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東區人氣網美風韓式燒酒吧　正宗韓國料理馬西搜唷

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

莎朗嘿唷！馬西搜唷！台北信義區超人氣夢幻網美風韓式餐酒館、燒酒吧「She_Design -Tapas Soju Bar」不但風格魔幻、浪漫，獨一無二的自製特色燒酒、瑪格麗，最新一季還結合迪士尼動畫的夢幻特色調酒，以及正宗韓式料理美味不踩雷，好拍、好喝又好吃，超Chill的餐酒館空間規劃有吧台區、慵懶沙發區和情調大方桌區和可容納8～12人的包廂，裝潢設計、燈光布置、氛圍營造處處巧思，適合閨密、情侶約會，以及包場開趴辦活動，還是寵物友善餐酒館唷！

下班小酌好紓壓！「She_Design -Tapas Soju Bar」引以自傲的全台最多特色口味的燒酒，有檸檬、蜂蜜蘋果、百香果金桔、紫蘇烏龍、冬瓜檸檬、國寶楊桃、人參等口味，甚至還有情人果和養樂多燒酒，新奇又美味！另外，一系列貌似新品牌的自然酒，其實是帶著微微氣泡感的獨家手作小米酒，熱帶芒果、葡萄優格瑪格麗教人驚豔！厚切烤脆皮豬五花、蜂蜜蒜味炸年糕&炸雞、韓式蟹膏起司蒸烤蛋、小章魚石板炸醬麵、韓式辣炒章魚年糕、干貝／起司蝦球豆腐鍋＋海苔飯球、雪濃湯……道道經典美味。

▲厚切烤脆皮豬五花／550元。鐵板香烤厚切五花香氣四溢，以生菜包裹外酥內嫩的脆皮豬五花肉搭配蒜瓣、爽口泡菜，一口咬下，莎朗嘿唷！（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲厚切烤脆皮豬五花／550元。鐵板香烤厚切五花香氣四溢，以生菜包裹外酥內嫩的脆皮豬五花肉搭配蒜瓣、爽口泡菜，一口咬下，莎朗嘿唷！（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

▲蜂蜜蒜味炸年糕&炸雞／399元。酥脆多汁、醬汁濃郁香甜的炸雞，搭配生菜、海苔、蒜片，以及炸得外酥內軟的年糕，口感層次豐富，馬西搜唷！（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲蜂蜜蒜味炸年糕&炸雞／399元。酥脆多汁、醬汁濃郁香甜的炸雞，搭配生菜、海苔、蒜片，以及炸得外酥內軟的年糕，口感層次豐富，馬西搜唷！（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

▲You are my cup of tea／430元。紅絲絨蛋糕、黑可可豆奶酒、蜂蜜、甜菜根、干邑白蘭地的夢幻特調，以《美女與野獸》角色盛裝，夢幻登場。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）
▲You are my cup of tea／430元。紅絲絨蛋糕、黑可可豆奶酒、蜂蜜、甜菜根、干邑白蘭地的夢幻特調，以《美女與野獸》角色盛裝，夢幻登場。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

　

店家資訊

She_Design -Tapas Soju Bar

地址：台北市信義區基隆路一段127號

電話：02-8787-3918

FB：She_Design -Tapas Soju Bar

時間：週日至四17:30-23:00，週五、六17:30-02:00

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

　

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酒吧 脆皮豬 迪士尼

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