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士林夜市高人氣排隊拉麵！裝潢超日式「道樂拉麵」 蛤蜊雞白湯拉麵濃而不膩還有滿滿海味

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

士林夜市有不少日式拉麵店，而人氣很高的道樂拉麵算是老字號了，當初道樂拉麵三重店試營運時還特地殺過去，這次到士林逛夜市，順便再來回味一下；道樂拉麵在士林夜市有道樂屋台以及位於大北路的大北店，兩間生意都很好，這篇用餐地點在道樂拉麵 大北店。

到了先在門外的候位單上寫上名字跟人數，不管有沒有客滿都要寫，服務人員是照上方的順序帶位。

採自助點餐機點餐，因此一次最多只會叫兩組顧客進門，以免大家都卡在一起，自助點餐比較花時間一點。

另外拍了菜單供大家參考。

道樂拉麵 大北店裡裡外外超有日本味，許多日本小物裝飾，瞬間好像來到了日本一樣，好有味道。

桌上有冰水，還有白芝麻、七味粉、蒜泥三種調味料可自行添加，愛大蒜的Irene可以實現大蒜自由啦！位子比較小一點，桌下有掛鉤可以掛包包。

道樂拉麵的拉麵口味有豚骨、雞白湯、橫濱家系拉麵，另外有單點的叉燒飯，湯頭的濃淡度、麵條的軟硬度、是否加蔥和洋蔥等皆可調整。

日本人最愛碳水化合物+碳水化合物，一碗拉麵再配碗叉燒飯，大滿足！叉燒飯（NT.60）約家裡飯碗的大小，因為經過炙燒所以整個碗很燙，享用時要小心。叉燒經過炙燒後香氣逼人，美奶滋的甜、叉燒的鹹，互相融合牴觸，和著白飯一起很下飯，小孩三兩口就吃光光，也不多留些給我⋯⋯。

喜歡雞白湯拉麵的清爽，蛤蠣雞白湯拉麵（NT.310）以雞白湯為底加入了大量的蛤蠣，喝起來濃郁中帶著海鮮的鮮甜味，意外的合拍。三重也有好吃的雞湯拉麵丸宗拉麵屋，不過風格不同，道樂拉麵比較濃醇，丸宗拉麵淡麗不油膩，各有特色。

搭配的雞叉燒應該是用舒肥的方式，軟嫩多汁，對不愛油膩的豬叉燒肉民眾來說，雞叉燒比較沒負擔。

麵條選了偏硬，拍完照之後軟硬度剛好，可免費加麵一次。

老哥的豪華豚骨拉麵（NT.220），湯頭香且濃郁，略油微偏鹹，很有日本味，比較適合重口味的朋友。

生意爆炸好，但服務人員仍是相當親切，環境不適合帶小小孩，拉麵本身表現可圈可點，加上超日式的氛圍，想感受一下在日本吃拉麵的感覺就來一遭吧。

道樂拉麵 大北店 | FB

電話：02-2881-8558

地址：台北市士林區大北路9號

營業時間：12:00–14:00, 17:00–22:00（週五、週六延長至22:30）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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