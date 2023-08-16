不一樣的七夕情人節！「擲筊比賽」冠軍送金飾，再迎接城隍爺、月老來「保庇」

情侶們看過來！板橋林家花園因應七夕情人節的到來，特地舉辦「2023霞海月老來林園」系列活動，讓情侶們8/22的七夕情人節獲得「保庇」。而且本週六（8/19）台北霞海城隍廟的城隍爺、城隍夫人，以及月老更會在定靜堂歡迎情侶眷屬們，營造出不一樣專屬的愛情氛圍。

圖／新北市文化局提供

活動當天還有「七夕迷你市集」，共有7家攤位，每家攤位都提供獨特的愛情姻緣卦命理服務，讓讀者可以一次滿足心靈的需求。此外，別錯過機會參加月老杯杯花藝DIY，親手創造一份獨一無二的禮物。值得一提的是也將舉行擲筊送好禮的趣味活動，一定要參加。

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別以為這樣就結束了，現場將舉辦「擲筊比賽」，屆時將選出連續擲出聖筊最多次的冠軍幸運兒，獲得豐富的獎品，包括純金飾心願手繩、七夕文創品以及拜月老禮盒。所以無論讀者是單身的自由靈魂者，還是愛情勝利組，都能在這裡找到屬於自己的愛情幸福。

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其他活動像是在林家花園的文創商店消費滿200元，就有機會參加限量的七夕文創品抽獎活動，把握機會贏得精美禮品！不要猶豫了，一起在8/19一同迎接台北霞海城隍廟的城隍爺、城隍夫人，以及月老，一同感受浪漫七夕氛圍吧。活動時間為8/19的10點30分至16點30分。至於地點將在新北市板橋區西門街9號（林本源園邸定靜堂）舉行。

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