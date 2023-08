東區人氣網美風韓式燒酒吧　正宗韓國料理馬西搜唷

【圖/文:行遍天下】

莎朗嘿唷!馬西搜唷!台北信義區超人氣夢幻網美風韓式餐酒館、燒酒吧「She_Design -Tapas Soju Bar」不但風格魔幻、浪漫,獨一無二的自製特色燒酒、瑪格麗,最新一季還結合迪士尼動畫的夢幻特色調酒,以及正宗韓式料理美味不踩雷,好拍、好喝又好吃,超Chill的餐酒館空間規劃有吧台區、慵懶沙發區和情調大方桌區和可容納8~12人的包廂,裝潢設計、燈光布置、氛圍營造處處巧思,適合閨密、情侶約會,以及包場開趴辦活動,還是寵物友善餐酒館唷!

下班小酌好紓壓!「She_Design -Tapas Soju Bar」引以自傲的全台最多特色口味的燒酒,有檸檬、蜂蜜蘋果、百香果金桔、紫蘇烏龍、冬瓜檸檬、國寶楊桃、人參等口味,甚至還有情人果和養樂多燒酒,新奇又美味!另外,一系列貌似新品牌的自然酒,其實是帶著微微氣泡感的獨家手作小米酒,熱帶芒果、葡萄優格瑪格麗教人驚豔!厚切烤脆皮豬五花、蜂蜜蒜味炸年糕&炸雞、韓式蟹膏起司蒸烤蛋、小章魚石板炸醬麵、韓式辣炒章魚年糕、干貝/起司蝦球豆腐鍋+海苔飯球、雪濃湯……道道經典美味。

▲厚切烤脆皮豬五花/550元。鐵板香烤厚切五花香氣四溢,以生菜包裹外酥內嫩的脆皮豬五花肉搭配蒜瓣、爽口泡菜,一口咬下,莎朗嘿唷!(未成年請勿飲酒。酒後不開車,安全有保障。)

▲蜂蜜蒜味炸年糕&炸雞/399元。酥脆多汁、醬汁濃郁香甜的炸雞,搭配生菜、海苔、蒜片,以及炸得外酥內軟的年糕,口感層次豐富,馬西搜唷!(未成年請勿飲酒。酒後不開車,安全有保障。)

▲You are my cup of tea/430元。紅絲絨蛋糕、黑可可豆奶酒、蜂蜜、甜菜根、干邑白蘭地的夢幻特調,以《美女與野獸》角色盛裝,夢幻登場。(未成年請勿飲酒。酒後不開車,安全有保障。)





店家資訊

She_Design -Tapas Soju Bar

地址:台北市信義區基隆路一段127號

電話:02-8787-3918

FB:She_Design -Tapas Soju Bar

時間:週日至四17:30-23:00,週五、六17:30-02:00

未成年請勿飲酒。酒後不開車,安全有保障。





