皮膚光滑細緻有光澤，住客更享有泡湯優惠價，詳情請洽詢營區哦！

趣兒Chill：藍鵲菲菲

地址｜台北市士林區菁山路101巷71弄16號

電話｜02-2862-9588

官網｜https://www.chill-lifestyle.com.tw/

欣傳媒 林郅 https://www.xinmedia.com/article/300111