一開門就客滿排隊！信義區永吉路30巷內的人氣越南美食「武鼎越豐」 Google評論近3千則

信義區永吉路30巷是附近上班族熱門的覓食區域，很多民眾到信義區逛街時，也會特地走到永吉路30巷品嚐美食，原本計畫朝聖的是泰式船麵，沒想到在Google map上發現這家Google評論近3千則高達4.2分的武鼎越豐，如此高人氣讓我立馬變了心，改來試試永吉路30巷內的人氣越南料理。

信義區永吉路30巷美食

傍晚17點才開始營業，約莫17:05左右抵達就已坐滿將近一半的位置，武鼎越豐的座位數不算少，生意比想像中好上不少。約莫18點初用完餐外頭已經大排長龍！

工作人員不斷包著店內招牌法國麵包，看到鄰桌的麵包趕絕不錯，料多實在。

武鼎越豐菜單

武鼎越豐專賣越南料理，餐點品項種類繁多，越南麵包、麵、飯、小菜應有盡有，價格以台北信義區精華地段來說很平價，很多料理看起來都很好吃，適合人多可以多點一些菜色來share。

武鼎越豐推薦餐點

天氣熱就想喝飲料，越式羅望果汁(NT.50)沒喝過就來試試，酸甜酸甜的羅望子很特別，形容不出來的味道，不難喝但也沒有很得我意。

大嫂點的越式清燉牛肉河粉（NT.170），牛肉給的不少，喝了一口湯頭很鮮甜。

上餐時給了一小碗檸檬角，可自行搭配使用。

咖哩飯控的小孩指定要吃越式咖哩豬（NT.130），一盤份量很大，紅蘿蔔、馬鈴薯、豬肉都給的不小氣，味道吃起來帶有南洋風，非甜甜的日式咖哩，個人蠻喜歡的。

晚上不想吃太多澱粉，加上不是很餓，所以點了越式涼拌手扒雞（NT.130），醬汁吃起來像泰式酸辣醬，甜中帶辣，微辣不會太過之，雞肉佐以洋蔥整體口感很豐富，可惜醬汁給的太多，吃到最後很膩口。

不管吃麵吃飯總習慣點份炒青菜（NT.70）來均衡營養，當天有三款青菜可以選，選了小孩接受度較高的空心菜，沒有炒到過老，爽脆可口，香濃的蒜味點綴，炒的到位。

武鼎越豐店內座位數量多，但安排的蠻擁擠的，人多因此上餐的速度比較慢些，當天點的主食類都不錯，以台北市區的價格來說算是很有競爭力，畢竟份量也不小，缺點就是人氣太夯排隊是免不了的。

武鼎越豐

電話：02-2764-9696

地址：台北市信義區永吉路30巷167弄2號

營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:30(平日)；11:00–15:00, 17:00–21:00(假日)

週一公休

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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