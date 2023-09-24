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中藥尬甜點超夢幻！「一滴滴EDD」出示醫護證件再享「木屑蛋糕」9折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝自一滴滴EDD臉書粉專
圖／翻攝自一滴滴EDD臉書粉專

中藥尬甜點超酷！台北中山國中捷運站附近的「一滴滴EDD」，是一家隱藏在中藥店中的特色甜點店。這裡承襲了「信源蔘藥行」的傳統，致力於推廣漢方文化。品牌的創辦人王心盈巧妙地結合四季節氣和藥材特性，將中藥漢方食材融入生乳捲、法式甜塔等甜點中，同時還將葡萄牙的「木屑蛋糕」注入中西合併的全新口味。現在，為感謝醫護人員的辛勤工作，店內推出感恩優惠，凡出示醫護工作證的顧客，即可享受木屑蛋糕系列商品9折的優待。

圖／翻攝自一滴滴EDD臉書粉專
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進入店內，絕對不能錯過的是風味獨特的漢方咖啡，如蟲草拿鐵、人蔘拿鐵、枸杞拿鐵等，還有多種漢方花草茶和特調飲品供您選擇。坐在店內，一杯咖啡或茶，讓讀者沉浸在溫潤中藥香氣中，享受幸福的片刻。

圖／翻攝自一滴滴EDD臉書粉專
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至於必吃的「木屑蛋糕」，來自葡萄牙的傳統，以餅乾碎和鮮乳慕斯層層疊加而成，形狀宛如木屑，因此得名。王心盈巧妙地結合西式甜點與中醫四季養生的理念，推出了春季的桂花包種、夏季的玫瑰洛神、秋季的決明百合以及冬季的枸杞可可等多種風味，一定要吃吃看。最後，為了感恩醫護活動一直持續到10月底，請出示醫護工作證，即可享受9折的優惠，醫護辛苦了快來放鬆吃一下吧。

圖／翻攝自一滴滴EDD臉書粉專
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