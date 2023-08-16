快訊

正到全國禁她整容！14歲最美童星天使臉蛋飄仙氣 演藝圈都在等長大

桃園豪雨狂炸！多處路段慘成水樂園 大園涵洞淹水達1米

另類合作韓國瑜？傳郭台銘找她當副手 藍營分析可能性

不一樣的七夕情人節！「擲筊比賽」冠軍送金飾，再迎接城隍爺、月老來「保庇」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

情侶們看過來！板橋林家花園因應七夕情人節的到來，特地舉辦「2023霞海月老來林園」系列活動，讓情侶們8/22的七夕情人節獲得「保庇」。而且本週六（8/19）台北霞海城隍廟的城隍爺、城隍夫人，以及月老更會在定靜堂歡迎情侶眷屬們，營造出不一樣專屬的愛情氛圍。

圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

活動當天還有「七夕迷你市集」，共有7家攤位，每家攤位都提供獨特的愛情姻緣卦命理服務，讓讀者可以一次滿足心靈的需求。此外，別錯過機會參加月老杯杯花藝DIY，親手創造一份獨一無二的禮物。值得一提的是也將舉行擲筊送好禮的趣味活動，一定要參加。

圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

別以為這樣就結束了，現場將舉辦「擲筊比賽」，屆時將選出連續擲出聖筊最多次的冠軍幸運兒，獲得豐富的獎品，包括純金飾心願手繩、七夕文創品以及拜月老禮盒。所以無論讀者是單身的自由靈魂者，還是愛情勝利組，都能在這裡找到屬於自己的愛情幸福。

圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

其他活動像是在林家花園的文創商店消費滿200元，就有機會參加限量的七夕文創品抽獎活動，把握機會贏得精美禮品！不要猶豫了，一起在8/19一同迎接台北霞海城隍廟的城隍爺、城隍夫人，以及月老，一同感受浪漫七夕氛圍吧。活動時間為8/19的10點30分至16點30分。至於地點將在新北市板橋區西門街9號（林本源園邸定靜堂）舉行。

圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

圖／新北市文化局提供
圖／新北市文化局提供

延伸閱讀：

七夕來放閃！情人節「樂園優惠」一次看　現省千元、門票半價統統有

咔啦脆雞變粉色！肯德基「粉紅巧克力脆雞」七夕限量購

七夕 文創 情人節 市集 禮盒

相關新聞

不一樣的七夕情人節！「擲筊比賽」冠軍送金飾，再迎接城隍爺、月老來「保庇」

情侶們看過來！板橋林家花園因應七夕情人節的到來，特地舉辦「2023霞海月老來林園」系列活動，讓情侶們8/22的七夕情人節獲得「保庇」。而且本週六（8/19）台北霞海城隍廟的城隍爺、城隍夫人，以及月老更會在定靜堂歡迎情侶眷屬們，營造出不一樣專屬的愛情氛圍。

南京復興隱藏美食！藏在後門的米線「函香雲南坊」，躲起來排隊才吃得到的異國料理

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 南京復興捷運站美食就是中餐的一級戰區，附近真的太多上班族！為了搶占這中午財，許多隱藏的無名中餐也默默出現在想不到的地方！這家函香雲南坊就是其中一間。只能帶走的外帶

西班牙創意餐酒結合台灣食材　過過西班牙人的酒吧生活

「Relay Taîpas」西班牙創意餐酒館的老闆是中山區餐酒館「SoShow」創辦人，曾榮獲國際調酒大賽台灣冠軍，特聘旅居國外多年的海歸派主廚，帶回道地的歐洲飲食文化，於悠閒舒適的半開放空間裡，端上美味多元的西班牙下酒小菜Tapas與飲酒文化。

日料控筆記！隱身永樂市場超值日料店「丸隆生魚行」，還有料比湯多的味噌湯喝到飽

udn走跳美食／踢小米 大稻埕永樂市場內的日本料理店-丸隆生魚行，是超人氣老攤位，有物美價廉的刺身、握壽司等料理。最重要的是超多料的免費味噌湯，料真的多到很誇張。小米觀察過店員會一直補湯料，

陽明山不插電音樂季！當音樂遇上美軍宿舍及老屋故事，地方創生講座教你學空拍、探秘陽明山

除了陽明山花季，你對陽明山認識多少？陽明山上有美軍宿舍群？現在做什麼用途？長春街有風格市集可以喝美國Tree Top？限額參觀的藍寶石湧泉為什麼映射藍色光暈？一起去看看不一樣的陽明山，聽在地人說故事，

遊淡水吃抹茶！「御前上茶」進駐河岸第一排，8公分抹茶千層蛋糕必吃

精選京都歷史悠久的「御前上茶」抹茶專賣店現登入淡水啦！於淡水捷運站附近打造了風格獨特的「河畔旗艦店」。店內以木質元素和淺色調為主，創造出溫馨的日系昭和風格，室內座位超過30個，為讀者營造舒適的用餐空間，「河景第一排」享受美食沒問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦