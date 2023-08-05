白日微醺超Chill！ 信義區全日酒菜法式小酒館 開喝不用等天黑
【圖／文：行遍天下】
2022年開幕的法式餐酒館「Cafe by Another Round小醉好」是台北東區「醉好」餐酒館的二店，為發肉、如嬌、鮨佐樂和黑武士等老闆們合開的Another Round 醉好系列，位於信義區精華地段，緊鄰市政府捷運站、轉運站。「小醉好」與一店做出區隔，在台灣大部分人認為喝酒是晚上的活動，「小醉好」信仰喝酒是件很放鬆的事，開喝不用等天黑，白日就可微醺Chill！
如同歐美提供全日酒單、菜單服務，集結咖啡廳、餐酒館、酒吧於一身的法式小酒館，運用醉好餐飲的標準色皇家藍搭配奶油燕麥白色調，復古刷舊地板、經典14號曲木椅及樺木家具，營造溫柔復古歐風。
「小醉好」的行政主廚來自知名超難訂的高級無菜單板前料理「鮨佐樂」的料理長邱泓傑，專門為「小醉好」打造的菜單是走無界線料理，有符合法式小酒館的法式薄餅系列的歐式料理，也有喝酒過後特別想吃的涼麵跟雞湯，台北醉好吃炸雞更是必點的經典菜色。時尚雞尾酒有較少見的咖啡調酒和較女性化的香檳調酒系列，亦提供紅白酒，不定期更換精選自然酒，選擇多元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
店家資訊
Cafe by Another Round小醉好
地址：台北市信義區忠孝東路五段61號
電話：02-2756-6629
時間：週日至週四14:00-00:00，週五、六14:00-02:00
未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。
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