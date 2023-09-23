快訊

影／還原現場！明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

明揚大火死傷慘重 檢方助家屬聲請假扣押 防業者脫產

亞運／開幕式今晚登場 我2家媒體無原因被拒絕入場拍攝

一開門就客滿排隊！信義區永吉路30巷內的人氣越南美食「武鼎越豐」 Google評論近3千則

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

信義區永吉路30巷是附近上班族熱門的覓食區域，很多民眾到信義區逛街時，也會特地走到永吉路30巷品嚐美食，原本計畫朝聖的是泰式船麵，沒想到在Google map上發現這家Google評論近3千則高達4.2分的武鼎越豐，如此高人氣讓我立馬變了心，改來試試永吉路30巷內的人氣越南料理。

信義區永吉路30巷美食

傍晚17點才開始營業，約莫17:05左右抵達就已坐滿將近一半的位置，武鼎越豐的座位數不算少，生意比想像中好上不少。約莫18點初用完餐外頭已經大排長龍！

工作人員不斷包著店內招牌法國麵包，看到鄰桌的麵包趕絕不錯，料多實在。

武鼎越豐菜單

武鼎越豐專賣越南料理，餐點品項種類繁多，越南麵包、麵、飯、小菜應有盡有，價格以台北信義區精華地段來說很平價，很多料理看起來都很好吃，適合人多可以多點一些菜色來share。

武鼎越豐推薦餐點

天氣熱就想喝飲料，越式羅望果汁(NT.50)沒喝過就來試試，酸甜酸甜的羅望子很特別，形容不出來的味道，不難喝但也沒有很得我意。

大嫂點的越式清燉牛肉河粉（NT.170），牛肉給的不少，喝了一口湯頭很鮮甜。

上餐時給了一小碗檸檬角，可自行搭配使用。

咖哩飯控的小孩指定要吃越式咖哩豬（NT.130），一盤份量很大，紅蘿蔔、馬鈴薯、豬肉都給的不小氣，味道吃起來帶有南洋風，非甜甜的日式咖哩，個人蠻喜歡的。

晚上不想吃太多澱粉，加上不是很餓，所以點了越式涼拌手扒雞（NT.130），醬汁吃起來像泰式酸辣醬，甜中帶辣，微辣不會太過之，雞肉佐以洋蔥整體口感很豐富，可惜醬汁給的太多，吃到最後很膩口。

不管吃麵吃飯總習慣點份炒青菜（NT.70）來均衡營養，當天有三款青菜可以選，選了小孩接受度較高的空心菜，沒有炒到過老，爽脆可口，香濃的蒜味點綴，炒的到位。

武鼎越豐店內座位數量多，但安排的蠻擁擠的，人多因此上餐的速度比較慢些，當天點的主食類都不錯，以台北市區的價格來說算是很有競爭力，畢竟份量也不小，缺點就是人氣太夯排隊是免不了的。

武鼎越豐

電話：02-2764-9696

地址：台北市信義區永吉路30巷167弄2號

營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:30(平日)；11:00–15:00, 17:00–21:00(假日)

週一公休

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

越南 咖哩 麵包 牛肉 果汁 捷運美食

相關新聞

一開門就客滿排隊！信義區永吉路30巷內的人氣越南美食「武鼎越豐」 Google評論近3千則

udn走跳美食／Irene 信義區永吉路30巷是附近上班族熱門的覓食區域，很多民眾到信義區逛街時，也會特地走到永吉路30巷品嚐美食，原本計畫朝聖的是泰式船麵，沒想到在Google map上發

秘境中體驗阿美族弓箭打獵、手作醃漬美味　走入宇宙奇境般的深度遊程

民國50年左右，此區繁盛時期，來自花東的阿美族人先後來到基隆謀生，落腳在八尺門附近和平島上的聚落，因為跟故鄉台東東河鄉泰源村相似，取以相同名字Alapawan（阿拉寶灣），意思就是族語「彎來彎去」，以紀念故鄉。

嚐遍東南亞9國美饌　300款世界精釀啤酒秒飛南洋度假

2022年底開幕的「ABV南洋餐酒館」台北國館店鄰近捷運國父紀念館站，提供泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、緬甸、越南等9個東南亞國家的道地特色料理，搭配來自世界各國300款以上的精釀啤酒，加上充滿熱帶南洋風情的裝潢與擺設，讓人秒飛南洋度假。

店休近3個月！接地氣老牌「天喜迷你石頭火鍋」回歸 老顧客衝第一回味：一樣好吃

想念的味道！店休近3個月的台北人氣石頭小火鍋「天喜迷你石頭火鍋」終於自9/16起恢復營業，但同時也表示「人手嚴重不足」，還請前往用餐的顧客見諒。該好消息一曝光，就吸引內行饕客興奮回應「終於等到了！」、

回憶要掰了！南門市場「徐家點心」突傳將熄燈 老顧客哀號：我的千層饅頭啊

好滋味快吃不到了！在北市南門市場飄香70年的老店「徐家點心」突然發布歇業公告，將於9/29熄燈，同時感謝顧客多年來的支持，由於事出突然，令不少老顧客驚嘆「天呀！怎麼會」、「好突然！從小吃到大的好滋味要

可以DIY的「招財貓最中」！京町山本屋秋季新菜登場

2022年秋季於榕錦時光生活園區開幕，主打日式老屋、日式餐點的「京町山本屋」，本季推出全新秋季菜單，包括有「秋季野菇冷麵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦