還沒吃過螺螄粉？台北「螺佳鮮廣西柳州螺螄粉」加湯加粉不用錢 飲料還免費隨你喝

終於找到一家能跟心中台北第一名「廣西柳州螺螄粉」味道不相上下的螺螄粉店家了，相似度八成像，吃完才知道是跟萬大路廣西柳州螺螄粉師出同門，螺佳鮮廣西柳州螺螄粉是姊姊開的店，雖說CP值還是萬大路廣西柳州螺螄粉勝，不過這家螺佳鮮環境比較好，冷氣強的不得了，價格高了一點但是開在大安區，還算是很合理的價位，而且加湯加粉不用錢，還有免費無糖麥茶、仙楂茶，CP值其實不相上下，第一次吃螺螄粉不是汗流夾背而是覺得冷，看冷氣有多強，夏天來吃有多爽！

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 位置

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉距離六張犁捷運站比較近，而且平日來的話附近好停車，轉個彎就有收費停車場，好停車很加分。

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 環境

因為才開幕三個月，環境乾乾淨淨的，一走進門就覺得冷氣好強，最近吃了很多家螺螄粉、酸辣粉，就這家環境最好，不會吃到冒汗，還有提供飲料可以解辣。

醬料區有四種辣椒，特辣油、小辣油、朝天椒以及醋椒，個人口味愛酸比辣多，所以每次吃酸辣粉或螺螄粉喝過原味湯頭後，直接來個幾湯匙醋椒再說。

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 菜單

跟廣西柳州螺螄粉品項其實差不多，這裡還多了炸蛋跟炸雞腿、滷蛋螺螄粉一些沒看過的品項，等於把小菜都加進去了。

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉 餐點

綜合螺螄粉 NT.150

多加了大腸、嘴邊肉、豬頭皮等配料，第一口湯頭喝起來覺得比萬大路廣西柳州螺螄粉要更濃些，再加點酸辣喝起來更順口，酸角豆、腐竹、豆腐、酸筍、花生、木耳等標準配料中，很喜歡他們家酸角豆跟酸筍的味道，酸角豆給的有點少，多一點會更好吃。大腸、嘴邊肉、豬頭皮口感比較乾一些，個人覺得小菜類還是萬大路廣西柳州螺獅粉勝！

螺螄粉口感很Q，粉體也偏粗一點，總之加辣加酸之後，非常順口夠味。

脆皮豬腳螺螄粉 NT.150

豬腳是另外用一盤上桌的，咬起來口感外皮比較硬一些，泡到湯頭裡更好吃，味道其實跟萬大路廣西柳州螺螄粉差不多，口感更Q了點。

老實說真的對這家螺佳鮮廣西柳州螺螄粉的味道跟環境都蠻滿意的，目前心中第二名就這家，有冷氣又乾淨還附無糖飲料，加湯加粉免費，跟萬大路的廣西柳州螺螄粉算是有得比啦，不過螺佳鮮有冷氣，夏天應該會優先選擇這家嚕！

螺佳鮮廣西柳州螺螄粉

地址：台北市大安區臥龍街151巷74號1樓

電話：02-2732-8360

營業時間：11:00–14:00、16:30–20:30 週三公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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