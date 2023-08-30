快訊

不斷更新／強颱蘇拉來襲！31日全台停班停課一覽 台東縣明正常上班課

獨／超暖心！闆娘為失禁客衝買衣 居民喊「開學後新台幣全下架！」

還沒吃過螺螄粉？台北「螺佳鮮廣西柳州螺螄粉」加湯加粉不用錢 飲料還免費隨你喝

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

終於找到一家能跟心中台北第一名「廣西柳州螺螄粉」味道不相上下的螺螄粉店家了，相似度八成像，吃完才知道是跟萬大路廣西柳州螺螄粉師出同門，螺佳鮮廣西柳州螺螄粉是姊姊開的店，雖說CP值還是萬大路廣西柳州螺螄粉勝，不過這家螺佳鮮環境比較好，冷氣強的不得了，價格高了一點但是開在大安區，還算是很合理的價位，而且加湯加粉不用錢，還有免費無糖麥茶、仙楂茶，CP值其實不相上下，第一次吃螺螄粉不是汗流夾背而是覺得冷，看冷氣有多強，夏天來吃有多爽！

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 位置

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉距離六張犁捷運站比較近，而且平日來的話附近好停車，轉個彎就有收費停車場，好停車很加分。

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 環境

因為才開幕三個月，環境乾乾淨淨的，一走進門就覺得冷氣好強，最近吃了很多家螺螄粉、酸辣粉，就這家環境最好，不會吃到冒汗，還有提供飲料可以解辣。

醬料區有四種辣椒，特辣油、小辣油、朝天椒以及醋椒，個人口味愛酸比辣多，所以每次吃酸辣粉或螺螄粉喝過原味湯頭後，直接來個幾湯匙醋椒再說。

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 菜單

跟廣西柳州螺螄粉品項其實差不多，這裡還多了炸蛋跟炸雞腿、滷蛋螺螄粉一些沒看過的品項，等於把小菜都加進去了。

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 餐點

綜合螺螄粉 NT.150

多加了大腸、嘴邊肉、豬頭皮等配料，第一口湯頭喝起來覺得比萬大路廣西柳州螺螄粉要更濃些，再加點酸辣喝起來更順口，酸角豆、腐竹、豆腐、酸筍、花生、木耳等標準配料中，很喜歡他們家酸角豆跟酸筍的味道，酸角豆給的有點少，多一點會更好吃。大腸、嘴邊肉、豬頭皮口感比較乾一些，個人覺得小菜類還是萬大路廣西柳州螺獅粉勝！

螺螄粉口感很Q，粉體也偏粗一點，總之加辣加酸之後，非常順口夠味。

脆皮豬腳螺螄粉 NT.150

豬腳是另外用一盤上桌的，咬起來口感外皮比較硬一些，泡到湯頭裡更好吃，味道其實跟萬大路廣西柳州螺螄粉差不多，口感更Q了點。

老實說真的對這家螺佳鮮廣西柳州螺螄粉的味道跟環境都蠻滿意的，目前心中第二名就這家，有冷氣又乾淨還附無糖飲料，加湯加粉免費，跟萬大路的廣西柳州螺螄粉算是有得比啦，不過螺佳鮮有冷氣，夏天應該會優先選擇這家嚕！

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉

地址：台北市大安區臥龍街151巷74號1樓

電話：02-2732-8360

營業時間：11:00–14:00、16:30–20:30 週三公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

CP值 脆皮豬 炸雞 醬料 大台北美食 捷運美食

相關新聞

還沒吃過螺螄粉？台北「螺佳鮮廣西柳州螺螄粉」加湯加粉不用錢 飲料還免費隨你喝

udn走跳美食／水晶 終於找到一家能跟心中台北第一名「廣西柳州螺螄粉」味道不相上下的螺螄粉店家了，相似度八成像，吃完才知道是跟萬大路廣西柳州螺螄粉師出同門，螺佳鮮廣西柳州螺螄粉是姊姊開的店，雖說

藍皮解憂號來台北了！北宜專列再送「藍皮限定造型便當」

2023臺灣文博會即將登場，今年規模更甚以往，展覽場域擴大至國家鐵道博物館、華山1914文化創意產業園區、松山文創園區等地。配合國家鐵道博物館前導活動，雄獅旅遊獨家營運的「藍皮解憂號觀光列車」，首度從

玩夏北海岸！白沙灣挑戰「10米天空滑梯」 海灣放電派對等你來

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）於中角灣、淺水灣及白沙灣，打造一系列夏日刺激好玩的「玩夏北海岸」活動，最後一波白沙灣「海灣放電派對」，即日起至9/10期

輕鬆探訪山海魅力！「716皇冠北海岸線」超值套票63折起 8月底前享9折優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全球疫情趨緩各地旅遊解封，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）為響應綠色旅遊及讓國內外旅客輕鬆探訪皇冠海岸山海魅力，8月起推出6款「台灣好行－716皇

品味好生活！奶茶色「勺日」空間質感選物店　咖啡輕食度過療癒食光

「ZHUORI勺日 日好空間店」坐落於繁忙的東區精華地段，鄰近遠東SOGO復興館，為裕隆集團旗下嘉裕跨界服飾打造的新品牌，融合特色獨具的空間、選物和餐飲，打造超紓壓的複合式咖啡店，讓人可以好好品味好生活。

松菸限定「肉紙」創意刨冰、調飲好吃好看！MIXPOP化身小島微醺冰菓室

今夏松菸文創園區誕生一處網美打卡點「Island 133」策展空間MIXPOP–「夏日空港」，飄盪著夏日氣息的夏日空港，以藍白色系打造，並設計涼夏風情打卡牆，讓人輕鬆拍攝渡假氛圍美照，同時經營著「小島

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦