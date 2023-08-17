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攜手健行趣！新店「獅頭山步道」整新開放 逍遙亭鳥瞰山景

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

觀景平台視野遼闊，可俯瞰新店市區遠眺綿延山峰。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
觀景平台視野遼闊，可俯瞰新店市區遠眺綿延山峰。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】新北市政府觀光旅遊局透過新北市微笑山線計畫爭取中央經費，整修新店獅頭山步道涼亭設施、優化觀景平台、休憩座椅及扶手欄杆等，利用山林減法設計，協調各單位進行設施整併，梳理周邊休憩環境，將獅頭山逍遙亭重新改造為視覺乾淨和安全舒適的空間，目前已經開放使用。

新北市觀旅局楊宗珉局長表示，此次工程重建獅頭山步道逍遙亭觀景平台，該處視野遼闊，可俯瞰新店市區遠眺綿延山峰，碧潭風景區也能盡收眼底。本次工程整建年久的涼亭平台設施，讓山頂眺望點煥然一新，包含眺望平台面板更換、優化護欄並同時可降低維護管理成本、基礎鋼構除鏽上漆延長使用年限、新設階梯看台及休憩座椅增加眺望空間等。

▲經過優化的獅頭山步道觀景平台設施。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲經過優化的獅頭山步道觀景平台設施。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

豐富的山林資源，是新北市的天然資產，串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑到平溪，打造新北市「微笑山線」登山品牌，「親山、親近、親密」更是新北市微笑山線的核心精神，而新店獅頭山海拔210公尺，位於碧潭旁與都市相鄰的登山步道，全程來回約二小時，遊客搭乘至捷運新店站下車，走文中路至仁能家商登山口石梯起登。

獅頭山與三個山峰相連，每個山峰設有涼亭觀景台，可停留歇息，步道兩側林蔭茂密，也能不時看到可愛的松鼠，自然景觀相當豐富。獅頭山逍遙亭眺望平台重建修繕後，讓山友可以在炎炎夏日，於樹蔭下擁有適當的空間環境，輕鬆享受獅頭山，飽覽新北市區登山樂趣逍遙遊。

新北市政府觀光旅遊局也推薦民眾下山後可順道至碧潭風景區，觀看河岸裝置藝術，還可以到新店光明街品嚐在地美食小吃，非常適合闔家大小攜手同行，歡迎民眾一同體驗，享受山林之美，來趟新店獅頭山碧潭之旅。

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