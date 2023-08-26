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品味好生活！奶茶色「勺日」空間質感選物店　咖啡輕食度過療癒食光

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「ZHUORI勺日 日好空間店」坐落於繁忙的東區精華地段，鄰近遠東SOGO復興館，為裕隆集團旗下嘉裕跨界服飾打造的新品牌，融合特色獨具的空間、選物和餐飲，打造超紓壓的複合式咖啡店，讓人可以好好品味好生活。

▲「ZHUORI勺日 日好空間店」2樓奢侈闢出寬敞大空間，環境舒適宜人。
▲「ZHUORI勺日 日好空間店」2樓奢侈闢出寬敞大空間，環境舒適宜人。

勺日日好空間店特聘曾打造亞洲50大酒吧「Draft Land」的「隱室工作室」操刀設計，被譽為「台北東區最美咖啡廳」。兩層樓、80坪大的勺日奢侈闢出寬敞大空間，以大片落地窗引進自然天光，搭配森林系的木質色家具、柔和米色調、綠意植栽，打造高舒適、好感度的韓系質感奶油系咖啡廳。光是桌椅就有多種造型，以木、藤、皮等自然材質設計的椅子，搭配黃銅色吊燈、柔和燈光及天光，時尚優雅又透著清新療癒氛圍。從2人、4人座到可坐8至10人大木桌，適合情侶、閨密約會，親友、同事聚餐，也成為包場辦活動的熱門場地。

▲大片落地窗引進自然天光，並搭配綠意植栽營造悠閒感。
▲大片落地窗引進自然天光，並搭配綠意植栽營造悠閒感。

勺日同時亦是台灣第1家主打韓式可頌鬆餅的咖啡廳，更首創「可頌鬆餅堡」，引爆台灣可頌鬆餅熱。可甜可鹽，人氣口味鹹的有：哇沙比鮭魚和BLT可頌鬆餅堡，甜的有：肉桂黑糖冰淇淋和焦糖豆乳冰淇淋可頌鬆餅。人氣必吃美食還有大力水手鹹派早午餐、東區人氣甜點票選亞軍「紅玉花生戚風杯」、熬湯麵佐蔥油雞、日系風格乾咖哩等，全日供餐，美味不必等！職人手沖咖啡、可麗露造型的咖啡冰磚亦為人氣必點。

▲咖啡控必點的職人手沖咖啡有多款咖啡豆可選。
▲咖啡控必點的職人手沖咖啡有多款咖啡豆可選。

　

好逛好吃FOCUS

勺日不只是咖啡廳，更是理想生活的展現。生活好物有勺日自創限定商品、Half Me MIT極致休閒服飾，並引進北歐永續香氛Skandinavisk 、MIT文創清潔養護oooh、法國獨立首飾品牌WAEKURA等好物。隔壁還有台元紡織旗下「台灣第一西裝品牌」嘉裕西服，也可順路造訪選購時尚服飾唷！

▲日好空間店隔壁就是台灣男裝領導品牌嘉裕西服的復興旗艦館。
▲日好空間店隔壁就是台灣男裝領導品牌嘉裕西服的復興旗艦館。

　

【選物推薦】

帶我出去玩牛仔日式挽袋／500元

勺日獨家自製商品，採用MIT牛仔布，獨特雪花紋增添設計感，質感深藍與俏皮淺藍讓你隨意搭配，拎著就很有型。

貓咪脖圍／380元

勺日限定的自製商品，超Q萌的手作針織貓咪脖圍，三段式可調節設計，可以依照每隻貓咪的脖子大小調整唷。

Half Me 極致休閒服飾

Half Me一絲一絲梳理台灣產製棉紗，以環保洗滌處理布料表面，重現台灣已消失的精梳棉手感。綜合穀片寬版印花T恤790元、百搭羅紋短版上衣550元、羅紋開襟罩衫外套1,580元。

　

【好味必嚐】

大力水手最愛鹹派早午餐／ 390元

大力水手最愛吃菠菜啦！香料番茄培根鹹派佐上大量生菜、煙燻鮭魚、烤馬鈴薯角、佐以獨家醬汁或胡麻醬。

鮪魚蛋沙拉可頌鬆餅堡／270元

將韓國爆紅的可頌鬆餅以鹹點輕食為出發，鮪魚蛋沙拉、杏仁碎、醃漬紫洋蔥與生菜，開胃又吸睛的夏日早午餐。

仲夏芒果塔（夏季限定）／200元

選用來自台南玉井香甜多汁的愛文芒果，採厚切工法鋪滿每日手工製作的酥脆塔皮，吃起來香甜多汁、果香四溢。

　

店家資訊

ZHUORI勺日 日好空間店

地址：台北市大安區復興南路一段206號

電話：02-2711-0223

網址：www.zhuori.com.tw

消費：低消每人一杯飲品不含餐點

時間：09:00-20:30（最後點餐時間20:30，每月最後一個週一公休）。平日用餐時間限時2小時；例假日限時1.5小時

備註：訂位全採網路訂位，保留10分鐘。寵物友善，免費提供寵物零食並盛裝在盤中，請勿讓毛小孩直接在桌椅或沙發上舔食，若攜帶大型犬、多隻寵物、禽鳥，請先訂位告知，以便安排座位。

　

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咖啡廳 鬆餅 可頌

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