愈夜愈美麗！ 2023八里左岸「城市沙雕+光雕展」古埃及神話浪漫傳奇之旅

2023八里最新沙雕展在八里左岸浪漫展開，展期一直到2023/10/17，夜晚還有光雕秀可欣賞，白天沿著海邊看沙雕，而夜晚就搖身一變成為城市光廊超夢幻的，必拍場景有神族殿堂、愛箭穿心、月下老人、黃金海洋與女神、愛心花廊隧道等，愈夜愈美麗。建議最佳觀賞時刻為夕陽西下前，可同時欣賞八里最美的夕陽、夜景、沙雕展、光雕秀一次完成，隨著變幻莫測的光影和音效，帶給我們全新的感動與體驗，成為新北最佳約會所在。

八里光雕展：時間：2023/8/13～2024/1/9，每日18:30~22:00亮燈，喜歡的朋友記得把握時間前往。

八里光雕展必拍場景：愛箭穿心，成為八里最浪漫的休憩涼亭。影片分享

2023八里最新沙雕展以"神話八里"為主題，展期即日起至2023/10/17。影片分享

2023八里光雕展，到處都充滿愛的藝術裝置

走在其中夢幻至極～

以海洋為背景，彷佛穿越大海來到八里左岸，一朵朵藍色的玫瑰花，象徵奇幻的浪漫。

八里光雕展必拍場景：大大的LOVE藝術裝置

這次所設計的神族殿堂是全場最耀眼的，也是我最喜歡的藝術裝置，一座位於海邊夢幻城堡，旁邊還有彩虹光影，美的不可思議～

可以走入城堡內欣賞藝術作品，感覺就像走入海裡城堡，進入夢幻的海底世界～

八里光雕展必拍場景：神族殿堂

八里光雕展必拍場景：萬箭穿心

一樣有大海為背景的休憩涼亭。

八里光雕展必拍場景：月下老人，千里姻緣一線牽，來這找尋屬於你自己的愛情～

八里左岸漫步廣場，這裡有最佳觀海平台，還有雙人浪漫海景躺椅

白天可欣賞八里城市沙雕展

以時光隧道的方式讓我們彷佛穿越古今，探索神話色彩之旅。

2023沙雕展共展出16座沙雕作品。

這次打造古老傳說的場景氛圍，連埃及法老王都來了～

除埃及法老王，還有來自世界各地的神話故事代表。

園區規劃有埃及神話區、東方神話區、日本神話區、韓國神話區、希臘神話區等五大神話區

白天與夜裡欣賞不同的美，這次光雕秀和沙雕展精彩可極，找時間來感受一場愛與美的奇幻之旅

2023八里最新沙雕展

展期到2023/10/17

八里光雕展

時間：2023/8/13～2024/1/9

地點：八里左岸

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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