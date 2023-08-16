東區人氣網美風韓式燒酒吧 正宗韓國料理馬西搜唷
【圖／文：行遍天下】
莎朗嘿唷！馬西搜唷！台北信義區超人氣夢幻網美風韓式餐酒館、燒酒吧「She_Design -Tapas Soju Bar」不但風格魔幻、浪漫，獨一無二的自製特色燒酒、瑪格麗，最新一季還結合迪士尼動畫的夢幻特色調酒，以及正宗韓式料理美味不踩雷，好拍、好喝又好吃，超Chill的餐酒館空間規劃有吧台區、慵懶沙發區和情調大方桌區和可容納8～12人的包廂，裝潢設計、燈光布置、氛圍營造處處巧思，適合閨密、情侶約會，以及包場開趴辦活動，還是寵物友善餐酒館唷！
下班小酌好紓壓！「She_Design -Tapas Soju Bar」引以自傲的全台最多特色口味的燒酒，有檸檬、蜂蜜蘋果、百香果金桔、紫蘇烏龍、冬瓜檸檬、國寶楊桃、人參等口味，甚至還有情人果和養樂多燒酒，新奇又美味！另外，一系列貌似新品牌的自然酒，其實是帶著微微氣泡感的獨家手作小米酒，熱帶芒果、葡萄優格瑪格麗教人驚豔！厚切烤脆皮豬五花、蜂蜜蒜味炸年糕&炸雞、韓式蟹膏起司蒸烤蛋、小章魚石板炸醬麵、韓式辣炒章魚年糕、干貝／起司蝦球豆腐鍋＋海苔飯球、雪濃湯……道道經典美味。
店家資訊
She_Design -Tapas Soju Bar
地址：台北市信義區基隆路一段127號
電話：02-8787-3918
時間：週日至四17:30-23:00，週五、六17:30-02:00
未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。
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