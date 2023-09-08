基隆銷魂浮誇丼飯！直火炙燒肉汁四溢 香濃雞白湯無限暢飲

位於基隆仁愛的【牛丁次郎坊】基隆廟口支店是一間日本直火燒肉丼飯專賣所，店家以簡約俐落的招牌和木質調的空間風格營造出深夜居酒屋的神秘氛圍，雖然每道燒肉丼都有著超彭湃的份量，但是價格卻十分親民，除了CP值極高的主食以外，菜單上另有提供可隨喜好加點的配菜或是加價升級的套餐組合。

▲一樓空間擁有基隆少見的開放式廚房設計。

▲二樓乾淨俐落的用餐環境。

▲店家貼心提供可以放置個人物品的置物籃。

無論是米飯、肉品或醬汁的選用上店家都有自己的一套篩選標準，每道餐點均採現點現做的方式呈現最佳的品嚐時機，有別於一般傳統丼飯店提供的味噌湯，店家則是以能自由取用的「雞白湯」為特點，濃郁鮮甜的滋味讓人為之驚艷，許多客人來到店裡一定要喝上好幾碗才能滿足，店家憑藉「希望帶給人們大口啖肉場所」的理念，僅開業四年就收穫了大批忠實顧客！

▲店家使用將肉品沾上獨門醬汁後再炙燒的料理方式，把肉汁的精華牢牢鎖住。

▲單點小菜品項多元。

炎神炙烤霜降牛排丼

在軟Q的米飯上鋪滿份量厚實的霜降牛排，店家採用直火炙燒的方式將飽滿的肉汁完全鎖在裡頭，經高溫噴烤後的牛排咬起來口感香嫩、肥瘦比例剛好，分布均勻且密集的油花與香軟米飯的美味搭配讓人無法抵擋！

奈良極上炭燒雞腿丼

以多道程序製作而成的碳燒雞腿便是其好吃的祕訣所在，店家使用自製醬汁先將雞腿肉醃至入味，再下鍋炸製牢牢鎖住裡頭的肉汁，接著沾上招牌醬料採直火炙燒，使雞腿最後呈現金黃酥脆的外皮，一入口便能感受肉汁溢出、肉質紮實的迷人滋味。

肥前屋油香叉燒丼

深受當地學生熱愛的一款餐點，將特選豬五花先醃燻後滷製再切片成帶厚度的叉燒，經職人炙烤到微微的焦香，最後堆疊出如花朵盛開般的華麗造型上桌，滿滿的叉燒肉將米飯完全淹沒，雖然有肥肉吃起來卻不感覺油膩，在味覺和視覺上帶來雙重的享受。

炙燒牛後腹肉丼

選用美國霜降牛五花原塊切成最適合燒烤的厚度，沾上獨門醬汁直火炙燒，大火的高溫將油香瞬間逼出、肉汁完全鎖住，甜味與焦味迴盪在唇齒之間，牛肉軟嫩的口感使人回味無窮。

南蠻椒麻炸雞丼

選用職人手切去骨雞腿肉醃製，包裹麵衣下鍋炸到金黃酥脆，醬料則是融合了南蠻風味與椒麻醬香，一咬下就能感受到炸雞裡頭的軟嫩肉質，搭配開胃的酸甜醬汁帶點些許微辣，越嚼越香讓人直呼過癮！

吃完口味較重的丼飯、肉類後，不妨來份甜點中和一下，店家提供了小山園紫米紅豆、火山熔岩蛋糕等甜品選擇，也可以透過套餐加購喔！有小菜、湯品、主食、甜品、飲品才算是完美的一餐！

▲火山熔岩蛋糕口感濕潤，甜度適中。

【牛丁次郎坊】將丼飯與燒肉居酒元素完美融合，這裡不僅是三五朋友聚餐的美味場所，一個人也能夠前來體驗滿滿的燒肉居酒氛圍，享受品質高級、份量超浮誇的美味燒肉！

▲九月開始週一到週五，還有商業午餐可以選擇喔！





牛丁次郎坊 基隆廟口支店

店家地址：基隆市仁愛區仁二路182號

店家電話：0224254507

營業時間：11：30-14：00，17：00-21：00

粉絲專頁：https://bit.ly/45Kl7fd





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